విన్ఫాస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎమ్పీవీ బుకింగ్స్ షురూ.. ఏప్రిల్ 15న మార్కెట్లోకి!
వియత్నాం ఆటో దిగ్గజం విన్ఫాస్ట్ భారత మార్కెట్లోకి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎమ్పీవీలను ప్రవేశపెడుతోంది. రూ. 21,000తో బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఏప్రిల్ 15న ఢిల్లీ వేదికగా ఈ కారు మార్కెట్లోకి రానుంది.
భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన (ఈవీ) మార్కెట్లోకి వియత్నాంకు చెందిన ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం 'విన్ఫాస్ట్' (VinFast) దూకుడుగా అడుగుపెడుతోంది. భారతీయ కుటుంబాలను, ట్రావెల్ ఆపరేటర్లను ఆకట్టుకునేలా సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ మల్టీ పర్పస్ వెహికల్ (MPV)ని కంపెనీ తీసుకువస్తోంది. సొంతంగా వాడుకునే వారి కోసం 'వీఎఫ్ ఎమ్పీవీ 7' (VF MPV 7) పేరుతోనూ, కమర్షియల్ ఫ్లీట్ ఆపరేటర్ల కోసం 'లిమో గ్రీన్' (Limo Green) పేరుతోనూ ఈ సరికొత్త కార్లను కంపెనీ ప్రదర్శించింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు అధికారిక బుకింగ్స్ను కూడా సంస్థ ప్రారంభించింది. కేవలం రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి కస్టమర్లు తమ వాహనాన్ని రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఏప్రిల్ 15న దేశ రాజధాని ఢిల్లీ వేదికగా ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎమ్పీవీని మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేయడానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఆసక్తి గల కొనుగోలుదారులు కంపెనీ వెబ్సైట్ను సందర్శించి లేదా సమీప డీలర్షిప్ను సంప్రదించి తమ బుకింగ్స్ చేసుకోవచ్చు.
రెండు రకాల కస్టమర్లే లక్ష్యంగా వ్యూహం
భారతదేశంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఎలక్ట్రిక్ పీపుల్-మూవర్ (ఎక్కువ మంది ప్రయాణించే వాహనాల) విభాగంలో పాగా వేయడానికి విన్ఫాస్ట్ సరికొత్త వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ కారును రెండు వేర్వేరు మార్కెట్ విభాగాలకు అనుగుణంగా డిజైన్ చేశారు. కమర్షియల్ మొబిలిటీ సర్వీసుల కోసం 'లిమో గ్రీన్' వేరియంట్ను, ప్రీమియం 7-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ కారును కోరుకునే కుటుంబాల కోసం 'వీఎఫ్ ఎమ్పీవీ 7' మోడల్ను విన్ఫాస్ట్ అందిస్తోంది. భారతదేశంలో 'గ్రీన్ అండ్ స్మార్ట్ మొబిలిటీ' (GSM) పేరుతో ఎలక్ట్రిక్ రైడ్-హెయిలింగ్ (టాక్సీ) సేవలను ప్రారంభించాలనే విన్ఫాస్ట్ విస్తృత ప్రణాళికల్లో ఈ నిర్ణయం ఒక కీలక భాగం.
డిజైన్, కొలతలు ఎలా ఉన్నాయంటే..
సాధారణంగా విన్ఫాస్ట్ ఎస్యూవీలు (SUVs) స్పోర్టీగా ఉంటాయి. కానీ, ఈ సరికొత్త ఎమ్పీవీ విషయానికి వస్తే క్యాబిన్ లోపల ఎక్కువ స్థలం లభించేలా ప్రాక్టికల్ బాక్సీ సిల్హౌట్ డిజైన్ను ఎంచుకున్నారు. కంపెనీకి చెందిన సిగ్నేచర్ వీ-షేప్డ్ (V-shaped) ఎల్ఈడీ లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, క్లీన్ ఫ్రంట్ ఫేసియా, స్ప్లిట్ హెడ్ల్యాంప్ సెటప్ దీనికి మరింత ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని ఇస్తున్నాయి. కొలతల విషయానికి వస్తే, ఈ కారు దాదాపు 4,740 మి.మీ పొడవు, 2,840 మి.మీల వీల్బేస్ను కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల మూడు వరుసల్లోనూ ప్రయాణికులకు మంచి లెగ్రూమ్, విశాలమైన స్థలం లభిస్తుంది.
ఫీచర్లు, ఇంటీరియర్ హంగులు
కారు లోపలి భాగాన్ని చూస్తే, విన్ఫాస్ట్ మినిమలిస్ట్ లేఅవుట్కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. డిజిటల్ ఇంటర్ఫేస్లపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టారు. ఈ కారులో 10.1 అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే సపోర్ట్ వంటి ఎన్నో ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, యాప్ ఇంటిగ్రేషన్, ప్రయాణికుల కోసం పలు యూఎస్బీ ఛార్జింగ్ పోర్టులు ఉంటాయి. భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ లెవెల్ 2 ఏడీఏఎస్ (ADAS) ఫీచర్లను కూడా ఇందులో పొందుపరిచారు. 2+3+2 సీటింగ్ లేఅవుట్తో పెద్ద కుటుంబాలకైనా, ట్రావెల్స్ వారికైనా ఇది ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
బ్యాటరీ, రేంజ్, పర్ఫార్మెన్స్
ఈ సరికొత్త వీఎఫ్ ఎమ్పీవీ 7 కారులో 60.13 కిలోవాట్ అవర్ (kWh) బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చారు. ఇది 201 బీహెచ్పీ పవర్, 280 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే ఫ్రంట్-మౌంటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్తో అనుసంధానమై ఉంటుంది. ఒక్కసారి పూర్తి ఛార్జింగ్ చేస్తే దాదాపు 450 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణించవచ్చని (NEDC సైకిల్ ప్రకారం) విన్ఫాస్ట్ పేర్కొంటోంది. ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే 11 కిలోవాట్ ఏసీ ఛార్జింగ్తో పాటు, 80 కిలోవాట్ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ద్వారా కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే ఈ కారు బ్యాటరీని 10 నుంచి 70 శాతానికి పెంచుకోవచ్చు.
అయితే, ఇవి వియత్నాంలో అందుబాటులో ఉన్న మోడల్ స్పెసిఫికేషన్లు. భారతీయ రోడ్లు, వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు చేయనున్నారు. "భారతదేశానికి అనుగుణంగా ఈ కారు సస్పెన్షన్ను మరింత మెరుగుపరచడంతో పాటు, ఇక్కడి వేసవి తీవ్రతను తట్టుకునేలా మరింత శక్తివంతమైన ఏసీని అందిస్తాం" అని కంపెనీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రారంభంలో ఈ కారులో స్థానికీకరణ (Localisation) 15 శాతంగా ఉంటుంది, రానురాను దీన్ని మరింత పెంచేందుకు విక్రయదారులతో చర్చలు జరుపుతున్నారు.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు? పోటీ ఎవరితో?
విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్ ఎమ్పీవీ 7 ధర భారత మార్కెట్లో సుమారు రూ. 19 లక్షల నుండి రూ. 24 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ధరలో లభించే అందుబాటు ధరలోని 7-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ కారుగా ఇది నిలవనుంది. మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది రాబోయే కియా క్యారెన్స్ ఈవీ, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న బీవైడీ ఇ-మ్యాక్స్ 7 (BYD eMAX 7) వంటి ఎలక్ట్రిక్ ఎమ్పీవీలకు గట్టి పోటీ ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా సంప్రదాయ పెట్రోల్/డీజిల్ ఇంజిన్ కలిగిన టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా/హైక్రాస్, మారుతి సుజుకి ఇన్విక్టో వంటి కార్లకు కూడా ఇది బలమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్ర: విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్ ఎమ్పీవీ 7 బుకింగ్ అమౌంట్ ఎంత?
జ: ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎమ్పీవీని కేవలం రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ప్ర: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఈ కారు ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది?
జ: విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్ ఎమ్పీవీ 7 ఒక్కసారి పూర్తి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 450 కిలోమీటర్ల మేర (NEDC సైకిల్ ప్రకారం) ప్రయాణిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ప్ర: ఈ కారు భారతదేశంలో ఎప్పుడు లాంచ్ కానుంది?
జ: ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎమ్పీవీ ఏప్రిల్ 15వ తేదీన ఢిల్లీలో అధికారికంగా విడుదల కానుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More