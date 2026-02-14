Venus Moon Conjunction: మీన రాశిలో శుక్ర, చంద్రుల కలయిక.. ఈ మూడు రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కినట్టే!
మార్చి 2న శుక్రుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మార్చి 26 వరకు అదే రాశిలో సంచారం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మార్చి 18న చంద్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో శుక్ర, చంద్రుల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఇది మార్చి 21 వరకు ఉంటుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారు ఊహించని విధంగా లాభాలను పొందుతారు.
ఎప్పటికప్పుడు గ్రహాలు రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాలు ఇలా రాశి మార్పు చెందినప్పుడు శుభయోగాలు, అశుభ యోగాలను చూస్తూ ఉంటాము. కొన్ని సార్లు కొన్ని గ్రహాల సంయోగం కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. దీంతో యోగాలు ఏర్పడతాయి. అవి 12 రాశుల వారి జీవితంలో మార్పులను తీసుకొస్తాయి. కొన్ని సార్లు శుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
శుక్ర, చంద్రుల కలయిక
పంచాంగం ప్రకారం చూసినట్లయితే మార్చి 2న శుక్రుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రాశికి అధిపతి గురువు. మార్చి 26 వరకు అదే రాశిలో సంచారం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇదిలా ఉంటే మార్చి 18న చంద్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో శుక్ర, చంద్రుల కలయిక ఏర్పడుతుంది.
ఇది మార్చి 21 వరకు ఉంటుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారు ఊహించని విధంగా లాభాలను పొందుతారు. సంతోషంగా ఉంటారు. అదృష్టం కూడా వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలను పొందుతారు. అప్పులు తీరిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఈ మూడు రాశుల వారికి వివిధ లాభాలు కలుగుతాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరో, వారిలో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
మీన రాశిలో శుక్ర, చంద్రుల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు
1.కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం వల్ల శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. అదృష్టం కూడా వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. అనేక విధాలుగా మార్పులను చూస్తారు. కెరీర్లో, వ్యాపారంలో కూడా మార్పులు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి దృఢంగా మారుతుంది. ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది.
2.ధనస్సు రాశి:
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రెండింటి సంయోగం మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. కొత్త వాహనాలు, ప్రాపర్టీలు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కెరీర్లో, వ్యాపారంలో బాగా రాణిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. ఈ రెండింటి కలయిక వలన ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
3.మకర రాశి:
మకర రాశి వారు కూడా ఈ రెండింటి సంయోగం వలన శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ రాశి మూడవ ఇంట్లో ఈ యోగం ఏర్పడడంతో ధైర్యం పెరుగుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలను పొందుతారు. అప్పులు తీరిపోతాయి. ఉద్యోగస్తులు కొత్త బాధ్యతలను చేపడతారు.