Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    KKR వర్సెస్ GT : హై- స్కోరింగ్​ మ్యాచ్​లో గుజరాత్​పై కోల్​కతా గెలుపు, ప్లేఆఫ్స్​ ఆశలు సజీవం..

    KKR vs GT : ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరిగిన హై-స్కోరింగ్ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌పై కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ 29 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. ఫిన్ అలెన్ (93) చెలరేగడంతో కేకేఆర్ 247 పరుగుల భారీ స్కోరు చేయగా.. గుజరాత్ 218 పరుగులకే పరిమితమైంది. ఈ గెలుపుతో కేకేఆర్ ప్లేఆఫ్స్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకుంది.

    Published on: May 17, 2026 5:58 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    IPL 2026 playoff scenario : ఐపీఎల్ 2026లో వరుస విజయాలతో సంచలనం సృష్టిస్తోంది కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (కేకేఆర్​)! శనివారం (మే 16) రాత్రి ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో శుభ్‌మన్ గిల్ నేతృత్వంలోని గుజరాత్ టైటాన్స్‌ (జీటీ)ని 29 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసింది. బ్యాటర్ల పండగలా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఇరు జట్లు కలిపి ఏకంగా 465 పరుగులు సాధించాయి! మ్యాచ్‌లో మొత్తం ఆరు హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు కావడం విశేషం. ఈ అద్భుత విజయంతో కోల్‌కతా జట్టు ప్లేఆఫ్స్ రేసులో నిలిచింది.

    గుజరాత్​ టైటాన్స్​పై కోల్​కతా నైట్​ రైడర్స్​ గెలుపు.. (REUTERS)
    గుజరాత్​ టైటాన్స్​పై కోల్​కతా నైట్​ రైడర్స్​ గెలుపు.. (REUTERS)

    ఫిన్ అలెన్ విధ్వంసం.. కేకేఆర్ భారీ స్కోరు..

    మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన గుజరాత్ టైటాన్స్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే కేకేఆర్ టాప్ ఆర్డర్ గుజరాత్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగింది. కెప్టెన్ అజింక్య రహానే (14).. మహమ్మద్ సిరాజ్ బౌలింగ్‌లో అవుట్ అయినప్పటికీ.. న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ స్టేడియంలో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. కేవలం 35 బంతుల్లోనే 4 ఫోర్లు, 10 భారీ సిక్సర్లతో 93 పరుగులు చేశాడు. సెంచరీ చేజార్చుకున్నాడు.

    ఆ తర్వాత అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ (44 బంతుల్లో 82 నాటౌట్), కామెరాన్ గ్రీన్ (28 బంతుల్లో 52 నాటౌట్) గుజరాత్ బౌలర్లను ఆడుకున్నారు. వీరిద్దరూ మూడో వికెట్‌కు విడదీయరాని 108 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పడంతో కేకేఆర్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 247 పరుగుల కొండంత స్కోరు సాధించింది. రషీద్ ఖాన్, కగిసో రబడ, సాయి కిశోర్ వంటి టాప్ బౌలర్లు సైతం కేకేఆర్ బ్యాటర్ల ధాటికి భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నారు.

    పోరాడి ఓడిన గుజరాత్ టైటాన్స్..

    248 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్ బలంగానే పోరాడింది! కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ 49 బంతుల్లో 85 పరుగులతో ఒంటరి పోరాటం చేయగా, ఓపెనర్ జోస్ బట్లర్ 57 పరుగులతో రాణించాడు. చివర్లో సాయి సుదర్శన్ (28 బంతుల్లో 53 నాటౌట్) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడినప్పటికీ.. మిగతా బ్యాటర్ల నుంచి సహకారం లభించలేదు. నిర్ణీత సమయాల్లో వికెట్లు కోల్పోవడంతో గుజరాత్ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లకు 218 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. కీలక సమయాల్లో క్యాచ్‌లు వదిలేయడం కూడా గుజరాత్ ఓటమికి కారణమైంది.

    తన 200వ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ఆడుతున్న కేకేఆర్ సీనియర్ స్పిన్నర్ సునీల్ నరైన్ 4 ఓవర్లలో 29 పరుగులిచ్చి 2 వికెట్లు (గిల్, నిశాంత్ సింధు) పడగొట్టి గుజరాత్ పతనాన్ని శాసించాడు. అద్భుత బౌలింగ్ ప్రదర్శనకు గాను సునీల్ నరైన్‌కు ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు దక్కింది.

    ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ సమీకరణాలు..

    ఈ గెలుపుతో ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ రేసు మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. టోర్నీ ఆరంభంలో ఆడిన మొదటి ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో ఐదింటిలో ఓడిపోయిన కోల్‌కతా.. ఇప్పుడు వరుస విజయాలతో సంచలన కమ్‌బ్యాక్ ఇచ్చింది.

    ప్రస్తుతం కేకేఆర్ 12 మ్యాచ్‌లలో 11 పాయింట్లతో పట్టికలో 7వ స్థానంలో ఉంది. మూడో స్థానంలో ఉన్న సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (14 పాయింట్లు) కంటే కేకేఆర్ కేవలం 3 పాయింట్లు మాత్రమే వెనుకబడి ఉంది. కేకేఆర్ తన మిగిలిన రెండు మ్యాచ్‌లలోనూ గెలిస్తే 15 పాయింట్లకు చేరుకుంటుంది. అప్పుడు మిగతా జట్ల ఫలితాల ఆధారంగా కేకేఆర్ ప్లేఆఫ్స్‌కు వెళ్లే అవకాశాలు మెరుగవుతాయి.

    మరోవైపు ఓడినప్పటికీ గుజరాత్ టైటాన్స్ 13 మ్యాచ్‌లలో 16 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలోనే కొనసాగుతోంది. ఈ జట్టు ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకోవాలంటే తమ చివరి మ్యాచ్‌లో ఖచ్చితంగా గెలవాల్సి ఉంటుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/KKR వర్సెస్ GT : హై- స్కోరింగ్​ మ్యాచ్​లో గుజరాత్​పై కోల్​కతా గెలుపు, ప్లేఆఫ్స్​ ఆశలు సజీవం..
    Home/News/KKR వర్సెస్ GT : హై- స్కోరింగ్​ మ్యాచ్​లో గుజరాత్​పై కోల్​కతా గెలుపు, ప్లేఆఫ్స్​ ఆశలు సజీవం..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes