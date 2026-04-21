    Visa Application: విదేశాలకు వెళ్తున్నారా? వీసా అప్లై చేసే ముందు ఈ ఛార్జీలు తెలుసుకోకపోతే నష్టపోతారు

    Visa Application: సింగిల్ ఎంట్రీ వర్సెస్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీ వీసా.. వీటిలో ఏది మీ జేబుకు తక్కువ భారం? విదేశీ ప్రయాణాల్లో వీసా ఖర్చులను తగ్గించుకునే స్మార్ట్ టిప్స్, కీలక దేశాల వీసా ధరల విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: Apr 21, 2026 1:32 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Visa Application: విదేశాలకు వెళ్లే వారి సంఖ్య ఏటా పెరుగుతోంది. సరదాగా గడపడానికి వెళ్లే పర్యాటకులైనా, బిజినెస్ పనులపై వెళ్లే వారైనా ముందుగా తలమునకలయ్యేది వీసా ప్రక్రియతోనే. అయితే, చాలామంది కేవలం వీసా వచ్చిందా? లేదా? అని మాత్రమే చూస్తారు కానీ, ఏ రకమైన వీసా తీసుకుంటే డబ్బులు ఆదా అవుతాయనేది గమనించరు. మీరు ఎంచుకునే వీసా రకాన్ని బట్టి వేల రూపాయల తేడా ఉంటుంది. అసలు సింగిల్ ఎంట్రీకి, మల్టిపుల్ ఎంట్రీ వీసాకు ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి? మీ అవసరానికి ఏది సరిపోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    సింగిల్ ఎంట్రీ వర్సెస్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీ వీసా.. వీటిలో ఏది మీ జేబుకు తక్కువ భారం?

    సింగిల్ ఎంట్రీ వీసా: ఒకే ఒక్క ప్రయాణానికి

    మీరు కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే ఆ దేశానికి వెళ్లి రావాలని ప్లాన్ చేసుకుంటే సింగిల్ ఎంట్రీ వీసా సరైన ఎంపిక.

    • తక్కువ ఖర్చు: మల్టిపుల్ ఎంట్రీతో పోలిస్తే దీని ధర చాలా తక్కువ.
    • సులభమైన ప్రక్రియ: డాక్యుమెంటేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది, వీసా త్వరగా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
    • స్పష్టత: మీరు వెళ్లే తేదీ, తిరిగి వచ్చే తేదీ ఖచ్చితంగా ఉంటే ఇది మీకు బెస్ట్.

    కానీ గుర్తుంచుకోండి, మీరు ఒకసారి ఆ దేశం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే, వీసా గడువు ఉన్నప్పటికీ అదే వీసాతో మళ్లీ వెళ్లడం కుదరదు.

    మల్టిపుల్ ఎంట్రీ వీసా: నిత్యం ప్రయాణించే వారికి వరం

    వ్యాపార పనుల మీద ఏడాదిలో నాలుగైదు సార్లు విదేశాలకు వెళ్లే వారికి ఇది అత్యంత లాభదాయకం.

    • ఫ్లెక్సిబిలిటీ: వీసా గడువు ఉన్నంత వరకు ఎన్నిసార్లైనా ఆ దేశానికి వెళ్లి రావచ్చు.
    • సమయం ఆదా: ప్రతిసారీ వీసా అపాయింట్‌మెంట్లు, వీఎఫ్ఎస్ గ్లోబల్ (VFS Global) చుట్టూ తిరిగే పని తప్పుతుంది.
    • దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం: మొదట ధర ఎక్కువ అనిపించినా, మూడు నాలుగు ప్రయాణాలు కలిపి చూస్తే ఇది చౌకగా మారుతుంది.

    ఏది ఎక్కువ పొదుపు? (దేశాల వారీగా లెక్కలు)

    వీసా ధరలు దేశాన్ని బట్టి మారుతుంటాయి. ఉదాహరణకు మన తెలుగు వారికి ఇష్టమైన థాయిలాండ్ ట్రిప్ నే తీసుకుందాం. థాయిలాండ్ సింగిల్ ఎంట్రీ వీసా సుమారు రూ. 3,000 ఉంటుంది. అదే మల్టిపుల్ ఎంట్రీ వీసా ధర రూ. 13,500 వరకు ఉంటుంది. అంటే మీరు ఏడాదిలో కనీసం ఐదుసార్లు వెళ్లే ప్లాన్ ఉంటేనే మల్టిపుల్ ఎంట్రీ తీసుకోవడం లాభం.

    అయితే కొన్ని దేశాల్లో కథ వేరుగా ఉంటుంది. యూకే (UK) విషయానికి వస్తే, 6 నెలల వీసాకు సుమారు రూ. 17,715 ఉంటే, 5 ఏళ్ల దీర్ఘకాలిక వీసా ధర రూ. 1,18,494 వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఎన్నిసార్లు వెళ్తారనే దాన్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అదే షెంజెన్ (Schengen) వీసా విషయానికి వస్తే, సింగిల్ ఎంట్రీ అయినా, మల్టిపుల్ ఎంట్రీ అయినా ధర దాదాపు 90 పౌండ్లు (రూ. 8,000 - రూ. 9,800 మధ్య) ఒకేలా ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మల్టిపుల్ ఎంట్రీ వీసా కోరడమే తెలివైన పని.

    లక్ష్యాన్ని బట్టి

    మీ ప్రయాణ లక్ష్యాన్ని బట్టి వీసాను ఎంచుకోండి. ఒకే ఒక టూర్ అయితే సింగిల్ ఎంట్రీ చాలు. కానీ భవిష్యత్తులో మళ్లీ వెళ్లే అవకాశం ఉంటే మాత్రం, ధరలు ఒకేలా ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ ఎంట్రీ వీసానే ఎంచుకోవడం ద్వారా డబ్బుతో పాటు సమయాన్ని కూడా ఆదా చేసుకోవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సింగిల్ ఎంట్రీ వీసాతో పక్క దేశాలకు వెళ్లి మళ్లీ రావచ్చా?

    లేదు. మీరు ఒకసారి ఆ దేశ సరిహద్దు దాటి బయటకు వస్తే ఆ వీసా చెల్లదు. మళ్లీ వెళ్లాలంటే కొత్త వీసా తీసుకోవాల్సిందే.

    2. మల్టిపుల్ ఎంట్రీ వీసా ఎవరికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది?

    వ్యాపారవేత్తలు, విదేశాల్లో బంధువులు ఉన్నవారు లేదా ఏడాదిలో పలుమార్లు విదేశీ పర్యటనలు చేసేవారికి ఇది చాలా ప్రయోజనకరం.

    3. వీసా ధరలు అందరికీ ఒకేలా ఉంటాయా?

    లేదు. దేశాన్ని బట్టి, మీరు ఎంచుకునే కాలపరిమితిని (Validity) బట్టి వీసా ధరలు మారుతుంటాయి. కొన్ని దేశాల్లో సింగిల్, మల్టిపుల్ వీసాలకు ఒకే ధర ఉండవచ్చు.

    4. వీసా ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి ఏమైనా టిప్స్ ఉన్నాయా?

    ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం ద్వారా ఎక్స్‌ప్రెస్ వీసా ఛార్జీలను తప్పించుకోవచ్చు. అలాగే షెంజెన్ వంటి వీసాల విషయంలో ఒకేసారి మల్టిపుల్ ఎంట్రీ అడగడం వల్ల తదుపరి ప్రయాణ ఖర్చులు తగ్గుతాయి.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

