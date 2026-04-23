Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బెంగాల్, తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్: పోటెత్తిన ఓటర్లు

    దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి రేపుతున్న పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైంది. బెంగాల్‌లో తొలి విడత పోరు హోరాహోరీగా సాగుతుండగా, తమిళనాడులో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాల మధ్య ఓటర్లు తమ తీర్పును వెలువరిస్తున్నారు.

    Published on: Apr 23, 2026 8:32 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత రాజకీయ యవనికపై అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన రెండు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందడి మొదలైంది. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మొత్తం 294 స్థానాలకు గానూ తొలి విడతలో 152 నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ జరుగుతోంది. మరోవైపు, తమిళనాడులో ఉదయం నుంచే ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు. మే 4వ తేదీన వెలువడనున్న ఫలితాలు ఈ రెండు రాష్ట్రాల భవిష్యత్తును నిర్ణయించనున్నాయి.

    బెంగాల్ లో తొలి విడతలో 152 సీట్లకు పోలింగ్ జరగనుంది (ప్రతీకాత్మక చిత్రం) (HT_PRINT)
    బెంగాల్‌ తొలి విడత సమరం: బీర్భూమ్‌లో ప్రశాంతంగా పోలింగ్

    బెంగాల్ రాజకీయాల్లో అత్యంత సున్నితమైన ప్రాంతంగా భావించే బీర్భూమ్‌లో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగుతోంది. ఎన్నికల సంఘం పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయడంతో ఎక్కడా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అధికారులు జాగ్రత్త వహించారు. ఈవీఎంల పనితీరుపై వస్తున్న సందేహాలను అధికారులు కొట్టిపారేశారు.

    "ఈవీఎంలు చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఎక్కడైనా సాంకేతిక సమస్య తలెత్తితే, కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే వాటిని మార్చేలా సెక్టార్ అధికారులను అప్రమత్తం చేశాం" అని ప్రిసైడింగ్ అధికారి స్వాతి సర్కార్ పాల్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. బెంగాల్‌లో వరుసగా నాలుగోసారి పీఠాన్ని దక్కించుకోవాలని మమతా బెనర్జీ (TMC) ప్రయత్నిస్తుంటే, గత ఎన్నికల్లో 77 స్థానాలతో సత్తా చాటిన బీజేపీ ఈసారి ఎలాగైనా అధికారంలోకి రావాలని సర్వశక్తులూ ఒడ్డుతోంది.

    తమిళనాడులో మారుతున్న సమీకరణాలు: బరిలో 'దళపతి'

    తమిళనాడు రాజకీయాలు ఈసారి సరికొత్త మలుపు తిరిగాయి. డీఎంకే నేతృత్వంలోని సెక్యులర్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్, ఏఐఏడీఎంకే-బీజేపీ కూటమిల మధ్య ప్రధాన పోటీ ఉన్నప్పటికీ, అగ్ర నటుడు విజయ్ తన 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీతో ఎన్నికల బరిలోకి దిగడం పోరును త్రిముఖంగా మార్చింది.

    నీలాంకరైలో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న నామ్ తమిళర్ కట్చి (NTK) అధినేత సీమాన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఓటు అనేది మన నాయకుడిని ఎన్నుకునే ఏకైక ఆయుధం. మార్పు కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేయాలి" అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అటు మైలాపూర్‌ నుంచి పోటీ చేస్తున్న బీజేపీ అభ్యర్థి తమిళసై సౌందరరాజన్ తన విజయంపై ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీలో మహిళల గొంతుకను వినిపించేందుకు ప్రజలు తనకు అవకాశం ఇస్తారని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    గణాంకాలు, భద్రత

    తమిళనాడులో మొత్తం 5.73 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా, అందులో పురుషుల కంటే మహిళా ఓటర్లే (2.93 కోట్లు) అధికంగా ఉండటం విశేషం. సుమారు 14 లక్షల మంది తొలిసారి ఓటు వేస్తుండటంతో యువత తీర్పు ఎలా ఉంటుందనేది ఉత్కంఠ రేపుతోంది. బెంగాల్‌లో తొలి విడతలో 1,478 మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ మే 4న కౌంటింగ్ నిర్వహించనున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో తొలి విడతలో ఎన్ని స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది?

    తొలి విడతలో భాగంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని 152 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ జరుగుతోంది. మొత్తం 294 స్థానాలకు గానూ ఈ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.

    2. తమిళనాడులో ఈసారి ప్రధాన పోటీ ఎవరి మధ్య ఉంది?

    ప్రధానంగా డీఎంకే కూటమి, ఏఐఏడీఎంకే-బీజేపీ కూటమి మధ్య పోటీ ఉన్నప్పటికీ, విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే (TVK), సీమాన్ నేతృత్వంలోని ఎన్‌టీకే (NTK) కూడా బలమైన ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

    3. పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఈవీఎంలు మొరాయిస్తే అధికారులు తీసుకున్న చర్యలేమిటి?

    సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తితే కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే ఈవీఎంలను మార్చేలా సెక్టార్ అధికారులను ఎన్నికల సంఘం సిద్ధం చేసింది.

    4. ఎన్నికల ఫలితాలు ఎప్పుడు వెలువడతాయి?

    ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4వ తేదీన విడుదలవుతాయి.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/బెంగాల్, తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్: పోటెత్తిన ఓటర్లు
    News/News/బెంగాల్, తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్: పోటెత్తిన ఓటర్లు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes