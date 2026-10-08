భారత టెలికామ్ దిగ్గజాలతో ఎలాన్ మస్క్ వార్: స్టార్లింక్ వివాదానికి అసలు కారణాలేంటి?
భారతదేశంలో స్టార్లింక్ సేవలను అడ్డుకోవడానికి స్వదేశీ టెలికామ్ దిగ్గజాలు కుట్ర పన్నుతున్నాయని ఎలాన్ మస్క్ ఆరోపించారు. స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపులు, డేటా భద్రత, మార్కెట్ ఆధిపత్యం చుట్టూ తిరుగుతున్న ఈ 'శాటిలైట్ వార్' సమగ్ర విశ్లేషణ.
సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ (X) వేదికగా టెస్లా, స్పేస్ఎక్స్ అధినేతి ఎలాన్ మస్క్ చేసిన వ్యాఖ్యలు భారత టెలికామ్ రంగాన్ని ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడేలా చేశాయి. భారతీయ ప్రజలపై తమ ఆధిపత్యాన్నే కొనసాగించేందుకు కొంతమంది "ఓలిగార్క్స్" (అతికొద్దిమంది ధనవంతులు/సంస్థలు) స్టార్లింక్ ఉపగ్రహ ఇంటర్నెట్ సేవల ప్రారంభాన్ని అడ్డుకుంటున్నారని మస్క్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. మస్క్ ఎవరి పేరును నేరుగా ప్రస్తావించకపోయినా, భారత టెలికామ్ రంగాన్ని ఏలుతున్న రిలయన్స్ జియో (Reliance Jio), భారతీ ఎయిర్టెల్ (Bharti Airtel) సంస్థలనే ఆయన పరోక్షంగా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని స్పష్టమవుతోంది. అయితే ఈ ఆరోపణలను భారత కేంద్ర సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది.
ఆధిపత్య పోరు ఎలా ప్రారంభమైంది?
భారత్లో శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ రంగానికి సంబంధించిన అనుమతులు, మార్కెట్ కంట్రోల్ సాధించడంపై చాలా కాలంగా ఈ యుద్ధం నడుస్తోంది.
2021 తొలి ప్రయత్నం: స్టార్లింక్ 2021లోనే భారత్లో తమ కార్యకలాపాల కోసం నమోదు చేసుకుని, సేవలను ముందస్తుగా విక్రయించడం (Pre-selling) ప్రారంభించింది. అయితే తగిన లైసెన్స్ లేకపోవడంతో భారత ప్రభుత్వం దీనిని నిలిపివేసింది.
లైసెన్సింగ్ ప్రక్రియ: ఆ తర్వాత 2022లో స్టార్లింక్ మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోగా, 2025 జూన్లో లైసెన్స్ పొందింది. కాగా, భారతీ ఎయిర్టెల్ మద్దతు ఉన్న 'యూటెల్శాట్ వన్వెబ్' (Eutelsat OneWeb) 2022 ఏప్రిల్లోనే, జియో శాటిలైట్ 2022 అక్టోబర్లో GMPCS లైసెన్సులు పొందాయి.
అనుమతులను అడ్డుకుంటున్న ప్రధాన సమస్యలు
లైసెన్సులు పొందినప్పటికీ, స్టార్లింక్, జియో శాటిలైట్, వన్వెబ్ సేవలు అధికారికంగా వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రాలేదు.
1. డేటా భద్రత, సార్వభౌమాధికారం: విదేశీ శాటిలైట్ ఆపరేటర్ల ద్వారా భారతీయుల డేటా దేశం వెలుపలకు లీక్ అవుతుందేమోనన్న ఆందోళనలు ప్రభుత్వానికి ఉన్నాయి. డేటా సెంటర్లు భారత్ పరిధిలోనే ఉండాలని, సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ ప్రక్రియ పూర్తవ్వాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
2. స్వదేశీ నెట్వర్క్ నిర్మాణం: విదేశీ సంస్థలపై ఆధారపడకుండా రిలయన్స్ జియో స్వయంగా లో-ఎర్త్ ఆర్బిట్ (LEO) శాటిలైట్ వ్యవస్థను నిర్మిస్తోంది.
3. స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపుల వివాదం: స్పెక్ట్రమ్ను వేలం ద్వారా మాత్రమే కేటాయించాలని జియో మొదటినుంచీ పట్టుబట్టింది. కానీ ప్రభుత్వం దీనిని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పద్ధతిలో కేటాయించాలని నిర్ణయించి, సర్దుబాటు చేసిన గ్రాస్ రెవెన్యూ (AGR) పై 5 శాతం రుసుమును ప్రతిపాదించింది.
ఇటీవలి వివాదానికి కారణమేంటి?
ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ వేదికగా స్పేస్ఎక్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లోరెన్ డ్రేయర్ మాట్లాడుతూ.. భారత్ పేర్కొన్న అన్ని సెక్యూరిటీ నియమాలను, భారత యూజర్ల డేటాను దేశంలోనే నిల్వ చేసే నిబంధనలను స్టార్లింక్ పాటించిందని వెల్లడించారు. ఈ ప్రకటన వెలువడిన కొద్ది గంటల్లోనే మస్క్ ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తూ "ఓలిగార్క్స్ వల్ల మా సేవలు నిలిచిపోయాయి, ఇది భారత ప్రజలపై జరుగుతున్న నేరం" అని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందన
మస్క్ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చిన కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ, ఉపగ్రహ సేవలందించే ప్రైవేట్, విదేశీ సంస్థలన్నింటికీ సమానమైన, పారదర్శకమైన నిబంధనలు వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేసింది. వినియోగదారుల డేటా భద్రతే తమకు ప్రాధాన్యమని, ప్రస్తుతం అన్ని సంస్థల భద్రతా విచారణలు నడుస్తున్నాయని తెలిపింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More