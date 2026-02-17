Edit Profile
    2026 March Lucky Rasis: ఈ రాశులకు మార్చి నెలలో కాసుల వర్షం.. డబ్బు, అదృష్టం, ఆనందంతో పాటు ఎన్నో!

    మార్చి నెలలో ప్రధాన గ్రహాల కదలికలు కీలక మార్పులు జరగబోతున్నాయి. కుజుడు ప్రత్యక్ష దృష్టి కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఈ రాశుల వారు ఆనందంగా ఉంటారు. కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఆర్థికంగా కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. సంతోషం పెరుగుతుంది. ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతోంది? 

    Published on: Feb 17, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతి నెలలో కూడా గ్రహాల సంచారంలో మార్పు ఉంటుంది. ప్రతి నెలలో కొన్ని గ్రహాలు శుభ యోగాలను కూడా ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మార్చి నెలలో కుజ సంచారం జరగబోతోంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాలను తీసుకు రాబోతోంది. కొన్ని రాశుల వారి జీవితం ఎంతో అందంగా కూడా మారిపోతోంది.

    2026 March Lucky Rasis: ఈ రాశులకు మార్చి నెలలో కాసుల వర్షం (pinterest)
    2026 March Lucky Rasis: ఈ రాశులకు మార్చి నెలలో కాసుల వర్షం (pinterest)

    మార్చి నెలలో కుజ సంచారం

    మార్చి నెలలో ప్రధాన గ్రహాల కదలికలు కీలక మార్పులు జరగబోతున్నాయి. కుజుడు ప్రత్యక్ష దృష్టి కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఈ రాశుల వారు ఆనందంగా ఉంటారు. కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఆర్థికంగా కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. సంతోషం పెరుగుతుంది.

    మరి కుజ సంచారం, గురువు, శని సంచారంతో పాటు మర్చి నెలలో ఏర్పడే రాజయోగాలు ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతోంది? ఏ రాశుల వారికి మార్చి నెల విపరీతమైన అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతోందో తెలుసుకుందాం.

    మార్చి నెలలో నాలుగు రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు.. కాసుల వర్షం, విపరీతమైన అదృష్టం

    1.మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి ఈ నెల బాగా కలిసి వస్తుంది. మార్చి నెలలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. కొత్త శక్తిని పొందుతారు. ఉద్యోగులు మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు. మీ నైపుణ్యాలు కూడా మెరుగుపడతాయి.

    కొత్త బాధ్యతలు కూడా మిమ్మల్ని వరుస్తాయి. ఎప్పటినుంచో పూర్తికాని పనులను ఈ సమయంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆస్తులను సంపాదిస్తారు. విడిపోయిన బంధువులను మళ్లీ కలుస్తారు. శుభకార్యాలు కూడా ఇంట్లో జరుగుతాయి.

    2.వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు. కొన్ని నెలలుగా ఈ రాశి వారు మానసిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇక వాటికి స్వస్తి చెప్పొచ్చు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది.

    కోర్టు కేసుల్లో మీకు అనుకూలమైన తీర్పు వస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టాలనుకునే వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం. గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. శుభవార్తలను వింటారు.

    3.కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ నెల ఆనందంగా ఉంటుంది. కష్టాలు తొలగి పోతాయి. భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోయి ప్రేమ ఎక్కువ అవుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్, షేర్ మార్కెట్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి మంచి లాభాలు ఉంటాయి. పిల్లల నుంచి శుభవార్తలను వింటారు. వారు కూడా పేరు ప్రఖ్యాతలను పొందుతారు.

    4.మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి కుజ సంచారంలో మార్పు రావడంతో మార్చి నెల బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ రాజయోగాలు వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బును సంపాదించేలా చేస్తాయి. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. సేవింగ్స్ కూడా పెరుగుతాయి. కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంటిని అందంగా మార్చుకుంటారు. ఈ రాశి వారి కలలు కూడా నెరవేరుతాయి. జీవితాన్ని మధురంగా మార్చుకుంటారు.

    News/Rasi Phalalu/2026 March Lucky Rasis: ఈ రాశులకు మార్చి నెలలో కాసుల వర్షం.. డబ్బు, అదృష్టం, ఆనందంతో పాటు ఎన్నో!
    News/Rasi Phalalu/2026 March Lucky Rasis: ఈ రాశులకు మార్చి నెలలో కాసుల వర్షం.. డబ్బు, అదృష్టం, ఆనందంతో పాటు ఎన్నో!
