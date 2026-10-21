జెరోధా బిగ్ ఆఫర్: 'కైట్' ద్వారా యూఎస్ షేర్లలో పెట్టుబడులు
ప్రముఖ డిస్కౌంట్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'జెరోధా' భారత్లోని రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తమ కైట్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కేవలం ఒక డాలర్తోనే గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజాల షేర్లను కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని కల్పించింది.
భారతీయ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు ప్రముఖ డిస్కౌంట్ బ్రోకింగ్ సంస్థ 'జెరోధా' (Zerodha) శుభవార్త అందించింది. కేవలం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లకే పరిమితం కాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయి టెక్ దిగ్గజ కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వీలుగా అమెరికా (యూఎస్) స్టాక్ మార్కెట్ విభాగాన్ని ప్రారంభించింది. తమ ప్రాచుర్యం పొందిన 'కైట్' (Kite) ప్లాట్ఫామ్లో బీటా (Beta) మోడ్లో ఈ సేవలను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. దీని ద్వారా మెటా, అమెజాన్, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి గ్లోబల్ దిగ్గజ కంపెనీల షేర్లతో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ETFs)లో భారతీయ ఇన్వెస్టర్లు సులువుగా పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు.
రూ. 90తోనే గ్లోబల్ మార్కెట్లో అడుగు
ఈ నూతన విధానం ద్వారా దాదాపు 2,000 అమెరికా నమోదిత (US-listed) కంపెనీలు, సుమారు 1,000 ఈటీఎఫ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వెసులుబాటు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా 'ఫ్రాక్షనల్ ఇన్వెస్టింగ్' (Fractional Investing) పద్ధతి ద్వారా కేవలం 1 డాలర్ (దాదాపు ₹90) నుంచి కూడా షేర్లను ఖరీదు చేయవచ్చు. అంటే ఒక పూర్తి షేరును కొనాల్సిన అవసరం లేకుండా, మన దగ్గర ఉన్న బడ్జెట్కు తగినట్లుగా షేరులో కొంత భాగాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. గుజరాత్లోని గిఫ్ట్ సిటీ (GIFT City)లో ఉన్న బీఎస్ఈకి చెందిన 'ఇండియా ఐఎన్ఎక్స్ గ్లోబల్ యాక్సెస్' ద్వారా ఈ లావాదేవీలు జరుగుతాయి.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 80.40 ట్రిలియన్ డాలర్లు దాటింది. ప్రపంచ మార్కెట్ మూల్యాంకనంలో (Global Market Value) యూఎస్ ఈక్విటీల వాటా ఏకంగా 44 నుంచి 46 శాతం వరకు ఉందంటే దాని పరిమాణాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్న 9 అతిపెద్ద దేశాల మార్కెట్ల మొత్తం విలువ కంటే అమెరికా మార్కెట్ విస్తీర్ణమే చాలా పెద్దది.
జెరోధా ద్వారా యూఎస్ షేర్లను ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?
వ్యక్తిగత జెరోధా ఖాతా కలిగిన ప్రతి భారతీయ నివాసి (Resident Indian) ఈ సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు. ప్రస్తుత వినియోగదారులు తమ జెరోధా అకౌంట్లో 'యూఎస్ స్టాక్స్' విభాగాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
యాక్టివేషన్ పూర్తయిన తర్వాత కైట్ ప్లాట్ఫామ్లోని 'ఇంటర్నేషనల్' ట్యాబ్ కింద యూఎస్ షేర్లు, ఈటీఎఫ్లు కనిపిస్తాయి. సాధారణ భారతీయ షేర్ల తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా సెక్యూరిటీలను వెతకడం, ఆర్డర్లు పెట్టడం, పోర్ట్ఫోలియోను పర్యవేక్షించడం చాలా సులభం.
బ్రోకరేజీ ఛార్జీలు, ట్రేడింగ్ నిబంధనలు
యూఎస్ స్టాక్ లావాదేవీలపై జెరోధా కొనుగోలు, అమ్మకం రెండింటిపైనా ట్రేడ్ విలువలో 0.1 శాతం బ్రోకరేజీగా వసూలు చేస్తుంది. ఈ బ్రోకరేజీ కనీసం 0.01 డాలర్ నుంచి గరిష్ఠంగా 10 డాలర్ల మధ్య ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా 18 శాతం జీఎస్టీ (GST) వర్తిస్తుంది.
అయితే, ఈ ప్లాట్ఫామ్లో కేవలం డెలివరీ ఆధారిత (CNC) ఆర్డర్లకు మాత్రమే అనుమతి ఉంది. ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్, మార్జిన్ ట్రేడింగ్ ఫెసిలిటీ (MTF), మరియు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ (F&O) ట్రేడింగ్కు ఎలాంటి అవకాశం లేదు.
పన్ను నిబంధనలు ఎలా ఉంటాయి?
భారతీయ ఇన్వెస్టర్లకు అమెరికా స్టాక్ పెట్టుబడులపై వచ్చే మూలధన లాభాలకు (Capital Gains) భారత్లోనే వర్తించే పన్ను చట్టాలు, 'ఇండియా-యూఎస్ రెటైన్డ్ డబుల్ టాక్సేషన్ ఎవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్' (DTAA) ప్రకారం పన్ను వర్తిస్తుంది. సాధారణంగా వీరు అమెరికాలో క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు: 24 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచుకున్న పెట్టుబడులపై వచ్చే లాభాలపై 12.5 శాతం పన్ను పడుతుంది.
స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు: 24 నెలల కంటే తక్కువ వ్యవధిలో అమ్మేస్తే లభించే లాభాలపై ఇన్వెస్టర్ ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్ రేటు ప్రకారం పన్ను వర్తిస్తుంది.
డివిడెండ్లు: అమెరికా కంపెనీలు ఇచ్చే డివిడెండ్లపై అక్కడే 25 శాతం పన్ను (Tax Deducted at Source) మినహాయిస్తారు. అయితే ఒకే రాబడిపై రెండుసార్లు పన్ను పడకుండా ఉండేందుకు ఇన్వెస్టర్లు భారతీయ ఆదాయపు పన్ను రిటర్నుల్లో 'ఫారిన్ టాక్స్ క్రెడిట్'ను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
భారతీయ ఇన్వెస్టర్లకు ఎందుకు ప్రయోజనం?
భారత స్టాక్ మార్కెట్లో ఎన్నో పెట్టుబడి అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రపంచస్థాయి టెక్ దిగ్గజాల వృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా పోర్ట్ఫోలియోను మరింత విభిన్నంగా (Diversification) మార్చుకోవచ్చు. యాపిల్, నెట్ఫ్లిక్స్, టెస్లా, మెటా, అమెజాన్, ఆల్ఫాబెట్ (గూగుల్ పేరెంట్ కంపెనీ) వంటి సంస్థలు ప్రపంచ ఇన్నోవేషన్ను శాసిస్తున్నాయి. ఫ్రాక్షనల్ ఇన్వెస్టింగ్ సౌలభ్యం ఉండటంతో చిన్న మొత్తాలతోనే ఈ అంతర్జాతీయ దిగ్గజ కంపెనీల్లో వాటాదారులుగా మారే అవకాశం లభించింది.
(గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. మార్కెట్ ట్రేడింగ్ లేదా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు నమోదిత ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More