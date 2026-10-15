యస్ బ్యాంక్కు బిగ్ షాక్: సుప్రీం తీర్పుతో 10% కుప్పకూలిన షేర్లు
రూ.8,415 కోట్ల ఏటీ-1 బాండ్ల రద్దును చెల్లదంటూ బాంబే హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. ఈ నిర్ణయంతో యస్ బ్యాంక్ తీవ్ర ఆర్థిక ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశాలు ఉండటంతో, స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయంలో బ్యాంక్ షేర్ల ధర ఒక్కసారిగా 10 శాతం మేర కుప్పకూలింది.
ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం యస్ బ్యాంక్ (Yes Bank) కు అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో తీవ్ర ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 2020లో బ్యాంక్ పునర్నిర్మాణ ప్రక్రియ సందర్భంగా రద్దు చేసిన రూ.8,415 కోట్ల విలువైన అడిషనల్ టైర్-1 (AT-1) బాండ్లను పునరుద్ధరిస్తూ బాంబే హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. గురువారం నాడు జస్టిస్ దీపాంకర్ దత్తా, జస్టిస్ అగస్టీన్ జార్జ్ మసీహ్లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ కీలక తీర్పును వెలువరించింది.
ఈ తీర్పు వెలువడిన వెంటనే స్టాక్ మార్కెట్లో యస్ బ్యాంక్ షేర్లు విక్రయాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. ట్రేడింగ్ ఆఖరి నిమిషాల్లో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) లో షేరు ధర రూ.21.25 నుంచి నిమిషాల వ్యవధిలోనే రూ.19.08 కి దిగజారి, ఏకంగా 10 శాతం మేర నష్టపోయింది.
బాండ్ల రద్దు నిర్ణయం చెల్లదు: సుప్రీంకోర్టు
"బాంబే హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులో జోక్యం చేసుకోవడానికి ఎలాంటి కారణాలు కనిపించడం లేదు. అందుకే యస్ బ్యాంక్, ఆర్బీఐ దాఖలు చేసిన అప్పీళ్లను కొట్టివేస్తున్నాం" అని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. బ్యాంక్ పునర్నిర్మాణ పథకంలో స్పష్టమైన నిబంధన లేనప్పటికీ బాండ్లను రద్దు చేసే అధికారం అడ్మినిస్ట్రేటర్కు ఉందో లేదో విచారించినట్లు కోర్టు తెలిపింది. సమాచార నివేదిక (Information Memorandum) ప్రకారమే బాండ్ హోల్డర్లకు ఏడాదికి 9.5 శాతం, 9 శాతం చొప్పున చెల్లించాల్సిన వార్షిక కూపన్ రేట్లను అభ్యంతరం లేకుండా చెల్లించాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.
షేర్ల పతనానికి అసలు కారణమిదే
సుప్రీం తీర్పుతో యస్ బ్యాంక్ షేర్లు ఎందుకు కుప్పకూలాయో సెబీ (SEBI) నమోదిత మార్కెట్ నిపుణుడు అనుజ్ గుప్తా వివరించారు. "2020లో యస్ బ్యాంక్ను రక్షించే సమయంలో రూ.8,415 కోట్ల విలువైన ఏటీ-1 బాండ్ల విలువను సున్నాగా మార్చేశారు. ఇప్పుడు ఆ బాండ్ల రద్దును సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేయడంతో, బ్యాంక్ తిరిగి ఆ బాండ్ల బకాయిలను, వాటిపై 9.5 శాతం, 9 శాతం వడ్డీ (కూపన్ చెల్లింపులు) ని బాధ్యతగా స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. ఇది బ్యాంక్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర భారం మోపుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కేసీ సెక్యూరిటీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (రిసెర్చ్ & బిజినెస్ డెవలప్మెంట్) మహేష్ ఎం ఓజా స్పందిస్తూ, "ఈ తీర్పు వల్ల యస్ బ్యాంక్ లాభదాయకతపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో అదనపు ఖర్చులను తట్టుకునేందుకు బ్యాంక్ వద్ద తగినంత మూలధనం ఉందో లేదోననే అనిశ్చితి ఇన్వెస్టర్లలో నెలకొంది" అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
బాండ్ల రద్దు చెల్లకపోవడం వల్ల బ్యాంక్ నుంచి ఎంత మేర మూలధనం బయటకు వెళ్తుంది, దీనిని ఖాతాల్లో ఎలా చూపిస్తారు అనే అంశంపై యస్ బ్యాంక్ స్పష్టత ఇచ్చే వరకు వేచి చూడాలని మహేష్ ఓజా సూచించారు. ప్రస్తుత షేర్ల అమ్మకాలు కేవలం ఆందోళనతో కూడిన ప్యానిక్ సెల్లింగ్ అని, ఇన్వెస్టర్లు బ్యాంక్ అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడటం మంచిదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఏమిటీ ఏటీ-1 (AT-1) బాండ్లు?
2008 ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం తర్వాత బ్యాంకులు తమ మూలధనాన్ని పెంచుకోవడానికి అడిషనల్ టైర్-1 (AT-1) బాండ్లను పరిచయం చేశాయి. వీటికి నిర్ణీత మెచ్యూరిటీ గడువు ఉండదు. సాధారణ బాండ్లతో పోలిస్తే వీటిపై ఎక్కువ వడ్డీ వస్తుంది, కానీ ప్రమాదం కూడా ఎక్కువే. బ్యాంక్ తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు, నష్టాలను భర్తీ చేయడానికి ఈ బాండ్లను రద్దు చేయడం లేదా షేర్లుగా మార్చడం జరుగుతుంది. 2020 మార్చిలో యస్ బ్యాంక్ను రక్షించే క్రమంలో అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈ బాండ్లను పూర్తిగా రద్దు చేయడంతో బాండ్ హోల్డర్లు కోర్టును ఆశ్రయించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More