ధరల మంట: 42 నెలల గరిష్టానికి చేరిన హోల్ సేల్ ద్రవ్యోల్బణం.. 8.3 శాతంగా నమోదు
ఏప్రిల్ నెలలో దేశీయ హోల్ సేల్ ద్రవ్యోల్బణం ఊహించని రీతిలో 8.3 శాతానికి ఎగబాకింది. ముడి చమురు, ఇంధనం, తయారీ రంగ వస్తువుల ధరలు భారీగా పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని కేంద్ర గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ధరల సెగ తగులుతోంది. టోకు ధరల సూచీ (WPI) ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణం ఏప్రిల్ నెలలో 42 నెలల గరిష్ట స్థాయి అయిన 8.3 శాతానికి చేరుకుంది. మార్చి నెలలో ఇది కేవలం 3.88 శాతంగా ఉండటం గమనార్హం. అంటే కేవలం నెల రోజుల వ్యవధిలోనే ధరల పెరుగుదల రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా నమోదైంది. కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ గురువారం విడుదల చేసిన గణాంకాలు దేశంలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణ తీవ్రతను కళ్ళకు కడుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడం, సహజ వాయువు సరఫరాలో ఇబ్బందులు టోకు ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. ముడి చమురు ధరలు ఏడాది ప్రాతిపదికన ఏకంగా 88.06 శాతం పెరగడం గమనార్హం.
మండిపోతున్న ఇంధన ధరలు
ఇంధనం మరియు విద్యుత్ (Fuel and Power) విభాగంలో ద్రవ్యోల్బణం ఏప్రిల్ నెలలో 24.71 శాతానికి చేరుకుంది. మార్చి నెలలో ఇది కేవలం 1.05 శాతంగానే ఉంది. ఒక్క నెలలోనే ఈ స్థాయిలో పెరుగుదల నమోదు కావడం పారిశ్రామిక రంగాన్ని ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. రవాణా ఇంధనాల విషయానికి వస్తే, పెట్రోల్ ద్రవ్యోల్బణం 32.40 శాతంగా, డీజిల్ ద్రవ్యోల్బణం 25.19 శాతంగా నమోదయ్యాయి.
అంతర్జాతీయంగా ఎనర్జీ ధరలు పెరగడం వల్ల దేశీయంగా ఇంధన ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోందని ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ గౌర సేన్ గుప్తా విశ్లేషించారు. అంతర్జాతీయంగా కమోడిటీ ధరలు పెరుగుతుండటంతో స్టీల్, రసాయనాలు, ఖనిజాల ధరలు కూడా పైపైకి వెళ్తున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
కంపెనీల లాభాలపై గొడ్డలిపెట్టు
తయారీ రంగంలో (Manufactured Products) ద్రవ్యోల్బణం 3.39 శాతం నుంచి 4.62 శాతానికి పెరిగింది. ప్రభుత్వం పర్యవేక్షించే 22 తయారీ రంగ గ్రూపులలో 21 గ్రూపులలో ధరలు పెరగడం విశేషం. బేసిక్ మెటల్స్, టెక్స్టైల్స్, కెమికల్స్, మెషినరీ విభాగాల్లో ఇన్పుట్ ఖర్చులు (ముడి సరుకుల ధరలు) విపరీతంగా పెరిగాయి.
దీనివల్ల కంపెనీల ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగి, వారి లాభాల మార్జిన్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ఈ ప్రభావం రాబోయే త్రైమాసిక ఫలితాల్లో స్పష్టంగా కనిపించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కంపెనీలు తమపై పడుతున్న అదనపు భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి వస్తువుల ధరలను పెంచితే, అది చివరకు సామాన్య వినియోగదారుడి జేబుకే చిల్లు పెడుతుంది.
ఆహార ధరల పరిస్థితి ఏంటి?
మొత్తం ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్నప్పటికీ, ఆహార వస్తువుల ధరల విషయంలో కొంత మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి.
- కూరగాయల ద్రవ్యోల్బణం కేవలం 0.53 శాతంగా ఉంది.
- ఉల్లిపాయల ధరలు (-26.45%), బంగాళదుంపల ధరలు (-30.04%) తగ్గుముఖం పట్టాయి.
- అయితే గుడ్లు, మాంసం, చేపల ధరలు 6.68 శాతం పెరిగాయి.
- పాల ధరలు 2.56 శాతం మేర పెరిగాయి.
సామాన్యుడిపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
సాధారణంగా హోల్ సేల్ ధరలు పెరిగినప్పుడు, వాటి ప్రభావం కొద్ది రోజుల తర్వాత రిటైల్ ధరల (CPI) మీద పడుతుంది. హోల్ సేల్ ధరలు పెరిగితే కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని భరించలేక వస్తువుల ధరలను పెంచుతాయి. ఫలితంగా నిత్యావసరాలు, పారిశ్రామిక వస్తువుల ధరలు పెరిగి సామాన్యుడి బడ్జెట్ తలకిందులవుతుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు తగ్గితే తప్ప ఈ ద్రవ్యోల్బణం నుంచి ఉపశమనం లభించేలా లేదని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ మదన్ సబ్నవిస్ అభిప్రాయపడ్డారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హోల్ సేల్ ద్రవ్యోల్బణం (WPI) అంటే ఏమిటి?
టోకు మార్కెట్లో వస్తువుల ధరల పెరుగుదలను కొలిచే సూచీనే హోల్ సేల్ ద్రవ్యోల్బణం అంటారు. వ్యాపార సంస్థల మధ్య జరిగే లావాదేవీల్లో ధరల మార్పులను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.
2. ఏప్రిల్ నెలలో ద్రవ్యోల్బణం పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలేమిటి?
ముడి చమురు (Crude Petroleum), పెట్రోల్, డీజిల్, సహజ వాయువు ధరలు భారీగా పెరగడంతో పాటు తయారీ రంగ వస్తువుల ధరలు పెరగడం ప్రధాన కారణాలు.
3. హోల్ సేల్ ధరలు పెరిగితే సామాన్యుడికి నష్టమా?
అవును. హోల్ సేల్ ధరలు పెరిగితే వస్తువుల తయారీ ఖర్చు పెరుగుతుంది. కంపెనీలు ఆ భారాన్ని వినియోగదారులపైకి నెట్టడం వల్ల మార్కెట్లో వస్తువుల ధరలు పెరిగి సామాన్యులపై భారం పడుతుంది.
4. ఆహార పదార్థాల ధరలు పెరిగాయా?
మొత్తం మీద ఆహార ద్రవ్యోల్బణం స్వల్పంగా పెరిగింది. మాంసం, గుడ్లు, పాల ధరలు పెరిగినప్పటికీ, ఉల్లి, బంగాళదుంపల ధరలు గతేడాది కంటే తక్కువగానే ఉన్నాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More