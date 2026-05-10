Vivo X500 : వివో ఎక్స్500లో 3 పవర్ఫుల్ మోడల్స్! అదిరే ఫీచర్స్తో..
Vivo new smartphones : వివో తన తదుపరి తరం ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ను 'ఎక్స్500' పేరుతో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. 7,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 200ఎంపీ పెరిస్కోప్ కెమెరా వంటి అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్లు మార్కెట్లోకి రానున్నాయి.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం వివో.. భారతదేశంలో ఇటీవలే తన ఎక్స్300 ఆల్ట్రా, ఎక్స్300 ఎఫ్ఈ మోడళ్లను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, అప్పుడే వివో తదుపరి తరం స్మార్ట్ఫోన్ల గురించి సోషల్ మీడియాలో లీకులు మొదలయ్యాయి. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. వివో తన తదుపరి సిరీస్కు 'ఎక్స్400' అని కాకుండా నేరుగా 'వివో ఎక్స్500' అనే పేరును ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం.
ఎక్స్500 ఎందుకు?
చైనా, ఇతర తూర్పు ఆసియా దేశాల్లో '4' అనే సంఖ్యను అశుభంగా భావిస్తారు (దీనిని టెట్రాఫోబియా అంటారు). అందుకే వివో ఎక్స్400ను వదిలేసి, నేరుగా ఎక్స్500 సిరీస్ను తీసుకువస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్ ఐఎంఈఐ డేటాబేస్లో కనిపించడం విశేషం.
మూడు పవర్ఫుల్ మోడళ్లతో వివో ఎక్స్500!
లీకైన వివరాల ప్రకారం, ఈ సిరీస్లో కనీసం మూడు మోడళ్లు ఉండబోతున్నాయి:
వివో ఎక్స్500
వివో ఎక్స్500 ప్రో
వివో ఎక్స్500ఈ (ఈ ఏడాది అందుబాటులో లేని సరికొత్త వేరియంట్ ఇది)
లీకైన అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఇవే..
డిస్ప్లే: వివో ఎక్స్500 స్మార్ట్ఫోన్ 6.37-అంగుళాల ప్యానెల్తో రానుండగా, ప్రో మోడల్ 6.83-అంగుళాల భారీ డిస్ప్లేని కలిగి ఉంటుంది. ఇవి 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తాయి.
సెక్యూరిటీ: ఈ రెండు ఫోన్లలో అధునాతన 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉండబోతోంది. ఇది వేలిముద్రను అత్యంత వేగంగా, ఖచ్చితంగా గుర్తిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్ నుంచి రాబోతున్న అత్యంత శక్తివంతమైన డైమెన్సిటీ 9600 సిరీస్ చిప్సెట్లతో ఈ ఫోన్లు పనిచేయనున్నాయి.
బ్యాటరీ: ఈ స్మార్ట్ఫోన్లలో కళ్లు చెదిరే 7,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఉండబోతోంది. దీనికి తోడు 100డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.
కెమెరా: ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు, 200 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో షూటర్ని అందించనున్నారు. ఇందులో లోఫిక్ అనే టెక్నాలజీని వాడుతున్నట్లు సమాచారం, ఇది తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలను తీయడానికి సహాయపడుతుంది.
వివో ఎక్స్500, ఎక్స్500 ప్రో మోడళ్లు.. ప్రస్తుతం ఉన్న ఎక్స్300 సిరీస్ కంటే భారీ అప్గ్రేడ్లతో రానున్నాయి. వీటితో పాటు 'వివో ఎక్స్500 ప్రో మ్యాక్స్' అనే మరో వేరియంట్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సిరీస్ అభివృద్ధి దశలో ఉంది, త్వరలోనే వివో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది.
