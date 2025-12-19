Edit Profile
    విమానయాన రంగంలో అదానీ గ్రూప్ మెగా ప్లాన్.. ఐదేళ్లలో రూ. లక్ష కోట్ల పెట్టుబడి

    భారత విమానయాన రంగంలో తిరుగులేని శక్తిగా ఎదిగేందుకు అదానీ గ్రూప్ రూ. లక్ష కోట్ల భారీ పెట్టుబడికి సిద్ధమైంది. రాబోయే ఐదేళ్లలో విమానాశ్రయాల విస్తరణ, కొత్త బిడ్లపై ఫోకస్ పెట్టినట్లు అదానీ ఎయిర్‌పోర్ట్స్ డైరెక్టర్ జీత్ అదానీ వెల్లడించారు.

    Published on: Dec 19, 2025 4:35 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ విమానయాన రంగం రాబోయే కాలంలో ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోనుందని అదానీ గ్రూప్ గట్టిగా నమ్ముతోంది. ఈ క్రమంలోనే విమానాశ్రయాల వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించడానికి రాబోయే ఐదేళ్లలో ఏకంగా రూ. 1 లక్ష కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ఆ గ్రూప్ ప్రకటించింది. దేశీయ విమానయాన రంగం ఏటా 15-16 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందన్న అంచనాలతో ఈ మెగా ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది.

    విమానయాన రంగంలో అదానీ గ్రూప్ మెగా ప్లాన్.. ఐదేళ్లలో రూ. లక్ష కోట్ల పెట్టుబడి (REUTERS)
    విమానయాన రంగంలో అదానీ గ్రూప్ మెగా ప్లాన్.. ఐదేళ్లలో రూ. లక్ష కోట్ల పెట్టుబడి (REUTERS)

    నవీ ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (NMIA) ఈ నెల 25వ తేదీన (డిసెంబర్ 25) వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనుంది. ఈ చారిత్రాత్మక సందర్భానికి ముందు అదానీ ఎయిర్‌పోర్ట్స్ డైరెక్టర్, గౌతమ్ అదానీ చిన్న కుమారుడు జీత్ అదానీ పీటీఐ (PTI) వార్తా సంస్థతో మాట్లాడుతూ గ్రూప్ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను వివరించారు.

    నవీ ముంబై ఎయిర్‌పోర్ట్: ముంబై వాసులకు పెద్ద ఊరట

    ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై ఉన్న ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి నవీ ముంబై ఎయిర్‌పోర్ట్ కీలకం కానుంది.

    పెట్టుబడి: మొదటి దశలో రూ. 19,650 కోట్ల వ్యయంతో దీనిని నిర్మించారు.

    సామర్థ్యం: ప్రారంభంలో ఏడాదికి 2 కోట్ల మంది ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తుంది. భవిష్యత్తులో దీనిని 9 కోట్ల సామర్థ్యానికి పెంచనున్నారు.

    వాటా: ఈ ప్రాజెక్టులో అదానీ గ్రూప్ 74 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది.

    11 కొత్త విమానాశ్రయాలపై కన్ను

    ప్రభుత్వం చేపట్టబోయే తదుపరి విమానాశ్రయాల ప్రైవేటీకరణ ప్రక్రియలో అదానీ గ్రూప్ అత్యంత దూకుడుగా వ్యవహరించనుంది. "భారత విమానయాన రంగంపై మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. అందుకే తదుపరి రౌండ్‌లో బిడ్డింగ్‌కు వచ్చే 11 విమానాశ్రయాల కోసం మేము 100 శాతం దూకుడుగా పోటీ పడతాం" అని జీత్ అదానీ స్పష్టం చేశారు.

    చైనా కంటే మెరుగైన వృద్ధికి అవకాశం

    భారత్‌లో విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్య చైనాతో పోలిస్తే ఇంకా తక్కువగానే ఉందని, అందుకే ఇక్కడ వృద్ధికి అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని జీత్ అభిప్రాయపడ్డారు. "వచ్చే 10-15 ఏళ్ల పాటు భారత విమానయాన రంగం ఏటా 15-16 శాతం వృద్ధిని కనబరుస్తుంది. నగరాల సంఖ్య పెరిగేకొద్దీ ఈ రంగం మరింత విస్తరిస్తుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    ప్రస్తుతం అదానీ గ్రూప్ ఆధీనంలో ఉన్న విమానాశ్రయాలు:

    అదానీ గ్రూప్ ఇప్పటికే దేశంలో అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఎయిర్‌పోర్ట్ ఆపరేటర్‌గా ఉంది. వీరి పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఉన్న విమానాశ్రయాలు:

    1. ముంబై (జీవీకే గ్రూప్ నుండి కొనుగోలు చేసినది)
    2. అహ్మదాబాద్
    3. లక్నో
    4. గువహటి
    5. తిరువనంతపురం
    6. జైపూర్
    7. మంగళూరు

    ప్రస్తుతం దేశంలోని మొత్తం విమాన ప్రయాణికుల్లో 23 శాతం, కార్గో ట్రాఫిక్‌లో 33 శాతం అదానీ ఎయిర్‌పోర్ట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తోంది. కేవలం విమాన ప్రయాణాలే కాకుండా, ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ సర్వీసులు (MRO), రక్షణ రంగ అవసరాలు, విమానాశ్రయాల పరిసరాల్లో సిటీ-సైడ్ డెవలప్‌మెంట్ వంటి అంశాలపై కూడా గ్రూప్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.

    డిసెంబర్ 25న నవీ ముంబై ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభం కావడం భారత విమానయాన చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని జీత్ అదానీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    విమానయాన రంగంలో అదానీ గ్రూప్ మెగా ప్లాన్.. ఐదేళ్లలో రూ. లక్ష కోట్ల పెట్టుబడి
    News/News/విమానయాన రంగంలో అదానీ గ్రూప్ మెగా ప్లాన్.. ఐదేళ్లలో రూ. లక్ష కోట్ల పెట్టుబడి
