వెనిజులా భూకంపాల్లో రియల్ హీరో: 13 మందిని కాపాడిన రెస్క్యూ డాగ్ 'సునామీ'
వెనిజులాను వణికించిన భీకర భూకంపాల శిథిలాల నుంచి 13 మందిని ప్రాణాలతో బయటకు తీసి రియల్ హీరోగా నిలిచింది 'సునామీ' అనే రెస్క్యూ డాగ్. ఎనిమిదేళ్ల ఈ బోర్డర్ కొల్లీ జాతి కుక్క సాహస గాథ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది.
ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు మానవ ప్రయత్నాలకు తోడుగా నిలిచే మూగజీవాల విశ్వాసం మరోసారి నిరూపితమైంది. వెనిజులాను అతలాకుతలం చేసిన భీకర భూకంపాల శిథిలాల మధ్య 'సునామీ' అనే రెస్క్యూ డాగ్ చేసిన సాహసోపేత సహాయక చర్యలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి. తన అద్భుతమైన ఘ్రాణ శక్తితో శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న 13 మంది ప్రాణాలను కాపాడి, ఈ ఎనిమిదేళ్ల బోర్డర్ కొల్లీ (Border Collie) జాతి కుక్క నిజమైన రక్షకుడిగా నిలిచింది.
వందేళ్లలో ఎరుగని విపత్తు
గత జూన్ 24న వెనిజులాలో 7.2, 7.5 తీవ్రతతో వరుసగా సంభవించిన రెండు భారీ భూకంపాలు దేశాన్ని వణికించాయి. వందేళ్ల కాలంలో వెనిజులా ఎదుర్కొన్న అత్యంత శక్తివంతమైన భూకంపం ఇదేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జూలై 7 నాటికి అందిన అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఈ విపత్తులో 3,685 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వేలాది భవనాలు నేలమట్టమవడంతో వందలాది మంది శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయారు.
శిథిలాల కింద ఆరు రోజులు.. కాపాడిన 'సునామీ'
ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కే-సార్ ఈసీఐడీ (K-SAR ECID) రెస్క్యూ కేనైన్ యూనిట్కు చెందిన 'సునామీ' తన హ్యాండ్లర్ జార్జ్ బీన్స్తో కలిసి రంగంలోకి దిగింది. కూలిపోయిన భవనాల కింద మనుషులు ఎక్కడ ఉన్నారనే విషయాన్ని సునామీ తన వాసన పసిగట్టే నైపుణ్యంతో ఖచ్చితంగా గుర్తించింది. సునామీ ఇచ్చిన సంకేతాలతో రెస్క్యూ టీమ్లు శిథిలాలను తొలగించి బాధితులను సురక్షితంగా బయటకు తీశాయి. అలా ప్రాణాలు దక్కించుకున్న వారిలో ఆరు రోజుల పాటు శిథిలాల కిందే చిక్కుకుపోయిన 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు కూడా ఉన్నట్లు సీఎన్ఎన్ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.
"భూకంపాల వల్ల కూలిపోయిన భవనాల శిథిలాల నుంచి మా నాలుగు కాళ్ల రెస్క్యూ హీరో మొత్తం 25 మందిని ప్రాణాలతో కాపాడగలిగింది" అని వెనిజులా ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఘనంగా వీడ్కోలు.. సునామీ రిటైర్మెంట్
ఈ బోర్డర్ కొల్లీకి రెస్క్యూ ఆపరేషన్లలో పాల్గొనడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో టర్కీ, సిరియా భూకంపాల సమయంలోనూ, వెనిజులాలో సంభవించిన వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడిన ప్రమాదాల్లోనూ సునామీ ఎంతోమంది ప్రాణాలను రక్షించింది. అయితే, తాజా భూకంప రెస్క్యూ ఆపరేషన్ తర్వాత సునామీకి విశ్రాంతి ఇవ్వాలని కే-సార్ ఈసీఐడీ (K-SAR ECID) నిర్ణయించింది.
"తన కెరీర్ అత్యున్నత దశలో ఉన్నప్పుడే సునామీ రిటైర్ అవుతోంది. మైదానంలో తన ధైర్యాన్ని, అంకితభావాన్ని మరోసారి నిరూపించుకుంది" అని ఆ సంస్థ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
వెనిజులా విపత్తు నుంచి కోలుకుంటున్న తరుణంలో సునామీ లాంటి రెస్క్యూ డాగ్స్ కథలు బాధితుల్లో ఎంతో ఆశను కల్పిస్తున్నాయి. సరైన శిక్షణ, బృందస్ఫూర్తి ఉంటే ఒక సాదాసీదా మూగజీవం కూడా ప్రపంచం మెచ్చే హీరోగా మారగలదని ఈ సంఘటన నిరూపించింది. గత 10 రోజులుగా సాగుతున్న ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లలో మొత్తం 137 రెస్క్యూ డాగ్స్ పాల్గొన్నట్లు వెనిజులా నేషనల్ అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్ జార్జ్ రోడ్రిగ్జ్ వెల్లడించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More