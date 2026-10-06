Russia plague : ల్యాబ్లో పగిలిన టెస్ట్ ట్యూబ్.. వ్యాపించిన ప్లేగ్- ఒకరు మృతి, 200 మంది క్వారంటైన్!
రష్యాలోని సైబీరియా ప్రాంతంలో ఒక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ప్లేగు వ్యాధితో మరణించడం తీవ్ర భయాందోళనలకు దారితీసింది. ముందుజాగ్రత్తగా ఐదు ఆసుపత్రులను మూసివేసి, 200 మందికి పైగా క్వారంటైన్లో ఉంచారు. ఈ పరిస్థితులపై అమెరికా సైతం అప్రమత్తమైంది.
రష్యాలోని సుదూర సైబీరియా ప్రాంతంలో ఊహించని ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొంది! ఇర్కుట్స్క్ ప్రాంతంలోని ఒక ల్యాబొరేటరీలో జరిగిన ప్రమాదం కారణంగా ప్రాణాంతక ‘న్యూమోనిక్ ప్లేగ్’ ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాపించి, 28 ఏళ్ల ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ దరియా షిపిలోవా అనే మహిళ మరణించింది. ఈ దురదృష్టకర సంఘటనతో అప్రమత్తమైన రష్యా అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఐదు ప్రధాన ఆసుపత్రులను మూసివేశారు. బాధితురాలితో సన్నిహితంగా మెలిగిన 200 మందికి పైగా వ్యక్తులను గుర్తించి అత్యంత కఠినమైన క్వారంటైన్లో ఉంచారు. వ్యాధి సంక్రమణ భయాలతో ఇర్కుట్స్క్ నగరంలో జరగాల్సిన అన్ని రకాల బహిరంగ కార్యక్రమాలను కూడా అధికారులు తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు.
ల్యాబ్లో ప్రమాదం జరిగిందెలా?
షెలెకోవ్లోని 'యాంటీ-ప్లేగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్'లో పనిచేస్తున్న దరియా షిపిలోవా, పరీక్షల కోసం నమూనాలు సేకరిస్తున్న సమయంలో సజీవ బ్యాక్టీరియా ఉన్న ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ ప్రమాదవశాత్తు కిందపడి పగిలిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే తనకు ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా సోకినట్లు ఆమె ఆసుపత్రి సిబ్బందికి స్వయంగా వెల్లడించింది. తీవ్రమైన శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు, న్యుమోనియా లక్షణాలతో సెప్టెంబర్ 29న ఆమె ఆస్పత్రిలో చేరింది. పరిస్థితి వేగంగా విషమించడంతో వైద్యులు ఆమెను వెంటిలేటర్పై ఉంచి చికిత్స అందించినప్పటికీ, ఫలితం లేకపోయి అక్టోబర్ 1న ఆమె కన్నుమూసింది.
1934లో ప్రారంభమైన ఈ పరిశోధనా సంస్థ ప్లేగ్ వ్యాధి నివారణ, నియంత్రణల సాధనంగా పనిచేస్తోంది.
రష్యా అధికార వర్గాల ప్రకటనలు..
ఈ ఘటనపై ప్రారంభంలో ఇర్కుట్స్క్ ప్రాంత గవర్నర్ ఇగోర్ కోబ్జెవ్ స్పందిస్తూ.. ఒక "అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఇన్ఫెక్షన్" అనుమానాస్పద కేసు నమోదైందని, ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని కోరారు. అయితే ఆదివారం నాటికి ఆయన తన ప్రకటనను మార్చారు. ఆ మహిళ నిర్దిష్ట కారణం తెలియని న్యుమోనియాతోనే మరణించిందని, ఆమె నమూనాల్లో వృత్తిపరమైన మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఏవీ లభించలేదని టెలిగ్రామ్ వేదికగా తెలిపారు. ఇన్స్టిట్యూట్లోని ఇతర ఉద్యోగులెవరికీ ఇన్ఫెక్షన్ సోకలేదని, క్వారంటైన్లో ఉన్న వారందరికీ ప్రతిరోజూ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
అటు పొరుగున ఉన్న బుర్యాటియా ప్రాంత గవర్నర్ అలెక్సీ త్సిడెనోవ్ మాత్రం, ఇర్కుట్స్క్లోని మహిళ ప్లేగ్తోనే మరణించి ఉండవచ్చని అక్టోబర్ 2న సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేశారు. అయితే తమ ప్రాంతంలో ఎలాంటి ప్లేగ్ వ్యాప్తి లేదని చెప్పారు. ప్రస్తుతం రోగ నిరోధక చర్యలను వేగవంతం చేశామని, రష్యా వినియోగదారుల భద్రతా సంస్థ ‘రోస్పోట్రెబ్నాడ్జార్’ రంగంలోకి దిగి అత్యవసర నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టిందని అధికారులు వెల్లడించారు.
'న్యూమోనిక్ ప్లేగ్' అంటే ఏంటి? ఇది ఎంత ప్రమాదకరం?
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) ప్రకారం.. ప్లేగ్ రకాలన్నింటిలోనూ 'న్యూమోనిక్ ప్లేగ్' లేదా ఊపిరితిత్తులకు సోకే ప్లేగ్ అత్యంత తీవ్రమైనది, ప్రాణాంతకమైనది. జంతువుల నుంచి మనుషులకు, లేదా సోకిన ఈగలు కుట్టడం ద్వారా ప్లేగ్ వ్యాపిస్తుంది. న్యూమోనిక్ ప్లేగ్ మాత్రం నేరుగా ఊపిరితిత్తులపై దాడి చేస్తుంది. సోకిన 24 గంటల వ్యవధిలోనే శ్వాస ఆడకపోవడం, రక్తంతో కూడిన దగ్గు వంటి తీవ్రమైన లక్షణాలు బయటపడతాయి. బాధితులు దగ్గడం లేదా తుమ్మడం ద్వారా వచ్చే ద్రవ బిందువుల ద్వారా ఇది ఒకరి నుంచి మరొకరికి చాలా వేగంగా సంక్రమిస్తుంది. సకాలంలో గుర్తింపు సాధించి వైద్యం అందించకపోతే ఇది క్షణాల్లో ప్రాణాలను తీస్తుంది. అయితే వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించిన 24 గంటల్లోనే సరైన చికిత్స అందిస్తే కోలుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
అమెరికా తీవ్ర ఆందోళన - ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు..
రష్యాలోని ఈ ల్యాబ్ ప్రమాదంపై అగ్రరాజ్యం అమెరికా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పొంచి ఉన్న ప్లేగ్ ముప్పుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందిస్తూ.. "ప్రస్తుతం కంటికి కనిపించని సూక్ష్మక్రిములు మునుపటి కంటే మరింత బలపడుతున్నాయి. గతంలో న్యుమోనియాపై పనిచేసిన మందులు ఇప్పుడు సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు," అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విపత్తును ఎదుర్కొనేందుకు రష్యాకు అవసరమైన సహాయం చేయడానికి అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని ప్రకటించారు.
మరోవైపు అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో స్పందిస్తూ.. సైబీరియాలోని ల్యాబ్ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ బయటకు లీక్ అయిందేమోననే కోణంలో తమ యంత్రాంగం నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతానికి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేనప్పటికీ, దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి నిరంతరం పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More