    Vivo X500 : వివో ఎక్స్​500లో 3 పవర్​ఫుల్​ మోడల్స్​! అదిరే ఫీచర్స్​తో..

    Vivo new smartphones : వివో తన తదుపరి తరం ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌ను 'ఎక్స్500' పేరుతో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. 7,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 200ఎంపీ పెరిస్కోప్ కెమెరా వంటి అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్లు మార్కెట్లోకి రానున్నాయి.

    Published on: May 10, 2026 4:02 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం వివో.. భారతదేశంలో ఇటీవలే తన ఎక్స్300 ఆల్ట్రా, ఎక్స్300 ఎఫ్ఈ మోడళ్లను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, అప్పుడే వివో తదుపరి తరం స్మార్ట్‌ఫోన్ల గురించి సోషల్ మీడియాలో లీకులు మొదలయ్యాయి. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. వివో తన తదుపరి సిరీస్‌కు 'ఎక్స్400' అని కాకుండా నేరుగా 'వివో ఎక్స్500' అనే పేరును ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం.

    వివో ఎక్స్​500 లీక్స్.. (Representative Image)
    ఎక్స్​500 ఎందుకు?

    చైనా, ఇతర తూర్పు ఆసియా దేశాల్లో '4' అనే సంఖ్యను అశుభంగా భావిస్తారు (దీనిని టెట్రాఫోబియా అంటారు). అందుకే వివో ఎక్స్400ను వదిలేసి, నేరుగా ఎక్స్500 సిరీస్‌ను తీసుకువస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్ ఐఎంఈఐ డేటాబేస్‌లో కనిపించడం విశేషం.

    మూడు పవర్‌ఫుల్ మోడళ్లతో వివో ఎక్స్​500!

    లీకైన వివరాల ప్రకారం, ఈ సిరీస్‌లో కనీసం మూడు మోడళ్లు ఉండబోతున్నాయి:

    వివో ఎక్స్​500

    వివో ఎక్స్​500 ప్రో

    వివో ఎక్స్​500ఈ (ఈ ఏడాది అందుబాటులో లేని సరికొత్త వేరియంట్ ఇది)

    లీకైన అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఇవే..

    డిస్​ప్లే: వివో ఎక్స్500 స్మార్ట్​ఫోన్ 6.37-అంగుళాల ప్యానెల్‌తో రానుండగా, ప్రో మోడల్ 6.83-అంగుళాల భారీ డిస్​ప్లేని కలిగి ఉంటుంది. ఇవి 144హెచ్​జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌ను సపోర్ట్ చేస్తాయి.

    సెక్యూరిటీ: ఈ రెండు ఫోన్లలో అధునాతన 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ ఉండబోతోంది. ఇది వేలిముద్రను అత్యంత వేగంగా, ఖచ్చితంగా గుర్తిస్తుంది.

    ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్ నుంచి రాబోతున్న అత్యంత శక్తివంతమైన డైమెన్సిటీ 9600 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌లతో ఈ ఫోన్లు పనిచేయనున్నాయి.

    బ్యాటరీ: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లలో కళ్లు చెదిరే 7,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఉండబోతోంది. దీనికి తోడు 100డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.

    కెమెరా: ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు, 200 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో షూటర్​ని అందించనున్నారు. ఇందులో లోఫిక్ అనే టెక్నాలజీని వాడుతున్నట్లు సమాచారం, ఇది తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలను తీయడానికి సహాయపడుతుంది.

    వివో ఎక్స్500, ఎక్స్500 ప్రో మోడళ్లు.. ప్రస్తుతం ఉన్న ఎక్స్300 సిరీస్ కంటే భారీ అప్‌గ్రేడ్‌లతో రానున్నాయి. వీటితో పాటు 'వివో ఎక్స్​500 ప్రో మ్యాక్స్' అనే మరో వేరియంట్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సిరీస్ అభివృద్ధి దశలో ఉంది, త్వరలోనే వివో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

