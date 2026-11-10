BYD atto 2 : ఇండియాలోకి చౌకైన బీవైడీ లగ్జరీ కారు- అట్టో 2 ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ హైలైట్స్..
ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థ బీవైడీ భారతదేశంలో తమ అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'అట్టో 2' విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. చెన్నై వీధుల్లో టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించిన ఈ కారు ఫీచర్లు సహా పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తున్న వేళ అంతర్జాతీయ ఈవీ దిగ్గజం ‘బీవైడీ’ మరో సంచలనానికి తెరలేపుతోంది. ఇప్పటికే భారత మార్కెట్లో అట్టో 3, సియెల్, ఈ6 వంటి ప్రీమియం మోడళ్లతో ఆకట్టుకున్న ఈ చైనా వాహన తయారీ సంస్థ.. ఇప్పుడు సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రీమియం కొనుగోలుదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సరికొత్త కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ‘అట్టో 2’ను తీసుకొస్తోంది! తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి క్యామోఫ్లేజ్ (ముసుగు) లేకుండా రోడ్లపై టెస్టింగ్ జరుపుతుండగా ఈ కారు కెమెరాలకు చిక్కింది.
మన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలోని హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు ఆదరణ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విస్తరిస్తుండటంతో రూ. 15 లక్షల నుంచి రూ. 20 లక్షల బడ్జెట్ పరిధిలో లభించే హై రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీల కోసం తెలుగు వాహనదారులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో భారతదేశంలో బీవైడీ నుంచి రాబోతున్న అత్యంత సరసమైన ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీగా 'అట్టో 2' నిలవనుంది.
బీవైడీ అట్టో 2- చెన్నై వీధుల్లో హల్చల్, వివరాలు లీక్..
ఆటోమొబైల్ లవర్ శరత్ ఎస్ చిత్రీకరించిన స్పై చిత్రాల ప్రకారం.. చెన్నైలో టెస్టింగ్ జరుపుకున్న మోడల్ సంపూర్ణ ఎలక్ట్రిక్ వర్షన్గా కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా హైబ్రిడ్ మోడళ్లలో ఉండే ఇంధన మూత (ఫ్యూయల్ ఫిల్లర్ క్యాప్) ఈ టెస్ట్ వాహనం ఎడమ వైపున లేదు.
ఇక చైనాలో ‘యువాన్ అప్’ పేరుతో, దక్షిణ అమెరికా దేశాల్లో ‘యువాన్ ప్రో’ పేరుతో విక్రయిస్తున్న ఈ కారును భారత్లో 'అట్టో 2' పేరుతో పిలిచే అవకాశం ఉంది.
కంపెనీ దీనికి సంబంధించి అధికారికంగా ఇంజిన్/మోటార్ వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ, ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ వర్షన్తో పాటు ఆకర్షణీయమైన 'DM-i ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్' ఆప్షన్ను కూడా భారత్కు తెచ్చే ఆలోచనలో బీవైడీ ఉన్నట్లు సమాచారం.
బీవైడీ అట్టో 2 ఈవీ- డిజైన్, అత్యాధునిక ఫీచర్లు..
బీవైడీ అట్టో 2 ఎలక్ట్రిక్ కారు పొడవు 4,310 ఎంఎం, వెడల్పు 1,830 ఎంఎం, ఎత్తు 1,675 ఎంఎంగా ఉంటుంది. దీని వీల్బేస్ 2,620 ఎంఎం కాగా, 400 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ లభిస్తుంది. వెనుక సీట్లను మడిచితే ఈ బూట్ స్పేస్ను ఏకంగా 1,340 లీటర్ల వరకు పెంచుకోవచ్చు.
ఎక్స్టీరియర్: ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు, ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్లు, పెద్ద అలాయ్ వీల్స్, రగ్గడ్ బాడీ క్లాడింగ్, రోడ్ ప్రజెన్స్ ఇచ్చే రూఫ్ స్పాయిలర్, వెనుక వైపు కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ లైట్స్ ఈ కారుకు ప్రీమియం లుక్ని అందిస్తున్నాయి.
ఇంటీరియర్ : ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ గ్లోబల్ వర్షన్లో 15.6 అంగుళాల రొటేటింగ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 8.8 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెెంటిలేటెడ్ సీట్లు, అంబియంట్ లైటింగ్, లెథ్రెట్ సీట్ కవర్లు కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటాయి.
భద్రతా ప్రమాణాలు: సేఫ్టీ విషయంలో బీవైడీ అట్టో 2 ఈవీలో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, లెవెల్ 2 అడాస్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో లభిస్తాయి. అయితే భారతీయ మార్కెట్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా కొన్ని ఫీచర్లలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
బీవైడీ అట్టో 2- బ్యాటరీ సామర్థ్యం, రేంజ్, పర్ఫార్మెన్స్..
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బీవైడీ అట్టో 2 మోడల్ గరిష్టంగా 64.8 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్తో లభిస్తోంది. ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ సిస్టమ్తో వచ్చే ఈ కార్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 201 బీహెచ్పీ పవర్, 310 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
"కేవలం 7.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకునే ఈ ఎస్యూవీ, ఒకే ఛార్జ్పై డబ్ల్యూఎల్టీపీ ప్రమాణాల ప్రకారం గరిష్టంగా 430 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది," అని అంతర్జాతీయ డేటా స్పష్టం చేస్తోంది.
ఈ కారు డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. అయితే భారత వర్షన్ కోసం బ్యాటరీ పరిమాణం, రేంజ్ వివరాలను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.
బీవైడీ అట్టో 2 మార్కెట్ లాంచ్, వీటితో పోటీ
బీవైడీ అట్టో 2 ఎస్యూవీ 2027 కాలంలో భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. బీవైడీ అట్టో 3 కన్నా తక్కువ ధరలో రానున్న ఈ మోడల్, భారత ఈ-ఎస్యూవీ విభాగంలో గట్టి పోటీని సృష్టించనుంది.
లాంచ్ అయిన తర్వాత ఇది మార్కెట్లో హుందాయ్ క్రెటా ఈవీ, టాటా కర్వ్ ఈవీ, టాటా సియెర్రా ఈవీ మోడళ్లకు ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా నిలవనుంది. ధర వేరియంట్ల వివరాలను లాంచ్ సమయంలో కంపెనీ స్పష్టం చేయనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More