రెండుసార్లు ఉద్యోగం పోయినా వెనకడుగు వేయలేదు.. డిజిటల్ బిజినెస్తో తనకు తానే బాస్గా ఎదిగిన మహిళ
అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూ రెండుసార్లు ఉద్యోగం కోల్పోయి, తల్లయ్యాక కెరీర్కు విరామం ఇచ్చిన డాక్టర్ ప్రియా పోర్వాల్.. పట్టుదలతో తన సొంత డిజిటల్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి అద్భుత విజయం సాధించారు. ఆమె స్ఫూర్తిదాయకమైన కథనం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
జీవితంలో ఎదురుదెబ్బలు తగిలినప్పుడు కుంగిపోకుండా, వాటినే విజయానికి మెట్లుగా మార్చుకున్న ఒక మహిళ కథ ఇప్పుడు నెట్టింట అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. కెరీర్లో ఎదురైన ఒడిదుడుకులు, మాతృత్వం, ఆపై తన సొంత కాళ్లపై నిలబడటానికి ఆమె చేసిన ప్రయత్నాలు ఎందరికో స్ఫూర్తినిస్తున్నాయి. డాక్టర్ ప్రియా పోర్వాల్ (39) అనే పీహెచ్డీ స్కాలర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పంచుకున్న తన జీవిత ప్రయాణం ప్రస్తుతం మహిళల్లో కొత్త ఆశలను రేకెత్తిస్తోంది.
కెరీర్ ఆరంభం, ఎదురుదెబ్బలు
డాక్టర్ ప్రియా పోర్వాల్ ఒక ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేసేవారు. దాదాపు 12 ఏళ్ల పాటు ఆమె బోధనా రంగంలో కొనసాగారు. అయితే, ఎంతో కష్టపడి పనిచేసినప్పటికీ, ఐదేళ్ల తర్వాత ఆమెను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు (లే-ఆఫ్). "ఆ అనుభవం నన్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. కోలుకోవడానికి నెలల సమయం పట్టింది. నా కాళ్ల కింద భూమి ఒక్కసారిగా కదిలిపోయినట్లు అనిపించింది" అని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత 35 ఏళ్ల వయసులో ఆమెకు బాబు పుట్టాడు. దీంతో ఆమె తన 12 ఏళ్ల కెరీర్కు బ్రేక్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. మళ్లీ కెరీర్ను ప్రారంభించడానికి ప్రియ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు. పలు కాలేజీల్లో విజిటింగ్ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత మరో కాలేజీలో అకడమిక్ ఉద్యోగం సంపాదించారు. కానీ, అక్కడి పని వాతావరణం ఆమె అంచనాలకు తగినట్టుగా లేకపోవడంతో ఆ ఉద్యోగాన్ని కూడా వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. "ఎంటెక్, ఎంబీఏ, డాక్టరేట్ వంటి ఉన్నత డిగ్రీలు ఉన్నప్పటికీ, కెరీర్ను మళ్లీ సున్నా నుండి ప్రారంభించడం చాలా కష్టమైంది" అని ఆమె రాసుకొచ్చారు.
కొవిడ్ సమయంలో మలుపు
ఆమెకు 37 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు, కరోనా మహమ్మారి సమయంలో, రెండేళ్ల బాబును చూసుకుంటూనే తన కెరీర్ను తానే నిర్మించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. "నేను మళ్లీ ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. నా సొంత నిబంధనలపై నా ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాను" అని ఆమె తెలిపారు. ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం సాధించాలనే పట్టుదలే తనను ముందుకు నడిపించిందని చెప్పారు.
మొదట్లో కెమెరా ముందుకు రావడానికి ఆమె చాలా భయపడ్డారు. అందువల్ల తన ఆన్లైన్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే ముందు తన స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులను బ్లాక్ చేశానని ఆమె నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నారు. కానీ భయాన్ని అధిగమించి డిజిటల్ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టారు. కేవలం డబ్బు కోసమే కాకుండా, తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నట్లు తెలిపారు.
సొంతంగా ఎదిగి..
"ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి మహిళకు నేను ఇచ్చే సందేశం ఒక్కటే: మాతృత్వం (Maternity) అనేది మీ కెరీర్కు ఫుల్ స్టాప్ కాదు. పరిస్థితులు నా భవిష్యత్తును శాసించడాన్ని నేను ఒప్పుకోలేదు. ఇప్పుడు నాకు నేనే బాస్. నా కొడుకు పక్కనే ఉంటూ, వాడి ఆలనా పాలనా చూసుకుంటూనే నేను నా పని చేసుకుంటున్నాను" అని ఆమె గర్వంగా చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇచ్చింది. గతేడాది తన డిజిటల్ బిజినెస్ ద్వారా ఆమె యూఎస్డీ (USD)లో ఐదంకెల ఆదాయాన్ని (డాలర్లలో) ఆర్జించినట్లు వెల్లడించారు.
సోషల్ మీడియా స్పందన
ప్రియా పోర్వాల్ పోస్ట్కు నెటిజన్ల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది.
"నిజంగా చాలా స్ఫూర్తిదాయకమైన సందేశం. బలమైన సంకల్పం ఉంటే మనల్ని ఏదీ ఆపలేదు" అని ఒకరు కామెంట్ చేశారు.
"చాలా స్ఫూర్తినిచ్చావు ప్రియా. నా పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది, మీరు అనుభవించే బాధను నేను అర్థం చేసుకోగలను" అని మరొకరు రాశారు.
"ఇది చాలా శక్తివంతమైన పోస్ట్. కానీ కెరీర్ను తిరిగి ప్రారంభించడం కంటే, ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయిన చోట మన గుర్తింపును తిరిగి నిర్మించుకోవడమే చాలా కష్టం" అని మూడో యూజర్ పేర్కొన్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More