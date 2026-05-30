    GT vs RR : దుమ్మురేపిన గిల్! ఐపీఎల్​ 2026 ఫైనల్​లోకి జీటీ- ఆర్​ఆర్​ ఇంటికి..

    GT vs RR Qualifier 2 : శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన ఐపీఎల్​ 2026 క్వాలిఫైయర్ 2లో రాజస్థాన్ రాయల్స్​పై గుజరాత్ టైటాన్స్ ఘన విజయం సాధించింది. గిల్​ అద్భుత సెంచరీతో జట్టును సునాయాశంగా విజయతీరాలకు చేర్చాడు. ఈ గెలుపుతో జీటీ ఫైనల్​ బెర్తు కన్ఫర్మ్ చేసుకుంది. ఆదివారం ఆర్సీబీతో ఐపీఎల్​ 2026 ఫైనల్​ ఆడనుంది.

    Published on: May 30, 2026 5:29 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    IPL 2026 Qualifier 2 : ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్​లో భాగంగా మహారాజా యాదవీంద్ర సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన హై-వోల్టేజ్ క్వాలిఫైయర్-2 మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్ (జీటీ) క్లినికల్ పర్ఫార్మెన్స్‌తో అదరగొట్టింది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఆర్​ఆర్) నిర్దేశించిన 215 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని గుజరాత్ కేవలం 3 వికెట్లు కోల్పోయి, మరో 8 బంతులు మిగిలి ఉండగానే, (18.4 ఓవర్లలో 219/3) అలవోకగా ఛేదించింది. కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ మెరుపు సెంచరీతో జట్టును ముందుండి నడిపించాడు.

    గుజరాత్ టైటాన్స్ కెప్టెన్ గిల్.. (AFP)
    ఈ విజయంతో గుజరాత్ ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లగా.. మే 31న జరిగే గ్రాండ్ ఫినాలేలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) జట్టుతో హోమ్ గ్రౌండ్​ అహ్మదాబాద్​లో తలపడనుంది.

    క్వాలిఫైయర్-2 మ్యాచ్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాము..

    1. వైభవ్ సూర్యవంశీ సంచలన బ్యాటింగ్..

    టాస్ గెలిచిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఆరంభంలోనే మహ్మద్ సిరాజ్ (యశస్వి జైస్వాల్ 1), కాగిసో రబాడ (ధ్రువ్ జురెల్ 7) ధాటికి 9 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయి రాజస్థాన్ తీవ్ర కష్టాల్లో పడింది. అనంతరం తేరుకుని తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 214 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.

    యువ సంచలనం: 15 ఏళ్ల వయసున్న రాయల్స్ యంగ్ ప్రాడిజీ వైభవ్ సూర్యవంశీ మైదానంలో ఫోర్లు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 47 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో ఏకంగా 96 పరుగులు చేసి తృటిలో సెంచరీ మిస్ అయ్యాడు.

    మిడిల్ ఆర్డర్ మద్దతు: వైభవ్‌కు సీనియర్ ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా (35 బంతుల్లో 45 నాటౌట్) మంచి సహకారం అందించాడు. చివరిలో డోనోవన్ ఫెరీరా కేవలం 11 బంతుల్లో 4 సిక్సర్లతో వినాశకరమైన 38 పరుగులు చేసి ఇన్నింగ్స్‌ను ముగించాడు.

    గుజరాత్ బౌలింగ్: గుజరాత్ టైటాన్స్ బౌలర్లలో కాగిసో రబాడ, జేసన్ హోల్డర్ చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు. రషీద్ ఖాన్‌కు వికెట్లు దక్కలేదు.

    2. శుభ్‌మన్ గిల్ మాస్టర్ క్లాస్ సెంచరీ..

    పిచ్ బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలిస్తున్న వేళ, 215 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆరంభం నుంచే బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగింది.

    భారీ ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం: ఓపెనర్లు శుభ్‌మన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్ కలిసి మొదటి వికెట్‌కు ఏకంగా 167 పరుగుల రికార్డ్ పార్టనర్‌షిప్ నెలకొల్పారు. సాయి సుదర్శన్ 32 బంతుల్లో 58 పరుగులు చేసి హిట్-వికెట్ రూపంలో దురదృష్టవశాత్తూ అవుటయ్యాడు.

    మరీ ముఖ్యంగా కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ రాయల్స్ బౌలర్లను ముప్పాప్పలు పెట్టాడు. కేవలం 53 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 104 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. క్లాస్ డ్రైవ్‌లు, పవర్‌ఫుల్ పుల్ షాట్లతో మ్యాచ్‌ను వన్-సైడ్ చేసిన గిల్‌కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది.

    చివరిలో రాహుల్ తెవాటియా (17 నాటౌట్), జోస్ బట్లర్ (9 నాటౌట్)లు క్రీజులో ఉండి మ్యాచ్‌ను ముగించారు.

    రాజస్థాన్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్ మాత్రమే 1 వికెట్ (1/45) తీయగలిగాడు.

    మే 31న గుజరాత్ వర్సెస్ బెంగళూరు ఫైనల్ ఫైట్..

    ఎలిమినేటర్ దాటుకుని క్వాలిఫైయర్-2 వరకు అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఈ ఓటమితో టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. క్వాలిఫైయర్-1 గెలిచి ఇప్పటికే ఫైనల్లో సేఫ్‌గా ఉన్న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో తలపడేందుకు గుజరాత్ టైటాన్స్ సర్వం సిద్ధం చేసుకుంది. మే 31న జరిగే ఐపీఎల్​ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ క్రికెట్ అభిమానులకు అసలైన మజాను అందించనుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

