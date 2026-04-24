Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Smart Fans : ఎల్​ఈడీ లైట్స్​తో కూడిన రిమోట్​ కంట్రోల్డ్ ఫ్యాన్స్​- షో కోసమేనా? లేక ప్రయోజనం ఉందా?

    Remote Control Fans : మార్కెట్​లో ఎల్​ఈడీ లైట్స్​తో కూడిన రిమోట్​ కంట్రోల్డ్ ఫ్యాన్స్​ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్​లో ఉన్నాయి. ఇవి కేవలం షో కోసమేనా? లేక వీటితో నిజంగా ప్రయోజనాలున్నాయా? ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 24, 2026 6:42 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మన ఇళ్లలో సీలింగ్ ఫ్యాన్ అనేది ఒక ప్రాథమిక అవసరం. కానీ, గత కొన్ని ఏళ్లుగా వీటి రూపరేఖలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఒకప్పుడు కేవలం గాలిని ఇవ్వడానికే పరిమితమైన ఫ్యాన్లు, ఇప్పుడు రిమోట్ కంట్రోల్ ఆపరేషన్, ఇన్-బిల్ట్ ఎల్​ఈడీ లైటింగ్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లతో స్మార్ట్ అప్లయన్సెస్‌గా పరిణామం చెందాయి. ఇది వినడానికి చిన్న మార్పులా అనిపించినా, మన దైనందిన జీవితంలో ఇది ఎంతో సౌకర్యాన్ని తీసుకొస్తోంది.

    రిమోట్ కంట్రోల్ స్మార్ట్ ఫ్యాన్..
    సాధారణ ఫ్యాన్ నుంచి స్మార్ట్ ఫ్యాన్ వరకు: ఒక పరిణామ క్రమం..

    మనం పెరిగిన వాతావరణంలో ఫ్యాన్ వేగం మార్చాలంటే గోడకున్న రెగ్యులేటర్ వద్దకు వెళ్లాల్సిందే. కానీ నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఆ అవసరం లేకుండా పోయింది! ఆధునిక ఫ్యాన్లు రిమోట్ కంట్రోల్ సౌకర్యంతో వస్తున్నాయి. రాత్రిపూట నిద్ర మధ్యలో ఫ్యాన్ స్పీడ్ తగ్గించాలన్నా లేదా ఆపేశాలన్నా బెడ్ పై నుంచి లేవాల్సిన అవసరం లేదు.

    అంతేకాకుండా, నేటి తరం ఫ్యాన్లలో బ్రష్​లెస్​ డీసీ మోటార్లను వాడుతున్నారు. ఇవి సాధారణ ఫ్యాన్లతో పోలిస్తే 50 శాతం కంటే తక్కువ విద్యుత్తును వాడుకుంటాయి. అంటే గాలి నాణ్యత తగ్గకుండానే మీ నెలవారీ కరెంటు బిల్లులో భారీ వ్యత్యాసాన్ని మీరు గమనించవచ్చు. కేవలం పనితీరులోనే కాకుండా, ఇంటి ఇంటీరియర్‌కు తగ్గట్టుగా స్లీక్ డిజైన్లు, ప్రీమియం ఫినిషింగ్‌లతో ఇవి లభిస్తున్నాయి.

    ఎల్​ఈడీ లైటింగ్: స్థలం ఆదా.. మూడ్‌కు తగ్గ కాంతి!

    ఆధునిక సీలింగ్ ఫ్యాన్లలో అత్యంత ప్రయోగాత్మక మార్పు 'ఇన్-బిల్ట్ ఎల్​ఈడీ లైట్' అని చెప్పుకోవాలి. సాధారణంగా గదిలో ఫ్యాన్ ఒకచోట, ట్యూబ్ లైట్లు మరోచోట ఉంటాయి. దీనివల్ల సీలింగ్ అంతా వైర్లతో, క్లట్టర్‌తో నిండిపోతుంది. కానీ ఈ స్మార్ట్ ఫ్యాన్ల వల్ల ఒకే పరికరంతో గాలి, వెలుతురు రెండూ పొందవచ్చు.

    ముఖ్యంగా అపార్ట్‌మెంట్లలో ఉండేవారికి ఇది గొప్ప వరం. ఈ ఎల్​ఈడీ లైట్లలో బ్రైట్‌నెస్‌ను కూడా మనకు కావాల్సినట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు మీరు ఏదైనా పని చేసుకుంటున్నప్పుడు 'వైట్ లైట్'ను, ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలనుకున్నప్పుడు 'వార్మ్ టోన్' (లేత పసుపు రంగు) లైట్‌ను సెట్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల గదిలో అదనపు నైట్ ల్యాంప్స్ అవసరం కూడా ఉండదు.

    స్మార్ట్​ ఫ్యాన్​ని కొనే ముందు ఇవి తప్పక చూడండి..

    మీరు మీ పాత ఫ్యాన్‌ను మార్చాలనుకున్నా లేదా కొత్త ఇంటికి కొనుగోలు చేయాలనుకున్నా ఈ కింది అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకోండి:

    మోటార్ రకం: ఎల్లప్పుడూ బ్రష్​లెస్ ​డీసీ మోటార్ ఫ్యాన్లకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఇవి నిశ్శబ్దంగా పనిచేయడమే కాకుండా, దీర్ఘకాలంలో మీకు వేల రూపాయల కరెంటు బిల్లును ఆదా చేస్తాయి.

    లైట్ క్వాలిటీ: లైట్ కలర్ మార్చుకునే ఆప్షన్ ఉందో లేదో తనిఖీ చేయండి. ఇది మీ గది మూడ్‌ను మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

    బ్లేడ్ సైజ్ : మీ గది వైశాల్యాన్ని బట్టి ఫ్యాన్ సైజును ఎంచుకోండి. పెద్ద గదికి చిన్న ఫ్యాన్ వేస్తే గాలి సరిగ్గా అందదు, అలాగే విద్యుత్ వృథా అవుతుంది.

    రిమోట్ సౌకర్యాలు: స్లీప్ మోడ్, టైమర్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయా అని చూడండి. టైమర్ సెట్ చేసుకుంటే నిర్ణీత సమయం తర్వాత ఫ్యాన్ ఆటోమేటిక్‌గా ఆగిపోతుంది.

    బ్రాండ్, వారంటీ: నమ్మకమైన బ్రాండ్‌ను ఎంచుకోవడం వల్ల సర్వీస్ విషయంలో ఇబ్బందులు ఉండవు. అలాగే మోటార్, ఎల్​ఈడీ లైట్‌పై విడివిడిగా వారంటీ గురించి ఆరా తీయండి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. రిమోట్ కంట్రోల్ ఫ్యాన్ల వల్ల కరెంటు బిల్లు నిజంగా తగ్గుతుందా?

    ఖచ్చితంగా! రిమోట్ ఫ్యాన్లలో ఎక్కువగా బీఎల్​డీసీ టెక్నాలజీని వాడుతారు. ఇవి సాధారణ ఫ్యాన్లు తీసుకునే 70-80 వాట్ల విద్యుత్తుకు బదులుగా కేవలం 28-35 వాట్లను మాత్రమే ఉపయోగిస్తాయి. దీనివల్ల మీ కరెంటు బిల్లు గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

    2. ఫ్యాన్‌లోని ఎల్​ఈడీ లైట్ పాడైతే మార్చడం సాధ్యమేనా?

    అవును, సాధ్యమే. చాలా కంపెనీలు సులభంగా రీప్లేస్ చేయదగిన ఎల్​ఈడీ ప్యానెల్స్‌ను అందిస్తున్నాయి. అయితే ఇవి సాధారణ బల్బుల కంటే ఎక్కువ కాలం (సుమారు 5 నుంచి 10 ఏళ్లు) మన్నిక కలిగి ఉంటాయి.

    3. మామూలు స్విచ్ బోర్డ్‌తో ఈ ఫ్యాన్లను వాడవచ్చా?

    వాడవచ్చు. కానీ ఫ్యాన్ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయడానికి మీ పాత రెగ్యులేటర్ అవసరం ఉండదు. దానిని డైరెక్ట్ కనెక్షన్‌గా మార్చుకుని, రిమోట్ ద్వారానే వేగాన్ని నియంత్రించడం ఉత్తమం.

    4. ఎల్​ఈడీ లైట్ ఫ్యాన్లు ధర ఎక్కువ ఉంటాయా?

    సాధారణ ఫ్యాన్లతో పోలిస్తే వీటి ధర కొంచెం ఎక్కువే. కానీ వీటి ద్వారా ఆదా అయ్యే విద్యుత్ ఛార్జీలు, అలాగే అదనపు లైటింగ్ అవసరం లేకపోవడం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, రెండు మూడేళ్లలోనే ఆ పెట్టుబడి మీకు తిరిగి వస్తుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/Smart Fans : ఎల్​ఈడీ లైట్స్​తో కూడిన రిమోట్​ కంట్రోల్డ్ ఫ్యాన్స్​- షో కోసమేనా? లేక ప్రయోజనం ఉందా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes