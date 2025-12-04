కోహ్లీ సెంచరీ వృథా: ‘కోహ్లీ లేని క్రికెట్ అంటే శూన్యం’ అంటున్న దిగ్గజాలు
సౌత్ ఆఫ్రికాతో జరిగిన రెండో వన్డేలో విరాట్ కోహ్లీ సాధించిన 53వ వన్డే శతకం (102 పరుగులు) భారత్ను గెలిపించలేకపోయింది. వరుసగా రెండు సెంచరీలు బాదిన విరాట్ కోహ్లీ ఫామ్ అద్భుతమని, అది చూసి మాజీ క్రికెటర్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. మొహమ్మద్ కైఫ్ 'కోహ్లీ లేని క్రికెట్ అంటే శూన్యం' అని కొనియాడారు.
విరాట్ కోహ్లీ బ్యాట్ నుంచి వచ్చిన అద్భుతమైన 53వ వన్డే సెంచరీ.. టీమిండియాకు రెండో వన్డేలో విజయాన్ని అందించలేకపోయింది. అయితేనేం, ఈ ఇన్నింగ్స్కు మాజీ క్రికెటర్లు, అభిమానుల నుంచి మాత్రం విపరీతమైన ప్రశంసలు దక్కాయి.
స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ వరుసగా రెండో వన్డేలోనూ సెంచరీ బాదడంతో భారత క్రికెట్ వర్గాల్లో ఆనందం ఉప్పొంగింది. రాయ్పూర్లో సౌత్ ఆఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో కోహ్లీ తన కెరీర్లో 53వ వన్డే శతకాన్ని పూర్తి చేశాడు. రాంచీలో సాధించిన 135 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత, 35 ఏళ్ల కోహ్లీ ఈ మ్యాచ్లోనూ 93 బంతుల్లో 102 పరుగులు చేశాడు. తనదైన కచ్చితత్వం, దూకుడుతో కూడిన బ్యాలెన్స్, వికెట్ల మధ్య వేగవంతమైన పరుగులతో భారత్ భారీ స్కోరుకు పునాది వేశాడు.
'కోహ్లీ లేని క్రికెట్ అంటే శూన్యం': కైఫ్ ప్రశంసలు
ఈ ఆధునిక దిగ్గజం నుంచి వచ్చిన మరో మాస్టర్ క్లాస్ ఇన్నింగ్స్ను మాజీ క్రికెటర్లు, కామెంటేటర్లు, సహచర ఆటగాళ్లు సోషల్ మీడియాలో తెగ మెచ్చుకున్నారు. అభినందనల వెల్లువలో మాజీ భారత బ్యాటర్ మొహమ్మద్ కైఫ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి.
కోహ్లీ ఇన్నింగ్స్ను 'ప్యూర్ వింటేజ్' అని పేర్కొంటూ, కైఫ్ 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్) లో ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు. "కోహ్లీ లేని క్రికెట్ అంటే శూన్యం (Without Kohli cricket is nothing)… ప్యూర్ వింటేజ్!" అని రాసుకొచ్చారు. కోహ్లీకున్న అపారమైన ఆకర్షణకు, అతని సెంచరీలను అభిమానులు, మాజీ ఆటగాళ్లు ఎంత ముఖ్యంగా చూస్తారో చెప్పడానికి ఈ వ్యాఖ్య అద్దం పడుతోంది.
సెహ్వాగ్ స్టైల్ ప్రశంసలు
వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ తనదైన చలాకీ శైలిలో కోహ్లీ పరుగులు చేయాలనే దాహాన్ని ప్రశంసించారు.
"విరాట్ కోహ్లీకి వంద (100) అంటే వేరే మత్తు (నషా) ఉంటుంది... కింగ్కు బ్యాక్-టు-బ్యాక్ సెంచరీలు. 53వ వన్డే సెంచరీ. విరాట్ ఉన్నాడు అంటే ఏదైనా సాధ్యమే (Virat hai toh mumkin hai),” అని పోస్ట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా రుతురాజ్ గైక్వాడ్ సెంచరీని కూడా సెహ్వాగ్ ప్రస్తావించారు.
మాజీ ఆల్రౌండర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ కూడా కోహ్లీ ఆధిపత్యాన్ని చూసి ముగ్ధులయ్యారు. “ఆదివారం అయితే కింగ్ పక్కా ఆడుతాడు, కానీ వారం రోజుల్లో అతను మీ ప్లాన్స్తో ఆడుకుంటాడు. విరాట్ కోహ్లీ నుంచి అద్భుతమైన సెంచరీ” అని రాసుకొచ్చారు.
కోహ్లీ ప్రస్తుత ఫామ్లోని పదునును ఆకాష్ చోప్రా నొక్కి చెప్పారు. “వరుసగా సెంచరీలు. బీస్ట్ మోడ్ యాక్టివేట్ అయింది. #Kohli #IndvSA” అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇటీవల ప్రపంచ కప్ గెలిచిన భారత మహిళల జట్టు ఓపెనర్ ప్రతీకా రావల్ సైతం కోహ్లీపై ప్రశంసలు కురిపించారు. "ఫామ్ తాత్కాలికం. కోహ్లీ శాశ్వతం (Form is temporary. Kohli is forever)” అంటూ పోస్ట్ చేశారు.
రికార్డులు: 'కింగ్' తిరుగులేని ఆధిపత్యం
సౌత్ ఆఫ్రికాపై కోహ్లీ అద్భుతమైన గణాంకాలు ఈ ప్రశంసలను మరింత బలోపేతం చేశాయి. 33 వన్డేల్లో 69.64 సగటుతో 1,741 పరుగులు సాధించిన కోహ్లీ.. ఇందులో ఏడు సెంచరీలు ఉన్నాయి. ప్రొటీస్పై అత్యధిక వన్డే సెంచరీలు చేసిన రికార్డును ఇప్పుడు కోహ్లీ సొంతం చేసుకున్నాడు.
తాజా సెంచరీతో కోహ్లీ వరుస వన్డే ఇన్నింగ్స్లలో సెంచరీలు సాధించడం ఇది 11వసారి. ఏబీ డివిలియర్స్ ఆరుసార్లు మాత్రమే ఈ ఫీట్ను సాధించగా, కోహ్లీ చాలా ముందున్నాడు.
సెంచరీలు వృథా: సౌత్ ఆఫ్రికా చరిత్రాత్మక విజయం
రాయ్పూర్లో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (105) తో కలిసి కోహ్లీ నెలకొల్పిన 195 పరుగుల భాగస్వామ్యం, భారత్ తొలి వికెట్లు కోల్పోయిన తర్వాత జట్టును పటిష్టమైన స్థితికి చేర్చింది. ఆ తర్వాత కేఎల్ రాహుల్, రవీంద్ర జడేజా స్కోరును ముగించారు.
ఈ సెంచరీతో కోహ్లీ.. సచిన్ టెండూల్కర్, కుమార్ సంగక్కర తర్వాత 28,000 పరుగుల క్లబ్లోకి ప్రవేశించడానికి కేవలం 90 పరుగుల దూరంలో నిలిచాడు.
అయితే, కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ సెంచరీలు కూడా భారత్కు సిరీస్ను అందించలేకపోయాయి. ఐడెన్ మార్క్రమ్, మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ అద్భుతంగా రాణించారు. విదేశీ గడ్డపై సౌత్ ఆఫ్రికా అత్యధిక వన్డే ఛేజింగ్ను నమోదు చేసి, నాలుగు వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని సాధించింది.