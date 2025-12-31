Edit Profile
    అమెరికాలో మాల్స్ వద్ద కాల్పుల కలకలం: న్యూజెర్సీ, పెన్సిల్వేనియాలో హై అలర్ట్

    అమెరికాలోని రెండు ప్రముఖ షాపింగ్ మాల్స్ వద్ద మంగళవారం కాల్పులు జరిగినట్లు వచ్చిన వార్తలు తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీశాయి. న్యూజెర్సీలోని విల్లోబ్రూక్ మాల్, పెన్సిల్వేనియాలోని సౌత్ హిల్స్ విలేజ్ మాల్ వద్ద చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనల వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Dec 31, 2025 7:15 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికాలో గన్ కల్చర్ మరోసారి కలకలం రేపింది. మంగళవారం సాయంత్రం రెండు వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లోని షాపింగ్ మాల్స్ వద్ద కాల్పులు జరిగినట్లు వచ్చిన వార్తలు స్థానికులను, పర్యాటకులను భయాందోళనకు గురిచేశాయి. క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సర వేడుకల నేపథ్యంలో మాల్స్ అన్నీ కిక్కిరిసి ఉన్న సమయంలో ఈ ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.

    అమెరికాలో మాల్స్ వద్ద కాల్పుల కలకలం: న్యూజెర్సీ, పెన్సిల్వేనియాలో హై అలర్ట్

    విల్లోబ్రూక్ మాల్‌లో ఏం జరిగింది?

    న్యూజెర్సీలోని వేన్ (Wayne) ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రముఖ విల్లోబ్రూక్ మాల్‌లో మంగళవారం సాయంత్రం కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. అయితే, ఈ ఘటనపై అధికారికంగా ఇంకా నిర్ధారణ రాలేదు.

    సాక్షుల కథనం: "ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు. మాల్ చుట్టూ పోలీసులు భారీగా మొహరించారు. అన్ని వైపుల నుంచి పోలీస్ వాహనాలు రావడం చూశాను. అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను" అని ఒక ప్రత్యక్ష సాక్షి ఫేస్‌బుక్‌లో ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    ఎక్స్ స్పందన: "విల్లోబ్రూక్ మాల్‌లోని బ్లూమింగ్‌డేల్స్ వద్ద కాల్పులు జరిగినట్లు వింటున్నాను. అసలు న్యూజెర్సీలో ఏం జరుగుతోంది?" అని మరొకరు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

    ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు: మాల్ సమీపంలో జరిగిన ఒక రోడ్డు ప్రమాదం కారణంగా రవాణా వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం పడింది. రూట్ 712 బస్సు సర్వీసులు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

    పెన్సిల్వేనియాలో ఉద్రిక్తత: నిందితులు అదుపులోకి

    న్యూజెర్సీలో పరిస్థితులు ఇంకా స్పష్టత రాకముందే, పెన్సిల్వేనియాలోని సౌత్ హిల్స్ విలేజ్ మాల్ వద్ద కాల్పులు జరిగినట్లు పోలీసులు ధ్రువీకరించారు.

    సౌత్ హిల్స్ మాల్‌లోని ఏఎంసీ (AMC) థియేటర్ వెలుపల సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో కాల్పులు జరిగాయి. బెతెల్ పార్క్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఘటనలో ఒక వ్యక్తిపై దాడి జరిగింది. దుండగులు కాల్పులు జరిపినప్పటికీ, ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. కాల్పులు జరిపిన నిందితులను వెంటాడి మరీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అక్కడ ప్రజలకు ఎలాంటి ముప్పు లేదని అధికారులు భరోసా ఇచ్చారు.

    ముఖ్య గమనిక: విల్లోబ్రూక్ మాల్ వద్ద గతంలో కూడా (జూన్ 29న) అగ్నిప్రమాదం కారణంగా మాల్‌ను తాత్కాలికంగా మూసివేసిన ఘటనలు ఉన్నాయి. తాజా ఘటన నేపథ్యంలో, స్థానిక పోలీసులు ప్రజలను ఆ ప్రాంతానికి రావొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.

