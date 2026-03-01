Edit Profile
    IND vs WI: ఇండియాకు డూ ఆర్ డై.. ఇవాళ వెస్టిండీస్‌తో మ్యాచ్‌.. గెలిస్తే సెమీస్‌.. లేదంటే ఇంటికే.. ట‌ఫ్ ఫైట్‌

    IND vs WI: టీ20 ప్రపంచకప్ లో అత్యంత కీలక పోరుకు టీమిండియా సిద్ధమైంది. ఇవాళ వెస్టిండీస్ ను భారత్ ఢీ కొడుతుంది. ఈ సూపర్ 8 మ్యాచ్ లో గెలిస్తేనే ఇండియా సెమీ ఫైనల్ చేరుతుంది. లేదంటే టోర్నీ మధ్యలోనే నిష్క్రమించాల్సి వస్తుంది. 

    Published on: Mar 01, 2026 12:52 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    టీ20 ప్రపంచకప్ లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఇండియాకు చావో రేవో. ఈ పొట్టి కప్ టోర్నీలో సెమీస్ చేరాలంటే తప్పనిసరిగా గెలవాల్సిన మ్యాచ్ లో టీమిండియా ఈ రోజు (మార్చి 1) వెస్టిండీస్ తో తలపడుతోంది. కోల్ కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది.

    ప్రాక్టీస్ లో టీమిండియా ఆటగాళ్లు
    ప్రాక్టీస్ లో టీమిండియా ఆటగాళ్లు

    ఇండియా వర్సెస్ వెస్టిండీస్

    సొంతగడ్డపై ఇండియాకు సవాల్. డేంజరస్ వెస్టిండీస్ టీమ్ తో భారత్ నేడు తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్ లో గెలిస్తేనే టీమిండియా టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్ చేరుతుంది. ఓడిపోతే మాత్రం ఇంటిముఖం పట్టాల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో డూ ఆర్ డై పోరులో ఇండియా ఎలా ఆడుతుందోనని ఫ్యాన్స్ టెన్షన్ పడుతున్నారు. సొంతగడ్డపై ఇండియాకు తిరుగులేదు. కానీ భారీ హిట్టర్లతో నిండిన విండీస్ ను తక్కువ అంచనా వేయలేం.

    అభిషేక్ అదుర్స్

    టీమిండియా విధ్వంసక ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఫామ్ లోకి రావడం జట్టుకు ఎంతో రిలీఫ్ ఇచ్చే విషయం. జింబాబ్వేతో మ్యాచ్ లో అతను చెలరేగిపోయాడు. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదాడు. ఈ మ్యాచ్ లో హార్దిక్ పాండ్య, తిలక్ వర్మ కూడా రాణించారు. దీంతో ఇండియా 256/4 స్కోరు సాధించింది. టోర్నీలో అత్యధిక స్కోరు రికార్డును ఖాతాలో వేసుకుంది. బ్యాటింగ్ లో అభిషేక్, సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్, హార్దిక్ పాండ్యతో భారత్ బలంగా ఉంది.

    బౌలింగ్ లోనే

    ఇండియా బౌలింగ్ ఇంకా బెటర్ కావాల్సి ఉంది. గత మ్యాచ్ లో జింబాబ్వే లాంటి చిన్న జట్టు భారత బౌలింగ్ ను ఎదుర్కొని 184 పరుగులు చేసింది. బుమ్రా, అర్ష్ దీప్, వరుణ్ చక్రవర్తి లాంటి బౌలర్లను జింబాబ్వే బ్యాటర్లు సమర్థంగా ఆడారు. ఈ నేపథ్యంలో విండీస్ పవర్ హిట్టర్లకు బ్రేక్ వేయాలంటే భారత్ బౌలింగ్ మెరుగుపడాల్సిందే.

    బ్రాండన్ కింగ్, కెప్టెన్ షై హోప్, హెట్ మయర్, పావెల్, ఛేజ్, రూథర్ ఫర్డ్, రొమారియో షెఫర్డ్, జేసన్ హోల్డర్.. ఇలా వెస్టిండీస్ టీమ్ లో అందరూ పవర్ హిట్టర్లే. అలవోకగా భారీ షాట్లు కొట్టగలరు. అందుకే ఈ పవర్ హిట్టర్లకు బ్రేక్ వేయాలంటే ఇండియా బౌలింగ్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి.

    మ్యాచ్ లైవ్

    ఇండియా వర్సెస్ వెస్టిండీస్ మ్యాచ్ ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది. 6.30 గంటలకు టాస్ వేస్తారు. ఈ సినిమాను స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్ వర్క్, జియోహాట్ స్టార్ లో చూడొచ్చు. కోల్ కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో ఈ పోరు జరుగుతోంది.

