    New SUV : ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ డిజైన్​తో రెనాల్ట్​ కొత్త ఎస్​యూవీ- థార్​కి పోటీగా..

    Renault Bridger : రెనాల్ట్​ ఇండియా తన కొత్త ఎస్‌యూవీ ‘బ్రిడ్జర్’ కాన్సెప్ట్ టీజర్‌ను ఇటీవలే విడుదల చేసింది. మార్చి 17న కొత్త డస్టర్ లాంచ్‌కు ముందే ఈ ప్రకటన రావడం ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. ఇది సబ్-4 మీటర్ సెగ్మెంట్‌లో రానున్న ఆఫ్-రోడ్ ఎస్‌యూవీ అని సమాచారం. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    Published on: Mar 08, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మార్చి 17న రాబోతున్న కొత్త తరం డస్టర్ కోసం యావత్ భారత్ ఎదురుచూస్తుండగా.. రెనాల్ట్​ అనూహ్యంగా తన కొత్త ఎస్‌యూవీ 'బ్రిడ్జర్'కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ టీజర్‌ను వదిలి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ మోడల్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సంస్థ రహస్యంగా ఉంచినప్పటికీ, ఆటోమొబైల్ నిపుణుల్లో దీనిపై అప్పుడే ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలైంది.

    రెనాల్ట్​ బ్రిడ్జర్​ ఎస్​యూవీ..
    రెనాల్ట్​ బ్రిడ్జర్​ ఎస్​యూవీ..

    ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం ప్రకారం.. ఇది సబ్-4 మీటర్ సెగ్మెంట్‌లో కంపెనీకి ప్రాతినిధ్యం వహించనుంది. అయితే, ఈ మార్కెట్‌లోని ఇతర కార్లలా కాకుండా, బ్రిడ్జర్ కొన్ని అద్భుతమైన ఆఫ్-రోడ్ క్వాలిటీలతో వస్తుండటం విశేషం.

    రెనాల్ట్​ బ్రిడ్జర్​ ఎస్​యూవీ- డిజైన్ వెనుక ఆసక్తికరమైన కథనం..

    అధికారికంగా కంపెనీ కేవలం ఈ ఎస్‌యూవీ సిల్హౌట్ (ఆకారం), టెయిల్ ల్యాంప్‌ను మాత్రమే ఇటీవల చూపించింది. కానీ, ఈ కొద్దిపాటి సమాచారమే క్రియేటర్ల ఊహలకు రెక్కలు తొడిగింది. టీజర్ ఆధారంగా రూపొందించిన తాజా డిజిటల్ రెండర్లు ఈ ఎస్‌యూవీని చూస్తుంటే ఐకానిక్ ‘ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్’ గుర్తుకు వస్తోంది.

    రెనాల్ట్​ బ్రిడ్జర్​ ఎస్​యూవీ- డిఫెండర్ తరహా ఫీచర్లు..

    డిజిటల్ క్రియేషన్స్‌లో కనిపిస్తున్న వివరాల ప్రకారం.. ఎత్తైన బాక్సీ డిజైన్, వెనుక గేట్‌కు అమర్చిన స్పేర్ వీల్, ఫ్లాట్ రూఫ్, బ్లాక్-అవుట్ పిల్లర్లు, వెడల్పాటి వీల్ ఆర్చెస్ వంటివి ఈ కారుకు ఒక గంభీరమైన రూపాన్ని ఇస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, దీనికి అత్యధిక గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, రగ్గడ్ లుక్ ఇచ్చే రియర్ బంపర్‌ను కూడా జోడించారు.

    డిజిటల్ రెండర్లలో స్టీల్ వీల్స్ కనిపించినప్పటికీ, అసలు కాన్సెప్ట్ మోడల్‌లో అవి ఉండే అవకాశం తక్కువ.

    రెనాల్ట్​ బ్రిడ్జర్​ ఎస్​యూవీ- డస్టర్ పోలికలు ఉండవచ్చా?

    డిజైన్ పరంగా డిఫెండర్ ప్రేరణలు ఉన్నప్పటికీ, బ్రిడ్జర్ కాన్సెప్ట్ కొత్తదనాన్ని తీసుకురానుంది. టీజర్‌లో కనిపించిన టెయిల్ ల్యాంప్ డిజైన్ దీనికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. రెనాల్ట్​ తన సిగ్నేచర్ డిజైన్ లాంగ్వేజ్‌ను పాటిస్తూ.. రాబోయే కొత్త డస్టర్‌లో కనిపించే కొన్ని ఫీచర్లను దీనికి కూడా జోడించే అవకాశం ఉంది.

    రెనాల్ట్​ బ్రిడ్జర్​ ఎస్​యూవీ- ఇంజిన్, ప్లాట్‌ఫారమ్..

    రెనాల్ట్​ బ్రిడ్జర్ ప్రొడక్షన్​ దశకు చేరుకుంటే, అది కంపెనీ మాడిఫైడ్​ సీఎంఎఫ్​-ఏ+ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై ఆధారపడే అవకాశం ఉంది. దీన్ని డస్టర్ కంటే తక్కువ ధరలోనే కంపెనీ మార్కెట్లోకి తెచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

    ఇందులో 1.0 లీటర్ త్రీ-సిలిండర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను అమర్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ కాన్సెప్ట్ మోడల్ అధికారికంగా రంగప్రవేశం చేసిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలపై స్పష్టత రానుంది.

    రెనాల్ట్​ బ్రిడ్జర్​ ఎస్​యూవీ- పోటీ ఎవరితో?

    మహీంద్రా థార్​, మారుతీ సుజుకీ జమ్నీకి ఈ రెనాల్ట్​ బ్రిడ్జర్​ గట్టి పోటీ ఇస్తుందని మార్కెట్​లో అంచనాలు ఉన్నాయి.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ఈ మోడల్​ని ఈ మార్చి 10న రెనాల్ట్​ సంస్థ ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

