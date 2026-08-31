భారీగా పతనమైన జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ షేరు.. కారణాలివే
ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఫౌండర్ సుభాష్ చంద్ర సమర్పించిన రుణ పరిష్కార ప్రణాళికను ఎన్సీఎల్టీ ఆమోదించడాన్ని కెనరా బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్, ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఎన్సీఎల్ఏటీలో సవాలు చేయనున్నాయి. ఈ పరిణామంతో సోమవారం బీఎస్ఈలో జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ షేర్లు ఇంట్రాడేలో 14 శాతానికి పైగా పడిపోయాయి.
ముంబై: స్టాక్ మార్కెట్లలో జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ షేర్లు సోమవారం ట్రేడింగ్లో భారీగా పతనమయ్యాయి. ఎస్సెల్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు సుభాష్ చంద్ర రుణ చెల్లింపు ప్లాన్కు జాతీయ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (ఎన్సీఎల్టీ) ఇచ్చిన ఆమోదాన్ని సవాలు చేయాలని ప్రధాన రుణదాతలు నిర్ణయించారు. దీంతో బీఎస్ఈలో ఒకానొక దశలో కంపెనీ షేరు ధర 14 శాతానికి పైగా పడిపోయింది.
ఎన్సీఎల్టీ తీర్పుపై బ్యాంకుల అప్పీల్
సుభాష్ చంద్ర సమర్పించిన రుణ పరిష్కార ప్రణాళికను ఎన్సీఎల్టీ ఆగస్టు 25న ఆమోదించింది. అయితే ఈ ఉత్తర్వులపై నేషనల్ కంపెనీ లా అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ (ఎన్సీఎల్ఏటీ)ని ఆశ్రయించబోతున్నట్లు కెనరా బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ వెల్లడించాయి. సుభాష్ చంద్ర నుంచి రావాల్సిన మొత్తం రూ.22,006.57 కోట్ల క్లెయిములకు గాను కేవలం రూ.6.25 కోట్లు మాత్రమే రుణదాతలకు చెల్లించేలా ఎన్సీఎల్టీ అంగీకరించడాన్ని ఈ బ్యాంకులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రక్రియ ఖర్చుల కోసం మరో రూ.25 లక్షలు కేటాయించారు.
ఇంట్రాడేలో 14 శాతం పతనం
సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్లో జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ షేరు క్రితం ముగింపు రూ.101.55తో పోలిస్తే రూ.100.85 వద్ద ప్రారంభమైంది. విక్రయాల ఒత్తిడి పెరగడంతో 14.3 శాతం మేర పడిపోయి రూ.87 వద్ద కనిష్ఠాన్ని తాకింది. ఉదయం 10:45 గంటల సమయానికి కొంత తేరుకుని రూ.92.45 వద్ద 9 శాతం నష్టంతో కొనసాగింది. జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ షేరు వరుసగా నాలుగో సెషన్లోనూ నష్టాలను చవిచూసింది.
ఏడాది కాలంలో 21 శాతం క్షీణత
ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 10 శాతం క్షీణించగా, జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ షేరు 1 శాతం లాభాన్ని నమోదు చేసింది. అయితే గడిచిన ఒక ఏడాది కాలంలో ఈ స్టాక్ ఏకంగా 21 శాతం పడిపోయింది. మార్చి 23న రూ.68.10 వద్ద 52 వారాల కనిష్ఠాన్ని నమోదు చేసిన ఈ షేరు, గత ఏడాది సెప్టెంబర్ 22న రూ.121.75 వద్ద 52 వారాల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More