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ఢిల్లీ వదిలి ముంబైలో సీజేపీ నిరసన.. అసలు కారణం ఇదే

విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు కారణమైన ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్‌ను కాదని, కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్‌కు వ్యతిరేకంగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ముంబై వేదికగా 'జైల్ భరో' ఆందోళనకు దిగింది. దీని వెనుక ఉన్న రాజకీయ వ్యూహం, చారిత్రక కారణాలను ఈ కథనంలో పరిశీలిద్దాం.

Published on: Oct 2, 2026, 16:46:09 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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ముంబై: కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్‌తో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) అధినేత అభిజీత్ దిప్కే శుక్రవారం ముంబైలోని దాదర్ వద్ద ఉన్న చత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ పార్క్ పరిసరాల్లో 'జైల్ భరో ఆందోళన' చేపట్టారు. గతంలో నీట్ పరీక్షల అవకతవకలపై ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిర్వహించిన ఆందోళన ఫలితంగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఈసారి సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీని కాదని ముంబై నుంచే నిరసనలు ప్రారంభించడం వెనుక బలమైన రాజకీయ కారణాలు ఉన్నాయని అభిజీత్ దిప్కే వెల్లడించారు.

ఢిల్లీ వదిలి ముంబైలో సీజేపీ నిరసన.. అసలు కారణం ఇదే
ఢిల్లీ వదిలి ముంబైలో సీజేపీ నిరసన.. అసలు కారణం ఇదే

మహారాష్ట్ర ఎన్నికల ఫలితాలపై అనుమానాలు

ముంబైలో పాత్రికేయుల సమావేశంలో అభిజీత్ దిప్కే మాట్లాడుతూ, మహారాష్ట్రలో జరిగిన వరుస ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు.

"2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో మహారాష్ట్రలోని 48 స్థానాలకు గాను బీజేపీ కేవలం 9 స్థానాల్లో మాత్రమే విజయం సాధించింది. కానీ ఆరు నెలల తర్వాత జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఆ చిత్రపటం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఈ ఆకస్మిక మార్పు ఎలా సాధ్యమైంది?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.

2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ (13), శివసేన ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గం (9), ఎన్‌సీపీ శరద్ పవార్ వర్గం (8)లతో కూడిన మహా వికాస్ అఘాడీ (ఎంవీఏ) 30 స్థానాలను గెలుచుకుంది. అధికార మహాయుతి కూటమికి కేవలం 17 స్థానాలు (బీజేపీ 9, శివసేన 7, ఎన్‌సీపీ 1) మాత్రమే దక్కాయి. అయితే, ఆరు నెలల వ్యవధిలోనే వచ్చిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 288 స్థానాలకు గాను బీజేపీ ఒంటరిగానే 132 స్థానాలు సాధించగా, మహాయుతి కూటమి ఏకంగా 230 స్థానాలతో ఘన విజయం సాధించింది. ఎంవీఏ కూటమి 46 స్థానాలకే పరిమితమైంది.

అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ విదర్భతో పాటు పలు నియోజకవర్గాల్లో ఓటర్ల జాబితా సవరణలో అక్రమాలు జరిగాయని, 'ఓటు చోరీ'కి పాల్పడ్డారని ఎన్నికల సంఘంపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఎన్నికల నిర్వహణపై పోరాడేందుకు ముంబైని తొలి వేదికగా ఎంచుకున్నట్లు సీజేపీ తెలిపింది. "ఢిల్లీ సింహాసనాన్ని కూడా నా మహారాష్ట్ర కాపాడుతుంది" అని మరాఠీ భాషలో వ్యాఖ్యానిస్తూ దిప్కే ఈ నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకున్నారు.

గాంధీ జయంతి నాడే నిరసన ఎందుకు?

శివాజీ పార్క్ వద్ద నిరసనలు చేపట్టడానికి ముంబై పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించినప్పటికీ, నిరసనను ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారమే కొనసాగించారు. అనుమతుల నిరాకరణపై స్పందిస్తూ ఆయన బ్రిటీష్ పాలనను గుర్తుచేశారు.

"మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నవారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాం. ఆంగ్లేయులపై పోరాడిన మహాత్మా గాంధీని అందరం స్మరించుకుంటాం. బ్రిటీష్ పాలకులు ఆనాడు గాంధీజీకి నిరసనలు తెలుపడానికి ఏమైనా అనుమతులు ఇచ్చారా?" అని ఆయన నిలదీశారు.బ్రిటీష్ వ్యతిరేక పోరాటంలో ముంబైకి ఎంతో చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉంది. 1942 ఆగస్టు 9న మహాత్మా గాంధీ ముంబైలోని గవాలియా ట్యాంక్ (ప్రస్తుత ఆగస్టు క్రాంతి మైదాన్) నుంచే 'క్విట్ ఇండియా' ఉద్యమానికి పిలుపునిచ్చారు. ఆ స్ఫూర్తితోనే గాంధీ జయంతి (అక్టోబర్ 2) రోజున ముంబైలో ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు.

ఫడ్నవీస్ హెచ్చరికలకు కౌంటర్.. దేశవ్యాప్త ఉద్యమం

ఆందోళనలు చేపడితే నిరసనకారులను అరెస్టు చేసి మూడు రోజుల పాటు జైలుకు పంపుతామని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ హెచ్చరించారు. దీనిపై దిప్కే స్పందిస్తూ, 2019 ఎన్నికల ముందు ఫడ్నవీస్ చేసిన ప్రముఖ వ్యాఖ్యను రీకాల్ చేస్తూ "మీ పున్హా యేయిన్" (నేను మళ్లీ వస్తాను) అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసిరారు. ఈ ఆందోళన కేవలం ముంబైకే పరిమితం కాదని, రాబోయే రోజుల్లో గోవా, కోల్‌కతా, బెంగళూరు, రాంచీ వంటి ప్రధాన నగరాలకు విస్తరిస్తుందని సీజేపీ వెల్లడించింది. అన్ని ప్రాంతాల్లో నిరసనలు చేపట్టిన అనంతరం ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీ ధర్నా నిర్వహిస్తామని, సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేసే వరకు ఈ పోరాటం ఆగదని స్పష్టం చేసింది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/ఢిల్లీ వదిలి ముంబైలో సీజేపీ నిరసన.. అసలు కారణం ఇదే
Home/News/ఢిల్లీ వదిలి ముంబైలో సీజేపీ నిరసన.. అసలు కారణం ఇదే
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