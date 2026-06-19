Mahindra cars : మహీంద్రా నుంచి రాబోతున్న 5 పవర్ఫుల్ ఎస్యూవీలు ఇవే- లిస్ట్లో ఫ్యామిలీ మోడల్స్..
Mahindra Vision S : భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సరికొత్త ప్రొడక్ట్ ప్లాన్తో దూసుకుపోతోంది. రాబోయే రోజుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ మరియు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ విభాగాల్లో 5 సరికొత్త ఎస్యూవీలను లాంచ్ చేసేందుకు లైన్ క్లియర్ చేసింది.
Mahindra Upcoming SUVs India : భారతదేశంలో ఎస్యూవీ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే పేరు మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా. ఇక ఇప్పుడు మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు ఈ దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం సరికొత్త ప్రణాళికలతో సిద్ధమైంది. సాంప్రదాయ ఇంధన (పెట్రోల్, డీజిల్) మోడళ్లతో పాటు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ (ఈవీ) విభాగంలోనూ ఒకదానికొకటి పోటీపడేలా ఐదు సరికొత్త ఎస్యూవీలను మహీంద్రా లైన్అప్లో ఉంచింది. ఇందులో కాంపాక్ట్ మోడల్స్, ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీలతో పాటు ఫ్యూచరిస్టిక్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆ ఆసక్తికరమైన మోడల్స్ ఏమిటో, వాటి ప్రత్యేకతలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాము..
1. మహీంద్రా విజన్ ఎస్..
మహీంద్రా ప్రస్తుతం అత్యంత రహస్యంగా డెవలప్ చేస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లో ‘విజన్ ఎస్’ ఆధారిత కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ ఒకటి. 2027 నాటికి మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్న ఈ మోడల్.. ప్రస్తుతం ఉన్న ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ, స్కార్పియో ఎన్ కార్ల మధ్య ఉన్న ఖాళీని భర్తీ చేస్తుంది. తక్కువ పొడవు (కాంపాక్ట్ ఫుట్ప్రింట్) లోనే నిటారుగా ఉండే బాడీ లైన్స్, మస్క్యులర్, రగ్గడ్ లుక్తో ఈ కారును డిజైన్ చేస్తున్నారు.
ఈ కారును సరికొత్త ‘NU_IQ మోనోకాక్’ ఆర్కిటెక్చర్పై నిర్మిస్తున్నారు. దీనివల్ల సాంప్రదాయ లాడర్-ఫ్రేమ్ కార్ల కంటే లోపల ఎక్కువ స్థలం లభించడమే కాకుండా, ప్రయాణం కూడా చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న పవర్ఫుల్ టర్బో పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లనే ఇందులోనూ అందించే అవకాశం ఉంది. ఈ సరికొత్త ఎస్యూవీ ప్రారంభ ధర రూ. 10 లక్షల కంటే తక్కువగానే ఉండవచ్చని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా.
2. మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్..
మహీంద్రా పోర్ట్ఫోలియోలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న మోడళ్లలో స్కార్పియో ఎన్ ఒకటి. ఈ పాపులర్ ఎస్యూవీకి ఒక సమగ్రమైన అప్డేట్ (ఫేస్లిఫ్ట్) ఇచ్చేందుకు కంపెనీ కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ మార్పులు కేవలం పైపైన కనిపించే కాస్మెటిక్ మార్పులకే పరిమితం కాకుండా, సరికొత్త టెక్నాలజీని జోడించబోతున్నారు. కారు వెలుపల కొత్త డిజైన్ కలిగిన లైట్లు, సరికొత్త అలాయ్ వీల్స్, చిన్నపాటి స్టైలింగ్ మార్పులు ఉండనున్నాయి. ఇక క్యాబిన్ లోపల అప్గ్రేడెడ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, మెరుగైన కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, అదనపు డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ (అడాస్) ఫీచర్లను మహీంద్రా తీసుకురాబోతోంది.
3. మహీంద్రా థార్ 3-డోర్ ఫేస్లిఫ్ట్..
ఆఫ్రోడ్ ప్రియుల ఫేవరెట్ ఛాయిస్ అయిన మహీంద్రా థార్ లైఫ్స్టైల్ ఎస్యూవీ కూడా మిడ్-సైకిల్ అప్డేట్కు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న పెద్ద థార్ రాక్స్లో ప్రవేశపెట్టిన పలు ప్రీమియం ఫీచర్లను ఈ 3-డోర్ థార్ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లోకి తీసుకురానున్నారు. ఇటీవల టెస్టింగ్ సమయంలో లీకైన చిత్రాల ప్రకారం, కారు ముందు భాగం (ఫ్రంట్ ఫాసియా) సరికొత్త లుక్తో ఉండబోతోంది. అప్డేటెడ్ లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు లోపలి భాగంలో పెద్ద టచ్స్క్రీన్, మెరుగైన కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు, అదనపు లగ్జరీ ఎక్విప్మెంట్ను జోడించనున్నారు.
4. మహీంద్రా బీఈ 07..
మహీంద్రా వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో ఈ 'బీఈ 07' కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ఇది బీఈ 6 మోడల్ పైన లగ్జరీ విభాగంలో కొలువుదీరనుంది. కూపే తరహా డిజైన్ కలిగిన ఈ ఎస్యూవీని మహీంద్రా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ‘INGLO’ ప్లాట్ఫారమ్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్లు, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సామర్థ్యం, మల్టిపుల్ మోటార్ కాన్ఫిగరేషన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. క్యాబిన్ లోపల భారీ డిజిటల్ డిస్ప్లేలు, ఇన్-కార్ కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీ, అడాస్, బై-డైరెక్షనల్ ఛార్జింగ్ (కారు నుంచే ఇతర పరికరాలకు పవర్ ఇచ్చుకునే సదుపాయం), పనోరమిక్ సన్రూఫ్, యాంబియంట్ లైటింగ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉండబోతున్నాయి.
5. మహీంద్రా విజన్ టీ..
ఈ మోడల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా అధికారికంగా బయటకు రానప్పటికీ, ఇది ‘విజన్ టీ’ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆర్కిటెక్చర్తో రూపొందుతోంది. బాక్సీ ప్రొపోర్షన్స్ (పెట్టె లాంటి ఆకారం), అత్యంత లగ్జరీగా ఉండే క్యాబిన్, ఎలాంటి రోడ్లనైనా తట్టుకునే ఆల్-టెర్రైన్ సామర్థ్యం దీని సొంతం కానున్నాయి. మహీంద్రాకు చెందిన ‘బోర్న్-ఎలక్ట్రిక్’ రేంజ్ కార్ల ఫీచర్లు చాలా వరకు ఇందులోనూ కనిపించనున్నాయి. పైన చెప్పుకున్న విజన్ ఎస్ ఆధారిత కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ లాంచ్ అయిన తర్వాత ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More