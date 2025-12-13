Edit Profile
    పిల్లల కోసం కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ బైక్- ​అదిరే ఫీచర్స్​! తల్లితండ్రుల చేతుల్లో స్పీడ్​ లిమిట్​..

    పిల్లల కోసం హీరో విడా 'Dirt.E K3' ఎలక్ట్రిక్ బైక్​ని తీసుకొచ్చింది. ఇది అనేక అద్భుత ఫీచర్స్​తో వస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా బైక్​ స్పీడ్​ లిమిట్​ అనేది తల్లిదండ్రుల చేతుల్లో ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఈ-బైక్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 13, 2025 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    హీరో మోటోకార్ప్​కి చెందిన ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ విభాగమైన విడా.. భారతదేశంలో పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా తయారుచేసిన Dirt.E K3 ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్‌ను విడుదల చేసింది. మొదటి 300 మంది వినియోగదారుల కోసం ఈ బైక్‌ను రూ. 69,990 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

    పిల్లల కోసం విడా ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​..
    పిల్లల కోసం విడా ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​..

    డర్ట్ బైకింగ్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాలనుకునే 4 నుంచి 10 సంవత్సరాల పిల్లలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ బైక్‌ను రూపొందించారు. ఈ మోడల్‌తో విడా 'డర్ట్ బైక్స్​ ఫ్యామిలీ'ని ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. అంటే రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని బైక్స్​ లాంచ్​ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    కాగా ఈ బైక్ మొట్టమొదటగా ఈఐసీఎంఏ 2025లో సంస్థ పరిచయం చేసింది.

    పిల్లల కోసం ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​- అడ్జెస్టెబుల్ ఛాసిస్​తో..

    Dirt.E K3లో అడ్జెస్టెబుల్​ ఛాసిస్ ఫీచర్ ఉంది. దీని ద్వారా వీల్‌బేస్, హ్యాండిల్‌బార్ ఎత్తు, రైడ్ హైట్​ని పిల్లల అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చుకోవచ్చు!

    స్మాల్ (చిన్నది), మీడియం (మధ్యస్థం), హైట్ (ఎక్కువ ఎత్తు) అనే మూడు దశల కాన్ఫిగరేషన్‌లతో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ బైక్ వస్తుంది. దీని వల్ల వివిధ దశల్లో బైక్ పిల్లల వయస్సుకు, ఎత్తుకు అనుగుణంగా పెరుగుతుంది.

    • స్మాల్ సెట్టింగ్‌లో సీటు ఎత్తు 454 ఎంఎం ఉంటుంది.
    • మీడియం సెట్టింగ్‌లో 544 ఎంఎం ఉంటుంది.
    • లార్జ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లో 631 ఎంఎం వరకు చేరుకుంటుంది.

    ఇన్ని ఫీచర్లు ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఈ-బైక్ బరువు కేవలం 22 కిలోలు మాత్రమే ఉండటం విశేషం.

    పిల్లల కోసం ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​- భద్రత, పనితీరు..

    భద్రత పరంగా, Dirt.E K3లో అనేక ముఖ్యమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి:

    బైక్‌ను నడుపుకుంటూ వెళ్లడానికి వీలుగా రిమూవెబుల్​ ఫుట్‌పెగ్స్​.

    ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు హ్యాండిల్‌బార్‌పై ఇంపాక్ట్​ నుంచి రక్షణగా ఛెస్ట్ ప్యాడ్.

    మాగ్నెటిక్ కిల్ స్విచ్.

    వెనుక మోటార్ కవర్.

    డిఫాల్ట్‌గా, ఈ ఈ-బైక్ వెనుక బ్రేక్‌తో మాత్రమే వస్తుంది. అయితే, ముందు బ్రేక్, పెద్ద చక్రాలు, వెనుక సస్పెన్షన్, పెద్ద ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, రోడ్-స్పెక్ టైర్ల వంటి ఆప్షనల్​ యాక్సెసరీస్​ కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    పిల్లల కోసం ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​- పనితీరు..

    ఈ బైక్ 500డబ్ల్యూ మోటార్, 360డబ్ల్యూహెచ్​ రిమూవెబుల్​ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది.

    ఇది లో, మిడ్, హై అనే మూడు రైడింగ్ మోడ్‌లను అందిస్తుంది. వీటిలో ప్రతీ మోడ్​కి స్పీడ్​ లిమిట్స్​ ఉంటాయి. కొత్తగా నేర్చుకునే వారికి క్రమంగా నమ్మకాన్ని పెంచేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి.

    పనితీరు, బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి, Dirt.E K3 చిన్న శిక్షణ తరగతులకు లేదా ప్రారంభ ఆఫ్-రోడ్ అనుభవాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.

    కనెక్టెడ్​ స్మార్ట్‌ఫోన్ యాప్ ద్వారా తల్లిదండ్రులు ఈ ఈ-బైక్​ స్పీడ్​ లిమిట్​ని సెట్ చేయవచ్చు, యాక్సిలరేషన్ ప్రతిస్పందనను అడ్జెస్ట్​ చేయవచ్చు, రైడ్ గణాంకాలను ట్రాక్ చేయవచ్చు.

    ఈ మోడల్ రెడ్ డాట్ అవార్డుతో సహా అంతర్జాతీయ డిజైన్ అవార్డులను కూడా పొందింది. ఇది దాని ఎర్గోనామిక్స్, మాడ్యులర్ డిజైన్‌పై దృష్టిని హైలైట్ చేస్తుంది.

