200 ఏళ్ల తాబేళ్ల రహస్యం.. కామాఖ్య కూర్మ కుండం వెనుక ఉన్న విశ్వాసం
కామాఖ్య అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న కూర్మ కుండం భక్తులకు అత్యంత పవిత్రమైన ప్రదేశంగా భావించబడుతుంది. ఈ తాబేళ్లను విష్ణుమూర్తి కూర్మావతార స్వరూపంగా భక్తులు ఆరాధిస్తారు. స్థానిక విశ్వాసం ప్రకారం, ఇక్కడ తాబేళ్లకు బియ్యం, పెసరపప్పు సమర్పించి ప్రార్థిస్తే కష్టాలు తొలగి మనోభీష్టాలు నెరవేరుతాయని నమ్మకం.
అస్సాంలోని కామాఖ్య అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు, అక్కడ తప్పక సందర్శించాల్సిన మరో అద్భుత క్షేత్రం 'కూర్మ కుండం'. వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ కుండంలోని తాబేళ్లు సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి అంశగా భక్తులు నమ్ముతారు. ఈ పవిత్ర కుండం వెనుక ఉన్న విశేషాలు, తాబేళ్ల ప్రాముఖ్యత ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన 51 శక్తిపీఠాల్లో కామాఖ్య ఆలయం అగ్రగణ్యమైనది. కేవలం అమ్మవారి దర్శనం కోసమే కాకుండా, ఇక్కడి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న 'కూర్మ కుండం' కూడా భక్తులకు విశేష ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఎంతో కాలంగా ఇక్కడి జలాల్లో నివసిస్తున్న భారీ తాబేళ్లు భక్తుల దృష్టిని ఆకర్షించడమే కాకుండా, దైవిక శక్తికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.
కూర్మ కుండం: దైవత్వానికి నిలువుటద్దం
కామాఖ్య ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న ఈ కూర్మ కుండం అత్యంత పవిత్రమైనది. స్థానికుల విశ్వాసం ప్రకారం, ఈ తాబేళ్లు కేవలం సాధారణ జీవులు కావు; వీటిలో దైవత్వం దాగి ఉంది. భక్తులు తమ బాధలను, కోరికలను ఈ కుండం వద్ద నివేదించుకుంటారు. ఇక్కడ తాబేళ్లకు బియ్యం, పెసరపప్పు, పూలను సమర్పించడం ఒక సంప్రదాయంగా వస్తోంది. సంతానం లేని వారు, వివాహం ఆలస్యమవుతున్న వారు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారు ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహంతో కష్టాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన తాబేళ్లు
ఈ కుండంలోని తాబేళ్లు దాదాపు 200 నుండి 300 ఏళ్ల వయస్సు కలిగి ఉంటాయని ఆలయ పూజారులు చెబుతుంటారు. ఇవి సాధారణ తాబేళ్ల కంటే పరిమాణంలో చాలా పెద్దవిగా ఉండి, శాంత స్వభావంతో ఉంటాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినా, ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనా ఈ తాబేళ్లను అమ్మవారే స్వయంగా కాపాడుతుందని భక్తులు నమ్ముతారు. ఇవి ఇంత కాలం బతకడం వెనుక దైవ కృప ఉందనడంలో సందేహం లేదని స్థానికులు చెబుతుంటారు.
విష్ణుమూర్తి కూర్మావతారంతో అనుబంధం
పురాణాల ప్రకారం, సముద్ర మథన సమయంలో విష్ణుమూర్తి 'కూర్మావతారం' (తాబేలు రూపం) దాల్చి మందర పర్వతాన్ని తన వీపుపై మోశారు. కామాఖ్యలోని ఈ కుండం విష్ణుమూర్తి కూర్మావతారాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. ఈ తాబేళ్లను విష్ణు స్వరూపంగా భావించడం వల్ల, ఇక్కడ దర్శనం చేసుకుంటే అమ్మవారి ఆశీస్సులతో పాటు విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుందని భక్తులు భావిస్తారు. భక్తులు సమర్పించే నైవేద్యాన్ని తాబేళ్లు స్వీకరించడం, ఆ కోరికలు నెరవేరుతాయనడానికి సంకేతమని పూజారులు పేర్కొంటారు.
దర్శనం ఎలా చేసుకోవాలి?
ఈ పవిత్ర క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోవడానికి ఉదయ సమయం ఎంతో అనుకూలం.
పరిశుభ్రమైన మనస్సుతో కుండం వద్దకు వెళ్లాలి.
బియ్యం, పెసరపప్పు వంటి సాత్విక ఆహారాన్ని తాబేళ్లకు సమర్పించాలి.
ఇష్టదైవాన్ని స్మరిస్తూ తమ మనోభీష్టాన్ని మనస్సులో కోరుకోవాలి.
చివరగా కుండంలోని పవిత్ర జలాన్ని నుదుటిపై తిలకంగా ధరించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
కామాఖ్య దర్శనానికి వెళ్ళిన ప్రతి భక్తుడు, ఈ కూర్మ కుండాన్ని తప్పక సందర్శించి, ఆ దైవిక శక్తిని అనుభూతి చెందాలి. ఇది కేవలం ఒక ప్రదేశం కాదు, ఎన్నో ఏళ్లుగా భక్తుల నమ్మకాలను మోస్తున్న విశ్వాస కేంద్రం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More