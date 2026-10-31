వారణాసి-ఢిల్లీ వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ప్రారంభం.. వేళలు, నిలిచే స్టేషన్ల వివరాలు
వారణాసి నుంచి న్యూఢిల్లీ మధ్య యూపీలోనే తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును సీఎం యోగీ ఆదిత్యనాథ్, రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రారంభించారు. ప్రయాణ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించే ఈ రైలు వేళలు, ఆగే స్టేషన్లు, ప్రత్యేకతల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలకు, కాశీ విశ్వనాథుని దర్శనానికి వెళ్లే ఆధ్యాత్మిక భక్తులకు భారతీయ రైల్వే ఊరటనిచ్చింది. వారణాసి - న్యూఢిల్లీ మార్గంలో ఉత్తరప్రదేశ్లోనే తొలి 'వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్ప్రెస్' రైలును ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యోగీ ఆదిత్యనాథ్, కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ శనివారం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలు, మెరుగైన ప్రయాణ భద్రతతో రూపొందించిన ఈ రైలు రాజధాని ఢిల్లీకి రాత్రివేళ ప్రయాణించే వారికి సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది.
రైలు వేళలు.. సమయం ఆదా
ఈ కొత్త వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రయాణ సమయం బాగా తగ్గనుంది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న శివగంగ ఎక్స్ప్రెస్తో పోలిస్తే వారణాసి నుంచి న్యూఢిల్లీకి 55 నిమిషాలు, తిరుగు ప్రయాణంలో ఢిల్లీ నుంచి వారణాసికి 35 నిమిషాల సమయం ఆదా అవుతుంది.
రైలు సర్వీసుల వివరాలు:
రైలు నంబరు 27421 (వారణాసి - న్యూఢిల్లీ): వారణాసిలో రాత్రి 8:50 గంటలకు (20:50) బయలుదేరి, మరుసటి రోజు ఉదయం 5:55 (అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకారం 6:10) గంటలకు న్యూఢిల్లీ చేరుకుంటుంది.
రైలు నంబరు 27422 (న్యూఢిల్లీ - వారణాసి): న్యూఢిల్లీలో రాత్రి 9:40 గంటలకు (21:40) బయలుదేరి, మరుసటి రోజు ఉదయం 6:45 (అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకారం 7:10) గంటలకు వారణాసి చేరుకుంటుంది.
ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు సేవలు అందిస్తుంది. వారణాసి నుంచి బయలుదేరే రైలుకు శుక్రవారం, న్యూఢిల్లీ నుంచి బయలుదేరే రైలుకు శనివారం నిర్వహణ సెలవు ఉంటుంది. ప్రయాణికులు రాత్రికి రైలుెక్కి ప్రశాంతంగా నిద్రపోయి ఉదయానికల్లా గమ్యస్థానానికి చేరుకునేలా ఈ వేళలను తీర్చిదిద్దారు.
మార్గం, బోగీలు, ఛార్జీల వివరాలు
వారణాసి - న్యూఢిల్లీ మధ్య ఉన్న 760 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఈ రైలు కేవలం 9 గంటల 30 నిమిషాల్లోనే పూర్తి చేస్తుంది. కాన్పూర్ సెంట్రల్ మీదుగా సాగే ఈ ప్రయాణంలో ప్రయాగ్రాజ్, కాన్పూర్ సెంట్రల్, అలీగఢ్, ఘాజియాబాద్ స్టేషన్లలో రైలు నిలుస్తుంది.
ఈ వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో మొత్తం 16 కోచ్లు ఉంటాయి. వీటిలో థర్డ్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ, ఫస్ట్ ఏసీ తరగతుల ప్రయాణికులకు వసతి అందుబాటులో ఉంది. ఇక టికెట్ ఛార్జీలకు సంబంధించి రైల్వే శాఖ అధికారిక సర్క్యులర్ ఇంకా విడుదల చేయాల్సి ఉంది. అయితే, అత్యాధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నందున ఈ మార్గంలో నడిచే ఇతర రైళ్ల కంటే ఛార్జీలు స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
విశ్వనాథుని భక్తులకు మహదవకాశం: అశ్విని వైష్ణవ్
వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ప్రారంభోత్సవం అనంతరం కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడారు. "వారణాసి నుంచి రాత్రి బయలుదేరి ఉదయానికి ఢిల్లీ చేరుకునేలా ఈ రైలు వేళలు ఉండటం ప్రయాణికులకు ఎంతో అనుకూలం. ఉత్తర భారతంతో పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు కాశీ రైల్వే స్టేషన్ ఒక ప్రధాన రవాణా కేంద్రంగా మారుతోంది. 'నమో' వారధితో కలిసి కాశీ స్టేషన్ రాబోయే కాలంలో దేశానికి అద్భుతమైన కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కాశీ రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి గురించి వివరిస్తూ, "స్టేషన్ ఉత్తర, దక్షిణ భాగాలలో భారీ మౌలిక వసతులు కల్పిస్తున్నాం. ఫుట్బాల్ మైదానమంత పెద్ద వెయిటింగ్ ఏరియాను నిర్మిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒకేసారి 50 వేల మందికి పైగా ప్రయాణికులు వేచి ఉండే వెసులుబాటు ఉంటుంది. స్టేషన్ దక్షిణ ద్వారం కాశీ విశ్వనాథ ఆలయానికి కేవలం 2 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది. దీనివల్ల దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులు ఆలయానికి, పవిత్ర కాశీ ఘాట్లకు వేగంగా చేరుకోవచ్చు" అని తెలిపారు.
వందే భారత్ విజయప్రస్థానం
ఫిబ్రవరి 2019లో తొలిసారిగా న్యూఢిల్లీ-వారణాసి మార్గంలోనే మొదటి వందే భారత్ రైలు పరుగులు తీసింది. ఇప్పటివరకు ఈ రైళ్లు 1 లక్షకు పైగా సర్వీసులు పూర్తి చేసి, 9.1 కోట్లకు పైగా ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చాయి. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2.97 కోట్ల మంది ప్రయాణించగా, 2025-26 నాటికి ఈ సంఖ్య ఏకంగా 34 శాతం పెరిగి 3.98 కోట్లకు చేరుకోవడం విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More