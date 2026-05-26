    RCB vs GT : ఆర్సీబీ వర్సెస్​ జీటీ.. క్వాలిఫైయర్ 1కి సర్వం సిద్ధం! ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్​కి వెళ్లే జట్టేది?

    IPL 2026 qualifier 1 : ఇండియన్ ప్రీమియర్​ లీగ్ 2026లో కీలక ఘట్టానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ధర్మశాల వేదికగా నేడు తొలి క్వాలిఫైయర్​లో ఆర్సీబీ, జీటీ జట్లు పోటీపడనున్నాయి. మరి వీటిల్లో ఫైనల్​కి వెళ్లే జట్టేది? ఏ జట్టు ప్రదర్శన ఎలా ఉంది? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: May 26, 2026 5:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    RCB vs GT qualifier 1 2026 : ఇండియన్ ప్రీమియర్​ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 ముగింపు దశకు చేరుకుంది. లీగ్ స్టేజ్‌లో అద్భుత ప్రదర్శనతో పాయింట్ల పట్టికలో టాప్-2 లో నిలిచిన అత్యంత బలమైన జట్లు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ), గుజరాత్ టైటాన్స్ (జీటీ).. నేడు (మంగళవారం) జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక 'క్వాలిఫైయర్ 1' పోరులో తలపడనున్నాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని ధర్మశాల క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా రాత్రి 7:30 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్‌కు చేరుకుంటుంది, ఓడిపోయిన జట్టుకు క్వాలిఫైయర్ 2 రూపంలో మరో అవకాశం ఉంటుంది.

    నేడే ఐపీఎల్​ 2026 క్వాలిఫైయర్ 1..
    ఐపీఎల్‌లో ప్లేఆఫ్స్ ఫార్మాట్ వచ్చాక టాప్-2 లో నిలిచిన జట్లకు ఫైనల్ చేరడానికి రెండు అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే, ఈ రోజే మ్యాచ్ గెలిచి ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా నేరుగా ఐపీఎల్​ 2026 ఫైనల్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకోవాలని ఇరు జట్లు పట్టుదలగా ఉన్నాయి. హోమ్ గ్రౌండ్స్‌లో అద్భుతమైన రికార్డులు సృష్టించిన ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీలు.. ఇప్పుడు ధర్మశాల లాంటి హై-ఆల్టిట్యూడ్ పిచ్‌పై తలపడబోతున్నాయి. ఇక్కడ బౌండరీలు చాలా చిన్నవిగా ఉండటంతో పరుగుల వరద పారడం ఖాయం అని క్రికెట్​ అభిమానులు భావిస్తున్నారు.

    ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్‌కు ముందు ఇరు జట్ల బలాబలాలు, కీలక ఆటగాళ్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం:

    1. ఆర్సీబీ స్పీడ్ గన్ వర్సెస్ గుజరాత్ పేస్ అటాక్..

    ధర్మశాల పిచ్ సాధారణంగా ఫాస్ట్ బౌలర్లకు బాగా సహకరిస్తుంది. ఇక్కడ స్పిన్నర్ల కంటే పేసర్ల పాత్రే కీలకం కానుంది.

    గుజరాత్ టైటాన్స్: పవర్‌ప్లేలో వికెట్లు తీయగల కగిసో రబడా, మహ్మద్ సిరాజ్ వంటి ప్రమాదకరమైన పేసర్లు గుజరాత్ సొంతం.

    రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: స్వింగ్ కింగ్ భువనేశ్వర్ కుమార్, ఆస్ట్రేలియా గన్‌ బౌలర్ జోష్ హేజిల్‌వుడ్‌లతో ఆర్సీబీ పేస్ అటాక్ కూడా సమానంగా బలంగా ఉంది.

    2. విరాట్ కోహ్లీ 'స్ట్రైక్ రేట్' విశ్వరూపం..

    ఆర్సీబీ రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ ఈ సీజన్‌లో సరికొత్త అవతారంలో కనిపిస్తున్నాడు. విమర్శకులకు బ్యాట్‌తోనే సమాధానం చెబుతూ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా 164 స్ట్రైక్ రేట్‌తో ఇప్పటికే 550కి పైగా పరుగులు సాధించాడు. పవర్‌ప్లేలో గుజరాత్ పేసర్లను అడ్డుకోవడంలో కోహ్లీ బ్యాటింగే ఆర్సీబీకి కీలకం కానుంది.

    ఫిల్ సాల్ట్ గాయం అప్‌డేట్: ఆర్సీబీ ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ ఇంగ్లాండ్‌లో వేలి గాయానికి చికిత్స తీసుకుని జట్టులోకి తిరిగి వచ్చినప్పటికీ, అతను ఇంకా పూర్తి ఫిట్‌నెస్ సాధించాల్సి ఉంది. ఒకవేళ సాల్ట్ ఆడకపోతే, గత మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌పై మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడిన వెంకటేష్ అయ్యర్ ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది.

    3. శుభ్‌మన్ గిల్ కసి.. టైటాన్స్ టాప్ ఆర్డర్ బలం

    గుజరాత్ టైటాన్స్ విజయాల్లో వారి టాప్ త్రీ బ్యాటర్లు (శుభ్‌మన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్) అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. లీగ్ స్టేజ్‌లో జట్టు ఆడిన మొత్తం బాల్స్‌లో 67% బాల్స్ వీరే ఎదుర్కొని, 69% పరుగులు సాధించారు.

    గిల్ పాయింట్ టు ప్రూవ్: గత టీ20 ప్రపంచకప్ భారత్ మెయిన్ స్క్వాడ్​లో చోటు దక్కకపోవడంతో కసితో ఉన్న కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్, ఈ ఐపీఎల్ సీజన్‌లో తన కెరీర్‌లోనే బెస్ట్ అయిన 162 స్ట్రైక్ రేట్‌తో ఆడుతున్నాడు.

    అంతేకాదు పెద్ద మ్యాచ్‌లలో ఒత్తిడిని జయించడంలో గుజరాత్ జట్టుకు 2022 నుంచి తిరుగులేని ట్రాక్ రికార్డు ఉంది.

    డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్సీబీ లక్ష్యం..

    గత ఏడాది 2025 సీజన్‌లో టైటిల్ గెలిచిన ఆర్సీబీ.. ఈ ఏడాది కూడా అదే ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తూ వరుసగా రెండోసారి ట్రోఫీని ముద్దాడాలని చూస్తోంది. ఇటు రజత్​ పటీదార్, అటు గిల్‌ల్లో ఎవరి వ్యూహాలు పారుతాయో, ఎవరు నేరుగా ఫైనల్ చేరుకుంటారో తెలియాలంటే ఈ రాత్రి వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/RCB Vs GT : ఆర్సీబీ వర్సెస్​ జీటీ.. క్వాలిఫైయర్ 1కి సర్వం సిద్ధం! ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్​కి వెళ్లే జట్టేది?
