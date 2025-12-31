బెర్క్షైర్ సీఈఓగా బఫెట్ రిటైర్మెంట్.. 60 ఏళ్ల జర్నీలో 47 లక్షల శాతం లాభాలు
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మదుపరి, 'ఒమాహా మాంత్రికుడు' వారెన్ బఫెట్ నేడు (డిసెంబర్ 31) బెర్క్షైర్ హాత్వే సీఈఓ పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నారు. 60 ఏళ్ల ఆయన నాయకత్వంలో ఆ సంస్థ షేరు విలువ సుమారు 47 లక్షల శాతం పెరగడం ఒక రికార్డు.
పెట్టుబడి ప్రపంచంలో ఒక ధృవతారగా వెలిగిన వారెన్ బఫెట్ (Warren Buffett) తన 60 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి నేటితో ముగింపు పలుకుతున్నారు. 95 ఏళ్ల వయసులో ఆయన బెర్క్షైర్ హాత్వే సీఈఓగా బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన నాయకత్వంలో ఆ సంస్థ సాధించిన అద్భుతమైన వృద్ధిని చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.
₹600 నుంచి ₹6.3 కోట్లకు పైగా..
వారెన్ బఫెట్ 1962లో ఒక సామాన్యమైన టెక్స్టైల్ కంపెనీగా ఉన్న 'బెర్క్షైర్ హాత్వే' షేర్లను కేవలం $7.60 వద్ద కొనడం ప్రారంభించారు. 1965లో ఆయన ఆ కంపెనీపై పూర్తి నియంత్రణ సాధించినప్పుడు షేరు ధర సుమారు $15 నుంచి $18 మధ్య ఉంది.
కానీ నేడు, డిసెంబర్ 31, 2025 నాటికి ఆ కంపెనీ క్లాస్-A షేరు ధర ఏకంగా $7,55,400 (భారత కరెన్సీలో సుమారు ₹6.34 కోట్లు) కు చేరుకుంది. అంటే బఫెట్ నాయకత్వంలో ఈ షేరు ఇచ్చిన మొత్తం లాభం అక్షరాలా 47,21,150%.
గత 60 ఏళ్లలో బెర్క్షైర్ మార్కెట్ కంటే రెండింతలు ఎక్కువ వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. అయితే, సంస్థ పరిమాణం భారీగా పెరగడం వల్ల ఇటీవలి కాలంలో వృద్ధి రేటు కొంత నెమ్మదించింది.
దానగుణంలోనూ సాటిలేని బఫెట్
వారెన్ బఫెట్ కేవలం సంపదను సృష్టించడమే కాదు, పంచడంలోనూ ముందున్నారు. గత 20 ఏళ్లలో ఆయన సుమారు $60 బిలియన్ల (దాదాపు ₹5 లక్షల కోట్లు) సంపదను దానధర్మాలకు ఇచ్చారు.
ఇంత భారీ మొత్తాన్ని దానం చేసిన తర్వాత కూడా, ఆయన వ్యక్తిగత సంపద విలువ నేడు $150 బిలియన్లు (సుమారు ₹12.5 లక్షల కోట్లు) గా ఉంది.
ఇకపై గ్రెగ్ ఏబెల్ చేతికి పగ్గాలు
వారెన్ బఫెట్ తర్వాత బెర్క్షైర్ భవిష్యత్తు ఏమిటన్న ప్రశ్నకు సమాధానంగా గ్రెగ్ ఏబెల్ (Greg Abel) సీఈఓగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నారు. బఫెట్ చిరకాల భాగస్వామి, దివంగత చార్లీ ముంగెర్ కూడా గ్రెగ్ ఏబెల్ సామర్థ్యంపై గతంలోనే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు. బఫెట్ సృష్టించిన పని సంస్కృతిని, విలువలను గ్రెగ్ కొనసాగిస్తారని ఇన్వెస్టర్లు భావిస్తున్నారు.
వారెన్ బఫెట్ రిటైర్మెంట్ ఒక కంపెనీకి మాత్రమే కాదు, మొత్తం ప్రపంచ ఫైనాన్స్ రంగానికే ఒక చారిత్రక ఘట్టం.