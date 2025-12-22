Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    గొప్ప అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడం ఎలా? బఫెట్ 20-స్లాట్ పంచ్ కార్డ్ సక్సెస్ మంత్రం

    పెట్టుబడి రంగ దిగ్గజం వారెన్ బఫెట్ విజయానికి ఒక అద్భుతమైన సూత్రాన్ని వివరించారు. జీవితంలో వచ్చే అవకాశాలను '20-స్లాట్ పంచ్ కార్డ్'తో పోలుస్తూ, అనవసర నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా సరైన అవకాశం కోసం వేచి చూడటమే సంపద సృష్టికి రహస్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    Published on: Dec 22, 2025 3:16 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఇన్వెస్టర్, బిలియనీర్ వారెన్ బఫెట్ పెట్టుబడుల విషయంలోనే కాదు, జీవిత పాఠాల విషయంలోనూ ఎందరికో స్ఫూర్తిప్రదాత. తాజాగా ఆయనకు సంబంధించిన ఒక పాత వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 2001లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ఆయన చేసిన ప్రసంగం, ఇప్పటికీ నేటి తరం ఇన్వెస్టర్లకు ఒక మార్గదర్శిలా నిలుస్తోంది.

    వారెన్​ బఫెట్
    వారెన్​ బఫెట్

    '20-స్లాట్ పంచ్ కార్డ్' అంటే ఏమిటి?

    పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు లేదా జీవితంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు '20-స్లాట్ పంచ్ కార్డ్' విధానాన్ని అనుసరించాలని బఫెట్ సూచించారు.

    "మీ జీవితకాలం మొత్తానికి మీకు కేవలం 20 అవకాశాలు మాత్రమే ఉన్నాయని ఊహించుకోండి. మీరు తీసుకునే ప్రతి ఆర్థిక నిర్ణయం మీ దగ్గరున్న కార్డ్‌లో ఒక 'పంచ్' (రంధ్రం) చేసినట్లు భావించండి. ఆ 20 స్లాట్లు అయిపోతే, మీకు ఇక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉండదు" అని ఆయన వివరించారు.

    ఈ పద్ధతి వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏంటంటే.. మన దగ్గర పరిమితమైన అవకాశాలే ఉన్నాయని తెలిసినప్పుడు, మనం ప్రతి నిర్ణయాన్ని ఆషామాషీగా తీసుకోము. దాని లాభనష్టాలను క్షుణ్ణంగా బేరీజు వేస్తాం. ఇలా అత్యంత జాగ్రత్తగా ఆలోచించి అడుగు వేయడం వల్లే ఎవరైనా భారీగా సంపదను సృష్టించగలరని బఫెట్ నమ్ముతారు.

    తొందరపాటు నిర్ణయాలు.. వనరుల వృథా!

    ప్రస్తుత కాలంలో ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ పుణ్యమా అని షేర్లను కొనడం, అమ్మడం ఒక క్లిక్‌తో అయిపోతోంది. ముఖ్యంగా బుల్ మార్కెట్ (మార్కెట్లు లాభాల్లో ఉన్నప్పుడు) నడుస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి కొనేయాలనే ఆరాటం ఇన్వెస్టర్లలో పెరుగుతుంది. దీనిపై బఫెట్ హెచ్చరిస్తూ.. "మార్కెట్‌లో హడావుడి చూసి ఉత్సాహంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల కాలక్రమేణా నష్టాలే మిగులుతాయి. తొందరపాటుతో చేసే పనుల వల్ల ఎవరూ డబ్బు సంపాదించలేరు" అని పేర్కొన్నారు.

    జీవితంలో 500 గొప్ప అవకాశాలు రావు. వచ్చే ఆ కొన్నింటిని పట్టుకోవడంలోనే అసలైన ప్రతిభ ఉందని ఆయన వివరించారు. సరిగ్గా ఆలోచించి పెద్ద నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు, ఆ 20 పంచ్‌లు కూడా వాడాల్సిన అవసరం రాకపోవచ్చని ఆయన చమత్కరించారు.

    వారెన్ బఫెట్ సంపద సూత్రాలు - ముఖ్యాంశాలు:

    1. సొంతంగా రీసెర్చ్ చేయండి: మార్కెట్ వార్తలను నమ్మడం కంటే, కంపెనీల ఆర్థిక నివేదికలను (Financial Statements) చదవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
    2. ఎకనామిక్ మోట్ (Economic Moat): బలమైన పోటీని తట్టుకుని నిలబడగలిగే, భవిష్యత్తులో ఎదిగే అవకాశం ఉన్న కంపెనీల్లోనే పెట్టుబడి పెట్టాలి.
    3. సరళతకు ప్రాధాన్యం: "ఒక మూర్ఖుడు కూడా నడపగలిగే వ్యాపార సంస్థలను ఎంచుకోండి. ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోజు ఒక మూర్ఖుడు దానిని నడిపించే అవకాశం ఉంటుంది." అని బఫెట్ గట్టిగా నమ్ముతారు. అంటే వ్యాపార నమూనా అంత సరళంగా ఉండాలని అర్థం.
    4. గోల (Noise) పట్టించుకోకండి: మార్కెట్‌లో వినిపించే అనవసరపు ఊహాగానాలను వదిలేయండి. మీ విశ్లేషణపై నమ్మకంతో దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలతో అడుగులు వేయండి.

    బఫెట్ చెప్పినట్లుగా, పెట్టుబడి అనేది ఒక సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ కాదు. ప్రాథమిక సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండటం, భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా హేతుబద్ధంగా ఆలోచించడం మాత్రమే మనల్ని విజేతలుగా నిలబెడుతుంది.

    recommendedIcon
    News/News/గొప్ప అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడం ఎలా? బఫెట్ 20-స్లాట్ పంచ్ కార్డ్ సక్సెస్ మంత్రం
    News/News/గొప్ప అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడం ఎలా? బఫెట్ 20-స్లాట్ పంచ్ కార్డ్ సక్సెస్ మంత్రం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes