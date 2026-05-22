GT vs CSK : గుజరాత్ చేతిలో చెన్నై ఓటమి.. ఇంటికి సీఎస్కే- ధోనీ రిటైర్ అయిపోయాడా?
గురువారం రాత్రి జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 మ్యాచ్లో సీఎస్కే ఘోరంగా ఓడిపోయింది. గుజరాత్ టైటాన్స్ ఇచ్చిన భారీ టార్గెట్ని ఛేదించలేకపోయింది. ఈ ఓటమితో ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి తప్పుకుంది. ఇక ఇప్పుడు అందరిలోనూ ఉన్న ప్రశ్న ఒకటి.. ఎంఎస్ ధోనీ రిటైర్ అయిపోయాడా? దీనిపై సీఎస్కే కెప్టెన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
IPL 2026 GT vs CSK : ఐపీఎల్ 2026లో లీగ్ దశలో భాగంగా గురువారం రాత్రి నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆల్రౌండ్ షోతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ను చిత్తు చేసింది. వన్-సైడెడ్ (ఏకపక్షం) గా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో గుజరాత్ విసిరిన భారీ లక్ష్య ఛేదనలో చెన్నై బ్యాటర్లు చేతులెత్తేశారు. ఈ ఘోర ఓటమితో సీఎస్కే వరుసగా మూడో ఏడాది కూడా ప్లేఆఫ్స్ చేరకుండానే లీగ్ నుంచి నిష్క్రమించాల్సి వచ్చింది.
టాస్ గెలిచిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకోగా.. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 229 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన చెన్నై 13.4 ఓవర్లలో 140 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది! ఈ గెలుపుతో గుజరాత్ 18 పాయింట్లతో టేబుల్లో రెండో స్థానాన్ని పదిలం చేసుకోగా, చెన్నై 7వ స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది.
గిల్, సుదర్శన్ ఊచకోత.. బట్లర్ మెరుపులు
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్కు ఓపెనర్లు శుభ్మన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్ అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. చెన్నై బౌలర్లను ఆడుకుంటూ ఈ జోడి మొదటి వికెట్కు రికార్డు స్థాయిలో 125 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పింది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ కేవలం 37 బంతుల్లోనే 64 పరుగులు చేసి అవుట్ కాగా.. సాయి సుదర్శన్ క్లాస్ ఇన్నింగ్స్తో 53 బంతుల్లో 84 పరుగులు బాదాడు.
చివరిలో స్టార్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. కేవలం 27 బంతుల్లోనే నాటౌట్గా 57 పరుగులు సాధించి జట్టు స్కోరును 220 దాటించాడు. దీనితో గుజరాత్ భారీ స్కోరును బోర్డుపై ఉంచగలిగింది.
కలిసికట్టుగా కూల్చేసిన గుజరాత్ బౌలర్లు..
230 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు తొలి బంతికే కోలుకోలేని షాక్ తగిలింది. ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్ ఇన్నింగ్స్ మొదటి బంతికే గోల్డెన్ డక్గా అవుట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ఉర్విల్ పటేల్ కూడా త్వరగానే పెవిలియన్ చేరడంతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఇన్నింగ్స్ పేకమేడలా కూలింది. మిడిలార్డర్లో శివమ్ దూబే ఒంటరి పోరాటం చేస్తూ కేవలం 17 బంతుల్లోనే 47 పరుగులు చేసినప్పటికీ.. అతనికి ఇతర బ్యాటర్ల నుంచి ఎలాంటి మద్దతు లభించలేదు.
చివరికి చెన్నై 140 పరుగుల వద్దే ముగిసింది.
గుజరాత్ బౌలర్లలో మహ్మద్ సిరాజ్ అద్భుతమైన స్పెల్తో చెన్నై టాప్ ఆర్డర్ను దెబ్బతీశాడు. 3 ఓవర్లలో 26 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టిన సిరాజ్కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది. అతనికి తోడుగా కగిసో రబడా (3/32), స్పిన్ మాంత్రికుడు రషీద్ ఖాన్ (3/18) చెరో మూడు వికెట్లతో చెన్నై పతనాన్ని శాసించారు.
ధోనీ రిటైర్ అయిపోయాడా?
ఈ ఓటమితో ఈ సీజన్లో ఎంఎస్ ధోనీని మళ్లీ పసుపు రంగు జెర్సీలో చూడాలనుకున్న అభిమానుల ఆశలు అడియాశలయ్యాయి.
ఈ సీజన్ అంతటా ధోనీ గాయాల సమస్యలతో సతమతమయ్యాడు. మొదట పిక్క కండరాల గాయం, ఆ తర్వాత బొటనవేలి గాయం కారణంగా ఆయన జట్టుకు దూరమయ్యాడు. ఈ సీజన్లో కేవలం ఒకే ఒక్క మ్యాచ్లో మాత్రమే ధోనీ సీఎస్కే డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కనిపించాడు, ఆ తర్వాత చివరి మ్యాచ్కు ముందే ఇంటికి తిరిగి వెళ్లిపోయాడు. ప్రస్తుతం 44 ఏళ్ల వయసున్న ధోనీ ఆట పరంగా కెరీర్ ముగింపు దశకు చేరుకున్నప్పటికీ, అతనికున్న క్రేజ్, ఆరా మాత్రం చెక్కుచెదరలేదు.
గుజరాత్ మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్కు క్రికెట్ ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఆ ప్రశ్నే ఎదురైంది: "వచ్చే ఏడాది మనం ఎంఎస్ ధోనీని మళ్లీ చూడబోతున్నామా?"
దీనికి రుతురాజ్ నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చాడు.
“ఆ విషయం ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ వచ్చే ఏడాది మాత్రమే తెలుస్తుంది. నిజానికి నాకు కూడా వచ్చే ఏడాదే తెలుస్తుంది! ఈ సీజన్లో మేము అతనిని (ధోనీని) చాలా మిస్ అయ్యాము. ముఖ్యంగా ఇన్నింగ్స్ చివరి ఓవర్లలో క్రీజులోకి వస్తే ప్రత్యర్థి జట్టులో భయం పుట్టించగల ఆటగాడు ఆయన. కేవలం క్రీజులో నిలబడినా చాలు.. మ్యాచ్ మొమెంటం మొత్తాన్ని మార్చేయగలడు. వచ్చే సీజన్ గురించి మేము ఇప్పుడే ఏమీ చెప్పలేము, కానీ ఈ ఏడాది మా జట్టులోని యువ ఆటగాళ్లు ప్రదర్శించిన తీరు, వారికి లభించిన అనుభవం పట్ల నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను.”
చెన్నై నగరానికి ధోనీ కేవలం ఒక ఆటగాడు మాత్రమే కాదు.. ఆ ఫ్రాంచైజీకి అతనే ఒక బ్రాండ్ ఐడెంటిటీ. గత రెండు దశాబ్దాలుగా కెప్టెన్గా, బెస్ట్ ఫినిషర్గా, జట్టుకు గాడ్ఫాదర్గా క్రికెట్ నిర్వచనాలకు అతీతంగా ధోనీ ఎదిగాడు. స్టేడియాలు నిండుగా వచ్చే ప్రేక్షకులు జట్టు గెలుస్తుందనే నమ్మకం కంటే, ధోనీని క్రీజులోకి నడిచిరావడం ఒక్కసారి చూస్తే చాలని వస్తుంటారు.
వయసు పైబడుతున్నా, గాయాలవుతున్నా ధోనీకి, చెన్నై అభిమానులకు ఉన్న ఎమోషనల్ బాండ్ ఎప్పుడూ తెగిపోలేదు. ధోనీ సైతం గతంలో ఈ బంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ సరదాగా ఒక వ్యాఖ్య చేశాడు.
"నేను సీఎస్కే కోసం ఎంతకాలమైనా ఆడగలను, అది నా ఫ్రాంచైజీ. ఒకవేళ నేను వీల్ చైర్లో ఉన్నా సరే, వాళ్లు నన్ను మైదానంలోకి లాక్కుని వచ్చేస్తారు." అని నవ్వేశాడు. చెన్నై నగరంపై, జట్టుపై అతనికి ఉన్న నిబద్ధతకు ఈ ఒక్క లైన్ నిదర్శనం. అయితే మెగా వేలం, వయసు రీత్యా ధోనీ వచ్చే ఏడాది ఆడతాడా? లేక మెంటార్గా కనిపిస్తాడా లేక ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వస్తాడా అనేది సస్పెన్స్గా మారింది.
జీటీ వర్సెస్ సీఎస్కే స్కోర్ బోర్డు..
గుజరాత్ టైటాన్స్ : 20 ఓవర్లలో 229/4 (సాయి సుదర్శన్ 84, శుభ్మన్ గిల్ 64, జోస్ బట్లర్ 57*).
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ : 13.4 ఓవర్లలో 140/10 (శివమ్ దూబే 47; రషీద్ ఖాన్ 3/18, మహ్మద్ సిరాజ్ 3/26, కగిసో రబడా 3/32).
ఫలితం: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై గుజరాత్ టైటాన్స్ 89 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది.
