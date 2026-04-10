    Mukul Choudhary: లాస్ట్ ఓవర్లో సిక్సర్లతో ల‌క్నోను గెలిపించిన ముకుల్ చౌద‌రి.. అద్భుతం చేసిన 21 ఏళ్ల కుర్రాడు.. ఎవరంటే?

    Mukul Choudhary: కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌పై లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ సంచలన విజయం సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు 21 ఏళ్ల ముకుల్ చౌదరి. 27 బంతుల్లో 54 పరుగులు చేసి, అసాధ్యమనుకున్న మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పిన ఈ కుర్రాడి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 10, 2026 6:13 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) జట్టు ఇక ఓటమి ఖాయం అనుకుంటున్న తరుణంలో, తమకు అండగా నిలిచే ఆటగాడు ఎవరూ లేరా అని వెతుకుతున్న సమయంలో.. ఒక 21 ఏళ్ల కుర్రాడు గొంతు సవరించుకుని 'నేనున్నాను' అని చాటాడు. రాజస్థాన్‌కు చెందిన వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ముకుల్ చౌదరి గురువారం (ఏప్రిల్ 9) రాత్రి అద్భుతం చేశాడు. ఆశలు లేని స్థితి నుంచి లక్నోకు విజయాన్ని అందించాడు.

    ముకుల్ చౌదరి (AFP)
    ముకుల్ చౌదరి అద్భుతం

    ఐపీఎల్ 2026లో కేకేఆర్ తో మ్యాచ్ లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ఫినిషర్ ముకుల్ చౌదరి అదరగొట్టాడు. లాస్ట్ ఓవర్లో రెండు సిక్సర్లతో లక్నోను గెలిపించాడు. అతను కేకేఆర్ (KKR)పై ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఐపీఎల్ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. కేవలం 27 బంతుల్లో 54 పరుగులు చేసి జట్టును గెలిపించాడు. అందులో ఏడు కళ్లు చెదిరే సిక్సర్లు బాదాడు. ముఖ్యంగా చివరి నాలుగు ఓవర్లలో ఒంటరి పోరాటం చేసి 54 పరుగులు రాబట్టడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

    లక్నో విక్టరీ

    కేకేఆర్ పై లక్నో సూపర్ విక్టరీ అందుకుంది. ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన కేకేఆర్ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లకు 181 పరుగులు చేసింది. ఆ టీమ్ లో రఘవంశీ (45), రోమన్ పావెల్ (39 నాటౌట్), రహానె (41) రాణించారు. ఛేజింగ్ లో లక్నో 7 వికెట్లు కోల్పోయి లాస్ట్ బాల్ కు విజయాన్ని చేరుకుంది. ముకుల్ చౌదరి (54 నాటౌట్), ఆయుష్ బదోని (54) అదరగొట్టారు.

    ఆ టోర్నీలో మెరుపులు

    ముకుల్ చౌదరి ప్రతిభ వెలుగులోకి రావడానికి 2025/26 సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ (SMAT) పునాది వేసింది. ఆ టోర్నమెంట్‌లో రాజస్థాన్ తరపున ఆడిన ఈ కుర్రాడు 57 సగటుతో 173 పరుగులు సాధించాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ దాదాపు 200గా ఉండటం విశేషం. అంతకుముందు జరిగిన ఏజ్ గ్రూప్ పోటీల్లో వరుస సెంచరీలతో 600కు పైగా పరుగులు చేశాడు.

    రూ.2.60 కోట్లు

    ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన వల్లే ఐపీఎల్ వేలంలో ముంబై ఇండియన్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ అతని కోసం పోటీ పడ్డాయి. చివరికి 2.60 కోట్ల ధరకు లక్నో అతన్ని దక్కించుకుంది. ముకుల్ చౌదరి ఎదుగుదల వెనుక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. రాజస్థాన్‌లోని జుంజును జిల్లా నుంచి జైపూర్‌కు క్రికెట్ కలలతో వచ్చిన ముకుల్.. కార్తీక్ శర్మ, అశోక్ శర్మ వంటి ఐపీఎల్ స్టార్లు ఎదిగిన అకాడమీలోనే శిక్షణ పొందాడు.

    అనుకోకుండా వికెట్ కీపర్

    నిజానికి ముకుల్ వికెట్ కీపర్ అవ్వడం అనుకోకుండా జరిగిందే. అకాడమీ మ్యాచ్‌లలో కీపర్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ముకుల్ ఆ బాధ్యత తీసుకున్నాడు, అది కాస్తా అతని కెరీర్‌నే మార్చేసింది. అలాగే సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో కార్తీక్ శర్మ గాయపడటంతో వచ్చిన అవకాశాన్ని ముకుల్ రెండు చేతులా అందిపుచ్చుకున్నాడు.

    ధోనీని ఆరాధిస్తూ

    తన ఆరాధ్య దైవం ఎంఎస్ ధోని అని ముకుల్ గర్వంగా చెబుతాడు. ధోనీ ఎలాగైతే మ్యాచ్‌ను చివరి వరకు తీసుకెళ్లి ఫినిష్ చేస్తాడో, నిన్నటి మ్యాచ్‌లో ముకుల్ ఆటతీరు కూడా అలాగే ఉంది.

    లక్నో కోచ్ జస్టిన్ లాంగర్ ముకుల్‌ను ప్రశంసిస్తూ.. "భారత క్రికెట్‌లో ఆరో లేదా ఏడో స్థానంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్యాటర్ అయ్యే సత్తా ఇతనికి ఉంది" అని ఆకాశానికెత్తారు. భారత ఉపఖండంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ఎలాంటి ప్రతిభ దాగి ఉందో చెప్పడానికి ముకుల్ చౌదరి ఒక ఉదాహరణ. లక్నో జట్టును పరాజయం అంచు నుంచి గట్టెక్కించిన ఈ కుర్రాడు, రాబోయే రోజుల్లో టీమిండియా తలుపు తట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    ప్రశ్న: ముకుల్ చౌదరి ఐపీఎల్‌లో ఏ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు?

    జవాబు: ముకుల్ చౌదరి ఐపీఎల్‌లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) జట్టు తరపున ఆడుతున్నాడు. ఇతనిని వేలంలో రూ. 2.60 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు.

    ప్రశ్న: ముకుల్ చౌదరి స్వస్థలం ఏది?

    జవాబు: ముకుల్ చౌదరి రాజస్థాన్‌లోని జుంజును జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తి. క్రికెట్ శిక్షణ కోసం జైపూర్‌కు వెళ్లాడు.

    ప్రశ్న: కేకేఆర్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముకుల్ స్కోరు ఎంత?

    జవాబు: ముకుల్ చౌదరి కేవలం 27 బంతుల్లో 7 సిక్సర్ల సాయంతో 54 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

