తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ‘విజయ’ దుందుభి: అత్యధిక సీట్లలో ముందంజ
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం నమోదవుతోంది. దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యానికి గండి కొడుతూ, దళపతి విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) తన తొలి ఎన్నికల్లోనే అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తోంది. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ట్రెండ్స్ ప్రకారం, విజయ్ పార్టీ ఏకంగా 82 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో నటుడు విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీ సత్తా చాటుతోంది. అధికార డీఎంకే, ప్రతిపక్ష అన్నాడీఎంకే కూటములకు గట్టి పోటీనిస్తూ దాదాపు 82 నియోజకవర్గాల్లో ముందంజలో ఉంది. ఎంజీఆర్ తర్వాత ఆ స్థాయిలో ప్రజాభిమానం పొందుతున్న విజయ్, ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోనూ అదే మ్యాజిక్ రిపీట్ చేస్తున్నారా అన్న చర్చ మొదలైంది.
ద్రవిడ కోటలో ‘దళపతి’ గర్జన
తమిళనాడు అంటేనే సినిమా, రాజకీయం విడదీయలేని బంధం. ఎంజీఆర్, జయలలిత, కరుణానిధి వంటి దిగ్గజాల తర్వాత ఆ స్థాయి మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న విజయ్, ఇప్పుడు ఎన్నికల బరిలోనూ తన సత్తా చాటుతున్నారు. ఉదయం కౌంటింగ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి టీవీకే అభ్యర్థులు పటిష్టమైన ఆధిక్యతను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువత, తొలిసారి ఓటు వేస్తున్న ఓటర్లు విజయ్ వైపు మొగ్గు చూపినట్లు ట్రెండ్స్ స్పష్టం చేస్తున్నాయి. బీజేపీ-అన్నాడీఎంకే కూటమి కంటే విజయ్ పార్టీ మెరుగైన స్థానాల్లో ముందంజలో ఉండటం గమనార్హం.
‘నెక్స్ట్ ఎంజీఆర్’ విజయేనా?
తమిళ రాజకీయాల్లో విజయ్ను ‘నెక్స్ట్ ఎంజీఆర్’గా ఆయన అభిమానులు అభివర్ణిస్తున్నారు. ఎంజీఆర్ ఎలాగైతే తన సినీ ఇమేజ్తో రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టించారో, విజయ్ కూడా అదే బాటలో నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుత ట్రెండ్స్ గమనిస్తే, కేవలం కొన్ని స్థానాలకే పరిమితం కాకుండా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టీవీకే గణనీయమైన ఓట్ల శాతాన్ని సాధిస్తోంది. ఇది డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీల సాంప్రదాయ ఓటు బ్యాంకుకు పెద్ద గండి కొట్టినట్లేనని రాజకీయ పండితులు భావిస్తున్నారు.
తమిళనాడు గద్దెనెక్కుతారా?
"మా ఓటు వ్యవస్థలో మార్పు కోసం, అవినీతి రహిత పాలన కోసం" అన్న విజయ్ నినాదం ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్ళింది. ముఖ్యంగా టీ నగర్ వంటి కీలక నియోజకవర్గాల్లో టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి బుస్సీ ఆనంద్ ఆధిక్యంలో ఉండటం పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నింపుతోంది.
"ఇది కేవలం విజయం కాదు.. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త శకానికి ఆరంభం," అని టీవీకే కార్యకర్తలు చెన్నైలో సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
ట్రెండ్స్ ఇలాగే కొనసాగితే, మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118 సీట్లు దక్కితే విజయ్ తమిళనాడు గద్దెనెక్కడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అవసరమైతే ఏఐడీఎంకే మద్దతు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. ప్రస్తుత ట్రెండ్స్ ప్రకారం డీఎంకే తిరిగి అధికారంలోకి రావడం అసాధ్యంగా కనిపిస్తోంది. మరో గంట, రెండు గంటల్లో పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేసింది?
నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే తమిళనాడులోని మొత్తం 234 స్థానాల్లోనూ అభ్యర్థులను నిలబెట్టింది. ఎటువంటి ప్రధాన కూటములతో సంబంధం లేకుండా ఒంటరిగానే బరిలోకి దిగింది.
2. విజయ్ పార్టీ ప్రస్తుతం ఎన్ని స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది?
ఉదయం 9:43 గంటల సమయానికి అందిన ట్రెండ్స్ ప్రకారం టీవీకే 82 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. కొన్ని చోట్ల డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే అభ్యర్థుల కంటే భారీ మెజారిటీతో దూసుకుపోతోంది.
3. విజయ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారా?
విజయ్ రెండు సీట్లలో పోటీ చేశారు. రెండింటిలో ఆధిక్యం కనబరుస్తున్నారు. తన పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రచారం నిర్వహించారు.
4. టీవీకే ఆధిక్యం ఇతర పార్టీలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?
విజయ్ పార్టీ సాధిస్తున్న ఓట్లు ప్రధానంగా అన్నాడీఎంకే, యువ ఓటర్ల నుంచి వచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది ప్రతిపక్ష హోదా కోసం పోరాడుతున్న అన్నాడీఎంకే-బీజేపీ కూటమికి పెద్ద దెబ్బ అని చెప్పవచ్చు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More