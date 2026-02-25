Edit Profile
    IND vs PAK: టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో మ‌ళ్లీ ఇండియా వ‌ర్సెస్ పాకిస్థాన్‌.. మ్యాచ్ డేట్ ఇదే.. ఫ్యాన్స్‌కు ఫుల్ కిక్‌

    క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ కు మరోసారి ఫుల్ కిక్ ఇచ్చే న్యూస్ ఇది.  టీ20 ప్రపంచకప్ లో మరోసారి ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరగబోతుంది. మరి ఈ పోరు ఎప్పుడుందో చూసేయండి. 

    Published on: Feb 25, 2026 11:56 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    క్రికెట్ లవర్స్ గెట్ రెడీ.. టీ20 ప్రపంచకప్ లో మరోసారి ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ చిరకాల ప్రత్యర్థుల పోరుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. కేవలం భారత్, పాక్ ఫ్యాన్స్ మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే క్రికెట్ లవర్స్ ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎదురు చూసే మ్యాచ్ మళ్లీ రాబోతుంది.

    టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్
    టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్

    ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్

    ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటే కలిగే హైప్ మామూలు కాదు. ఈ పోరుకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. రీసెంట్ గా పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఇండియా, పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో పాక్ ను ఇండియా చిత్తుచిత్తుగా ఓడించింది. దాయాది దేశంపై ఈ విజయంతో భారత్ లో సంబరాలు మిన్నంటాయి.

    టీ20 ప్రపంచకప్

    ఇప్పుడు మరోసారి టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ కు రంగం సిద్ధమవుతోంది. 2026లోనే జరిగే వుమెన్ టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఈ చిరకాల ప్రత్యర్థులు తలపడనున్నాయి. ఈ మెగా టోర్నీలో భారత అమ్మాయిలు ఫస్ట్ మ్యాచ్ లోనే పాకిస్థాన్ ను ఢీ కొట్టబోతున్నారు.

    ఏ రోజంటే?

    వుమెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జూన్ 14న జరగబోతుంది. దీనికి ఇంగ్లాండ్ లోని ఎడ్జ్ బాస్టన్ వేదిక. ఆ రోజు ఆదివారం. అంటే సండే రోజు క్రికెట్ లవర్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్ హై వోల్టేజీ పోరు రెడీ అవుతుంది.

    టోర్నీ గ్రూప్ లు

    వుమెన్స్ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 టోర్నీలో మొత్తం 12 టీమ్స్ తలపడనున్నాయి. వీటిని ఆరు జట్ల చొప్పున రెండు గ్రూప్ లుగా విడగొట్టారు. ఇందులో గ్రూప్-1లో ఏమో ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా, ఇండియా, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, నెదర్లాండ్స్ ఉన్నాయి. గ్రూప్-2లో వెస్టిండీస్, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, శ్రీలంక, ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్ ఉన్నాయి.

    టీ20 ప్రపంచకప్ లో ప్రతి గ్రూప్ లోని ఒక్కో టీమ్ మిగతా అయిదు టీమ్స్ తో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతుంది. ఈ మ్యాచ్ లు మిగిసే సరికి గ్రూప్ లో టాప్ 2 ప్లేస్ ల్లో నిలిచే జట్లు నేరుగా సెమీస్ కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ పొట్టి కప్ జూన్ 12న స్టార్ట్ అవుతుంది. దీనికి ఇంగ్లాండ్ ఆతిథ్యమిస్తుంది.

    ఇండియా షెడ్యూల్

    • ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్ - జూన్ 14
    • ఇండియా వర్సెస్ నెదర్లాండ్స్ - జూన్ 17
    • ఇండియా వర్సెస్ సౌతాఫ్రికా - జూన్ 21
    • ఇండియా వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్ - జూన్ 25
    • ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా - జూన్ 28
