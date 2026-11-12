VinFast : విన్ఫాస్ట్ దూకుడు.. ఇండియాలోకి ఈ- స్కూటర్, స్పోర్టీ ఎలక్ట్రిక్ బైక్!
వియత్నాం ఎలక్ట్రిక్ వాహన దిగ్గజం విన్ఫాస్ట్ భారత ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్పై కన్నేసింది. ఇప్పటికే ఎలక్ట్రిక్ కార్లను విక్రయిస్తున్న ఈ సంస్థ, తాజాగా ఒక ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్, స్పోర్టీ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ డిజైన్ పేటెంట్లను భారత్లో దాఖలు చేసింది. వీటి ప్రత్యేకతలు, రేంజ్ అంచనాలు ఇక్కడ చూడండి..
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల హవా వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకునేందుకు వియత్నాం ఎలక్ట్రిక్ వాహన దిగ్గజం విన్ఫాస్ట్ కీలక అడుగులు వేస్తోంది. దేశీయ మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఎలక్ట్రిక్ కార్లను విక్రయిస్తున్న ఈ కంపెనీ.. తాజాగా రెండు ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల కోసం భారత్లో డిజైన్ పేటెంట్లను దాఖలు చేసింది. వీటిలో ఒకటి ‘వెంటో ఎస్’ తరహా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కాగా, మరొకటి స్పోర్టీ లుక్ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి తెలుగు నగరాల్లో పెట్రోల్ ధరల భారం నుంచి తప్పించుకునేందుకు సామాన్యులు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఓలా, ఏథర్, టీవీఎస్, బజాజ్ వంటి సంస్థలు ఇప్పటికే ఈ విభాగంలో గట్టి పోటీనిస్తున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన విన్ఫాస్ట్ ద్విచక్ర వాహన విభాగంలోకి అడుగుపెడితే, వినియోగదారులకు మరిన్ని ఆధునిక ఆప్షన్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
వెంటో ఎస్ తరహా స్కూటర్.. సైడ్-మౌంటెడ్ మోటార్ ప్రత్యేకత
పేటెంట్ దరఖాస్తుల్లో కనిపిస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ డిజైన్ దాదాపు విన్ఫాస్ట్ ‘వెంటో ఎస్’ మోడల్ను పోలి ఉంది. 2025లో జరిగిన భారత్ మొబిలిటీ ఎక్స్పోలో కంపెనీ ఈ స్కూటర్ను ప్రదర్శించింది. ఈ డిజైన్లో కీలకమైన సాంకేతిక అంశం ఏంటంటే, ఇందులో మోటార్ను వెనుక చక్రంలో కాకుండా చక్రానికి పక్కభాగంలో అమర్చారు. విన్ఫాస్ట్ తయారు చేసే ఇతర స్కూటర్లలో వెనుక చక్రం లోపలే హబ్-మోటార్ ఉంటుంది. అందుకు భిన్నంగా పక్కభాగంలో మోటార్ ఉండటం వల్ల చక్రానికి శక్తిని అందించే విధానం, వెనుక సస్పెన్షన్ అమరిక పూర్తిగా మారుతాయి.
వియత్నాం మార్కెట్లో విక్రయించే వెంటో ఎస్ స్పెసిఫికేషన్లను పరిశీలిస్తే, ఈ స్కూటర్ సామర్థ్యంపై ఒక అంచనాకు రావచ్చు. అక్కడి మోడల్లో 3.5 కేడబ్ల్యూహెచ్ లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (ఎల్ఎఫ్పీ) బ్యాటరీ, 5.2 కేడబ్ల్యూ గరిష్ఠ శక్తినిచ్చే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఉన్నాయి. అనుకూలమైన పరీక్షా పరిస్థితుల్లో ఇది గంటకు 89 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగంతో పాటు ఒక్కసారి ఛార్జింగ్తో 160 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే ఇవి వియత్నాం వెర్షన్ గణాంకాలు మాత్రమే. భారత్కు వచ్చే మోడల్లో ఇవే ఫీచర్లు ఉంటాయని భావించలేం. రోడ్డు పరిస్థితులు, ట్రాఫిక్, వాతావరణం, రైడర్ బరువును బట్టి వాస్తవ రేంజ్ మారుతుంది.
స్పోర్టీ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ డిజైన్.. యువతను ఆకట్టుకునేలా!
స్కూటర్తో పాటు విన్ఫాస్ట్ ఒక పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ డిజైన్కు కూడా పేటెంట్ దరఖాస్తు చేసింది. బ్యాటరీ, మోటార్ కోసం పెద్ద ఎన్క్లోజర్, వెడల్పాటి టైర్లు, స్పోర్టీ రైడింగ్ పోశ్చర్ ఈ బైక్ ప్రధాన ఆకర్షణలు. విన్ఫాస్ట్ గతంలో రూపొందించిన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ కాన్సెప్ట్ ప్లాట్ఫామ్ను ఇది గుర్తుకు తెస్తోంది. స్ట్రీట్-నేకెడ్, క్రూయిజర్, స్పోర్ట్స్-బైక్ శైలులకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనువుగా ఉంటుంది.
అయితే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ విభాగం విన్ఫాస్ట్కు భిన్నమైన సవాలు ఎదురవ్వొచ్చు. రోజువారీ ప్రయాణాల కోసం సామాన్య వినియోగదారులు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను పెద్ద ఎత్తున ఆదరిస్తున్నారు. కానీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారిత ఎలక్ట్రిక్ బైక్ల మార్కెట్ ఇంకా చిన్న పరిధిలోనే ఉంది. అధిక ధర, ఛార్జింగ్ సదుపాయాల అంశాలు ఈ విభాగంలో కీలకంగా మారాయి.
భారత్లో విడుదల ఎప్పుడు? ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
పేటెంట్ పొందిన ఈ రెండు వాహనాలను భారత మార్కెట్లో ఎప్పుడు విడుదల చేస్తారనే విషయంపై విన్ఫాస్ట్ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. దేశీయ స్పెసిఫికేషన్లు, ధరలు, రేంజ్, లాంచ్ తేదీలపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో విన్ఫాస్ట్ సంస్థ వీఎఫ్6, వీఎఫ్7 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను విక్రయిస్తోంది. ఇప్పుడు ద్విచక్ర వాహనాలకు పేటెంట్లు దాఖలు చేయడం చూస్తుంటే, కేవలం ప్యాసింజర్ కార్లకే పరిమితం కాకుండా టూ-వీలర్ రంగంలోనూ అవకాశాలను అన్వేషిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది. త్వరలోనే కంపెనీ తదుపరి ప్రణాళికలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అయితే పేటెంట్లు దాఖలు చేసినంత మాత్రాన ఈ రెండు మోడళ్లు కచ్చితంగా భారత రోడ్లపైకి వస్తాయని చెప్పలేము!
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More