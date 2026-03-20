    rcb tickets 2026 : ఈ ఐపీఎల్​లో ఆర్సీబీ మ్యాచ్​ టికెట్స్​ ఎప్పుడు, ఎలా బుక్​ చేసుకోవాలి?

    ఐపీఎల్ 2026 సందడి మొదలైంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తమ హోమ్ మ్యాచ్‌ల కోసం టిక్కెట్ బుకింగ్ అడ్వైజరీని విడుదల చేసింది. మోసగాళ్ల బారిన పడకుండా ఉండాలని హెచ్చరిస్తూనే, అభిమానులకు మెట్రో ప్రయాణం వంటి ఉచిత సౌకర్యాలను కూడా ప్రకటించింది.

    Published on: Mar 20, 2026 1:30 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్​) 2026 సందడి మొదలైంది. గత సీజన్‌లో మొట్టమొదటి టైటిల్‌ను గెలుచుకుని, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగుతున్న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ).. తమ హోమ్ మ్యాచ్‌ల కోసం టిక్కెట్ల విక్రయానికి సంబంధించి మార్గదర్శకాలను తాజాగా ప్రకటించింది. టిక్కెట్ల అమ్మకాలు ఇంకా అధికారికంగా ప్రారంభం కానప్పటికీ, అభిమానులు ముందస్తుగా సిద్ధం కావడానికి అవసరమైన స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్, కీలక నిబంధనలను ఫ్రాంచైజీ వివరించింది.

    ఆర్సీబీ తొలి ఐపీఎల్​ ట్రోఫీతో విరాట్​ కోహ్లీ..
    ఐపీఎల్​ 2026 : ఆర్సీబీ టిక్కెట్ ప్రీ-బుకింగ్ అడ్వైజరీ..

    ఈ ఐపీఎల్​లో ఆర్సీబీ టిక్కెట్ల కొనుగోలు ప్రక్రియను సులభతరం చేసేందుకు, రాయల్​ ఛాలెంజర్స్​ బెంగళూరు తన అధికారిక ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలను ప్రకటించింది. కేవలం గుర్తింపు పొందిన, అధికారిక ఛానెళ్ల ద్వారా మాత్రమే టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేయాలని అభిమానులను కోరింది. నకిలీ వెబ్‌సైట్లు, మోసపూరిత వనరులు, స్కామ్‌ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాక కేవలం అధికారిక వేదికలనే ఆశ్రయించాలని గట్టిగా హెచ్చరించింది.

    ఐపీఎల్​ 2026 : అభిమానుల కోసం ప్రత్యేక సౌకర్యాలు..

    మ్యాచ్ జరిగే రోజున స్టేడియానికి వచ్చే అభిమానుల కోసం ఆర్సీబీ కొన్ని ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను ప్రకటించింది:

    ఉచిత మెట్రో ప్రయాణం: టిక్కెట్ కలిగిన వారు మ్యాచ్ రోజున బెంగళూరులో మెట్రోలో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఇది ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను తగ్గిస్తుంది.

    పార్కింగ్ అండ్ షటిల్ సేవలు: టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేసేటప్పుడే, అభిమానులు పరిమితంగా ఉండే పార్కింగ్ స్లాట్‌లను ప్రీ-బుక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే స్టేడియం సమీపంలో పిక్-అప్, డ్రాప్ సౌకర్యం కోసం షటిల్ సర్వీసులు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.

    క్రౌడ్ మేనేజ్‌మెంట్: స్టేడియంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు రద్దీని నివారించడానికి, టిక్కెట్‌పై పేర్కొన్న గేట్ల ద్వారానే రావాలని సూచించింది. కేవలం కబ్బన్ రోడ్, లింక్ రోడ్ ద్వారానే ప్రేక్షకులకు ప్రవేశం ఉంటుంది.

    ఐపీఎల్​ 2026 : ఆర్సీబీ టిక్కెట్లు ఎప్పుడు, ఎక్కడ కొనాలి?

    ఆర్సీబీ ప్రీ-బుకింగ్ గైడ్‌ను విడుదల చేసినప్పటికీ, టిక్కెట్ విక్రయాల ఖచ్చితమైన తేదీలను ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. దీని కోసం ఫ్రాంచైజీ, బీసీసీఐ ఇచ్చే అధికారిక అప్‌డేట్స్ కోసం వేచి చూడాలని కోరింది.

    విక్రయాలు మొదలైన తర్వాత.. ఆర్సీబీ అధికారిక వెబ్‌సైట్, బుక్‌మైషో, జొమాటోకు చెందిన డిస్ట్రిక్ట్ యాప్ ద్వారా టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిలో ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ బుకింగ్ సదుపాయాలు సైతం ఉంటాయి.

    ఐపీఎల్​ 2026 : ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ బుకింగ్ విధానం..

    ఆన్‌లైన్ బుకింగ్: బుక్‌మైషో, డిస్ట్రిక్ట్ యాప్ లేదా ఆర్సీబీ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి, మీకు కావాల్సిన మ్యాచ్‌ను ఎంచుకుని, సీటింగ్ క్యాటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. యూపీఐ, క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డులు లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పేమెంట్ పూర్తి చేయాలి. టిక్కెట్లు ఇమెయిల్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా అందుతాయి.

    ఆఫ్‌లైన్ బుకింగ్: స్టేడియం కౌంటర్లు, గుర్తింపు పొందిన రిటైల్ అవుట్‌లెట్లలో టిక్కెట్లు లభిస్తాయి. అక్కడ నగదు లేదా కార్డు ద్వారా చెల్లించి నేరుగా టిక్కెట్లు తీసుకోవచ్చు. అయితే, ఆఫ్‌లైన్ లావాదేవీల కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటో ఐడీ కార్డును తీసుకెళ్లడం తప్పనిసరి.

    ఐపీఎల్​ టికెట్​ ధరల విషయానికి వస్తే ఆర్సీబీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. కానీ ఇతర ఫ్రాంచైజీల ట్రెండ్ చూస్తుంటే, సాధారణ స్టాండ్స్ నుంచి ప్రీమియం హాస్పిటాలిటీ బాక్సుల వరకు వివిధ ధరల్లో టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ఐపీఎల్​ 2026 : డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా కొత్త వేట..

    రజత్ పాటిదార్ నాయకత్వంలోని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు ఐపీఎల్ 2026లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా అడుగుపెడుతోంది. గత సీజన్‌లో సాధించిన ఘనతను ఈసారి కూడా పునరావృతం చేయాలనే పట్టుదలతో ఉంది. వేలంలో వెంకటేష్ అయ్యర్, జాకబ్ డఫీ వంటి కీలక ఆటగాళ్లను జట్టులోకి చేర్చుకుని కోర్ టీమ్‌ను పటిష్టం చేసుకుంది. ఇక కింగ్​ కోహ్లీ కూడా అద్భుతమైన ఫామ్​లో ఉన్నాడు. ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్​ మొదలుపెట్టేశాడు.

    ఈ సీజన్‌లో బెంగళూరులో ఐదు హోమ్ మ్యాచ్‌లు, అలాగే సీజన్ చివరిలో రాయ్‌పూర్‌లో కూడా కొన్ని మ్యాచ్‌లు షెడ్యూల్ అయ్యాయి. టిక్కెట్ల విక్రయం త్వరలో ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో, స్టేడియంలో కూర్చుని తమ అభిమాన జట్టును ఉత్సాహపరచాలని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు ఈ మార్గదర్శకాలు ఎంతో కీలకం.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. మ్యాచ్ టిక్కెట్ ఉంటే బెంగళూరు మెట్రోలో ఉచితంగా ఎలా ప్రయాణించాలి?

    మ్యాచ్ రోజున స్టేడియానికి వెళ్లేందుకు, తిరిగి వచ్చేందుకు మీ వద్ద ఉన్న ఫిజికల్ టిక్కెట్ లేదా అధికారిక డిజిటల్ టిక్కెట్ చూపిస్తే సరిపోతుంది. బెంగళూరు మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్, ఆర్సీబీ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం, టిక్కెట్ హోల్డర్లకు ప్రయాణం ఉచితం. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత అర్థరాత్రి వరకు మెట్రో సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటారు.

    2. ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసిన టిక్కెట్లను హోమ్ డెలివరీ చేస్తారా లేదా స్టేడియం వద్ద కలెక్ట్ చేసుకోవాలా?

    సాధారణంగా మ్యాచ్‌కు వారం రోజుల ముందు వరకు బుక్ చేసుకున్న వారికి హోమ్ డెలివరీ ఆప్షన్ ఉంటుంది. అయితే, చివరి నిమిషంలో బుక్ చేసుకునే వారు లేదా డెలివరీ పరిధిలో లేని వారు.. స్టేడియం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన 'బాక్స్ ఆఫీస్' కౌంటర్లలో తమ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్, బుకింగ్ మెసేజ్ చూపించి ఫిజికల్ టిక్కెట్లను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. స్టేడియంలోకి ప్రవేశించడానికి ఫిజికల్ టిక్కెట్ తప్పనిసరి కాబట్టి, కౌంటర్ల వద్ద రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందే కలెక్ట్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.

