అమెరికా వైట్హౌస్పై మమ్దానీ కన్ను.. 2028 డెమొక్రాటిక్ రేసులో 'కింగ్మేకర్' వ్యూహం
2028 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలకు డెమొక్రాటిక్ పార్టీలో అప్పుడే వ్యూహాలు మొదలయ్యాయి. న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ ప్రోగ్రెసివ్ వాద అభ్యర్థిని రేసులోకి తెచ్చేందుకు కార్మిక సంఘాల నేతలతో రహస్య చర్చలు జరుపుతున్నారు.
అమెరికా రాజకీయాల్లో 2028 అధ్యక్ష ఎన్నికల పొలిటికల్ హీట్ అప్పుడే మొదలైంది. డెమొక్రాటిక్ పార్టీ తరఫున అధ్యక్ష బరిలో నిలిచే అభ్యర్థి ఎంపికలో కీలకంగా మారేందుకు న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ వ్యూహాత్మక అడుగులు వేస్తున్నారు. పక్కా ప్రోగ్రెసివ్, లెఫ్ట్ భావజాలం ఉన్న అభ్యర్థిని రిపబ్లికన్లకు పోటీగా నిలబెట్టేందుకు, కార్మిక సంఘాల (లేబర్ యూనియన్) అగ్రనేతలతో ఆయన రహస్య చర్చలు జరుపుతున్నట్లు 'యాక్సియోస్' కథనం వెల్లడించింది.
కార్మిక నేతలతో మేయర్ రహస్య మంతనాలు
ఇటీవల ముగిసిన మధ్యంతర ఎన్నికల (మధ్యంతర ఫలితాలు) ద్వారా వచ్చిన ఊపును ఏమాత్రం వృథా చేయకూడదని మమ్దానీ భావిస్తున్నారు. కార్మిక సంఘాలు, ప్రగతిశీల భాగస్వామ్య పక్షాలు ఇప్పటి నుంచే ఏకమై ప్రణాళికలు రచించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ఇందులో భాగంగా గ్రేసీ మేన్షన్లో ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ పెయింటర్స్ అండ్ అలైడ్ ట్రేడ్స్ అధ్యక్షుడు జిమ్మీ విలియమ్స్ జూనియర్తో మమ్దానీ సమావేశమయ్యారు. 2028 అధ్యక్ష రేసులో ఆయన ఎవరికి మద్దతిస్తున్నారు? వారి యూనియన్ ఎండార్స్మెంట్ (మద్దతు) ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? అనే అంశాలపై ఆరా తీశారు. అంతేకాక విలియమ్స్ స్వయంగా పోటీ చేసే ఆలోచన ఉందా అని కూడా ప్రశ్నించారు. దీనికి తోడు అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అటెండెంట్స్-సిడబ్ల్యూఏ అధ్యక్షురాలు సారా నెల్సన్తోనూ మమ్దానీ మాట్లాడగా, త్వరలోనే యునైటెడ్ ఆటో వర్కర్స్ (యుఏడబ్ల్యూ) అధ్యక్షుడు షాన్ ఫెయిన్తోనూ సమావేశం కానున్నారు.
పోటీకి అనర్హుడు.. కానీ కింగ్మేకర్గా
యూగాండాలో జన్మించిన మమ్దానీ.. అమెరికా రాజ్యాంగ నియమాల ప్రకారం అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేసేందుకు అనర్హుడు. దాంతో ఆయన స్వయంగా బరిలోకి దిగలేకపోయినా, బలమైన కార్మిక అనుకూల అభ్యర్థిని తయారుచేసి, పార్టీ ప్రైమరీల్లో నిర్ణయాత్మక శక్తిగా మారాలని (కింగ్మేకర్) చూస్తున్నారు. ఒకవేళ మధ్యస్థ భావజాలం ఉన్న (సెంట్రిస్ట్/మోడరేట్) అభ్యర్థి రేసులో ముందుంజలో ఉంటే, ప్రోగ్రెసివ్లు అందరూ ఏకమై వ్యూహాత్మకంగా ఎదుర్కొనేలా సన్నద్ధం చేస్తున్నారు. గతంలో న్యూయార్క్లో ఎందరో లెఫ్ట్-వింగ్ అభ్యర్థుల గెలుపులో మమ్దానీ కీలక పాత్ర పోషించారు.
సస్పెన్స్లో 'ఏఓసీ' పోటీ.. ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి
మమ్దానీ ఇంత వేగంగా కదులుతుండటానికి మరో ప్రధాన కారణం ఉంది. 2028 రేసులో డెమొక్రాట్ల తరఫున ఒక బలమైన వామపక్ష ముఖం కొరవడుతుందేమోనన్న ఆందోళన వారిలో ఉంది. మమ్దానీకి అత్యంత సన్నిహితురాలైన న్యూయార్క్ ప్రతినిధి అలెగ్జాండ్రియా ఒకేసియో-కోర్టెజ్ (AOC) అధ్యక్ష రేసులోకి వస్తారా లేదా అనేది ఇంకా స్పష్టత లేదు. ఆమె 2028లో సెనెట్ బరిలో నిలిచేందుకే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఏఓసీ నిర్ణయంపై స్పష్టత లేకపోవడంతో ప్రగతిశీల వర్గాలు ప్రత్యామ్నాయ అభ్యర్థులపై దృష్టి సారించాయి. మిచిగాన్ నుంచి నూతనంగా సెనెటర్గా ఎన్నికైన అబ్దుల్ ఎల్-సయీద్ లేదా వైట్హౌస్ రేసులో ఉండే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. కాలిఫోర్నియా ప్రతినిధి రో ఖన్నాను రంగంలోకి దించే అంశంపైనా అంతర్గతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
2028 అధ్యక్ష ఎన్నికలకు ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ, డెమొక్రాటిక్ పార్టీ ప్రైమరీలో తమ ఆధిపత్యాన్ని నిలుపుకునేందుకు వామపక్ష వర్గాలు ఇప్పటి నుంచే పావులు కదుపుతుండటం గమనార్హం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More