యస్ బ్యాంక్ షేరు ఉరకలు: 6% పైగా లాభంతో 52 వారాల గరిష్ట స్థాయికి.. అసలు కారణాలివే
భారతీయ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ 'యస్ బ్యాంక్' (Yes Bank) షేరు ధర బుధవారం (జూన్ 17) ట్రేడింగ్లో దూసుకుపోయింది. వరుసగా నాలుగో సెషన్లోనూ లాభాలను కొనసాగిస్తూ 6% పైగా పెరిగి రూ. 25.45 వద్ద 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. ఆర్బీఐ తాజా నిర్ణయాలు, భారీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ ఈ భారీ ర్యాలీకి కారణమయ్యాయి.
మార్కెట్లో బ్యాంకింగ్ షేర్లకు లభిస్తున్న మద్దతుతో యస్ బ్యాంక్ షేరు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. గత నాలుగు రోజుల్లోనే ఈ షేరు దాదాపు 14.5% లాభపడి మార్కెట్ కంటే మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది.
షేరు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు:
భారీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ (Robust Volumes): బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో దాదాపు 26 కోట్ల యస్ బ్యాంక్ షేర్లు చేతులు మారాయి. ఇది కంపెనీ యొక్క వన్-వీక్ యావరేజ్ వాల్యూమ్ (14 కోట్లు) కంటే దాదాపు రెట్టింపు.
ఆర్బీఐ (RBI) ఉద్దీపన చర్యలు: బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో లిక్విడిటీని (నగదు లభ్యత) పెంచేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విదేశీ కరెన్సీ ఇన్ఫ్లోలపై కొన్ని సడలింపులు ఇచ్చింది. ఎఫ్సీఎన్ఆర్(బి) డిపాజిట్లు, ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ (ECBs) పై ఆర్బీఐ తెచ్చిన స్పెషల్ ఫెసిలిటీస్ వల్ల బ్యాంకులు విదేశాల నుండి తక్కువ వడ్డీకే నిధులు సేకరించుకోవచ్చు. దీనివల్ల బ్యాంకుల నిధుల వ్యయం 200-250 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గుతుందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ నివేదిక పేర్కొంది.
వడ్డీ రేట్ల సవరణ: ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్కు అనుగుణంగా యస్ బ్యాంక్ తన యూఎస్డీ (USD) ఎఫ్సీఎన్ఆర్(బి) డిపాజిట్లపై గరిష్ట వడ్డీ రేటును 6.60% కి పెంచుతూ జూన్ 11 నుంచే అమలులోకి తెచ్చింది.
దీని ప్రభావంతో బ్యాంక్ నిఫ్టీ (Bank Nifty) ఇండెక్స్లో యస్ బ్యాంక్ టాప్ గెయినర్గా నిలిచింది. దీనితో పాటు కెనరా బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ షేర్లు కూడా లాభపడ్డాయి.
టెక్నికల్ అవుట్లుక్ (Technical Outlook)
లక్ష్మీశ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ అన్షుల్ జైన్ విశ్లేషణ ప్రకారం యస్ బ్యాంక్ చార్ట్లో రూ. 23.95 స్థాయి వద్ద 'కప్ అండ్ హ్యాండిల్' (Cup-and-Handle) ఫార్మేషన్ బ్రేక్అవుట్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇది షేరులో దీర్ఘకాలిక కన్సాలిడేషన్ ముగిసి, మరింత వృద్ధి చెందడానికి సంకేతం.
రాబోయే రోజుల్లో ఈ షేరుకు తదుపరి టార్గెట్ లేదా రెసిస్టెన్స్ జోన్ రూ. 27.7 (50-month EMA) వద్ద ఉండే అవకాశం ఉంది.
గత మూడు నెలల్లో యస్ బ్యాంక్ ఇన్వెస్టర్లకు 35% లాభాలను, ఏడాది కాలంలో 26% రిటర్న్స్ అందించింది.
(గమనిక: ఈ విశ్లేషణ మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయాలపై ఆధారపడి రూపొందించింది. షేర్లలో పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి, కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించండి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More