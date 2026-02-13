Sun in Aquarius: నేడు కుంభరాశిలో సూర్య సంచారం, ద్వాదశ రాశుల జీవితంలో ఊహించని మలుపులు.. డబ్బు, సంతోషంతో పాటు ఎన్నో!

Edit Profile
    సూర్యుడు రాశిని మార్చినప్పుడు జీవిత దిశలో కొద్దిగా మార్పు అనుభూతి చెందుతుంది. ఆలోచనా విధానం మారుతుంది, నిర్ణయాలు బలపడతాయి. కొన్నిసార్లు బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. పంచాంగం ప్రకారం, సూర్యుడు ఫిబ్రవరి 13, 2026 అనగా ఈరోజు తెల్లవారుజామున 4:14 గంటలకు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    Published on: Feb 13, 2026 10:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వేద జ్యోతిష్యంలో, సూర్యుడిని ఆత్మ, విశ్వాసం, గౌరవం మరియు నాయకత్వానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. సూర్యుడు రాశిని మార్చినప్పుడు జీవిత దిశలో కొద్దిగా మార్పు అనుభూతి చెందుతుంది. ఆలోచనా విధానం మారుతుంది, నిర్ణయాలు బలపడతాయి. కొన్నిసార్లు బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. పంచాంగం ప్రకారం, సూర్యుడు ఫిబ్రవరి 13, 2026 అనగా ఈరోజు తెల్లవారుజామున 4:14 గంటలకు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    మార్చి 15, 2026 రాత్రి 1:07 గంటల వరకు ఈ రాశిలో ఉంటాడు. కుంభరాశిలో సూర్యుని ప్రవేశం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు శుభఫలాలను పొందుతాయి, కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. కుంభరాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడంతో మొత్తం 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    కుంభ రాశిలోకి సూర్యుడు, పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం

    మేష రాశి: ఈ సమయం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు చాలా కాలంగా కష్టపడి పనిచేస్తున్న పని ఇప్పుడు ఫలితాలను చూపడం ప్రారంభిస్తుంది. స్నేహితులు, సీనియర్లు లేదా ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులను కలవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    మీ కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యత లేదా పెద్ద ప్రాజెక్ట్‌లో చేరే అవకాశం ఉండవచ్చు. వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త ఒప్పందాలు మరియు విస్తరణ సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి, కానీ పని ఒత్తిడి కూడా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో బిజీగా ఉండటం వల్ల తక్కువ సమయం ఉండవచ్చు, కాబట్టి సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం అవసరం.

    వృషభ రాశి: ఈ సమయం పనిలో గుర్తింపును ఇస్తుంది. కష్టపడి పని చేస్తే ఫలితం కనిపిస్తుంది. పదోన్నతి లేదా స్థానంలో మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది మరియు దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి సంకేతాలు ఉన్నాయి. అయితే, పని కారణంగా కుటుంబానికి తక్కువ సమయం ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడిని నివారించడానికి విశ్రాంతి అవసరం.

    మిథున రాశి: ఈ సంచారం మీ అదృష్టం మరియు అభ్యాస రంగాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడం, ప్రయాణం లేదా తదుపరి అధ్యయనం కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించవచ్చు. కెరీర్‌లో మార్పు రావచ్చు లేదా కొత్త దిశలో అడుగు వేసే అవకాశం ఉండవచ్చు. విదేశాలకు సంబంధించిన పని లేదా ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నుండి లాభం సాధ్యమవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. సంబంధాలలో అవగాహన మరియు పరిపక్వత పెరుగుతుంది.

    కర్కాటక రాశి: ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా నడవాల్సిన సమయం. ఆకస్మిక ఖర్చులు లేదా పరిస్థితులలో మార్పులు ఉండవచ్చు. మీ కెరీర్‌లో రాజకీయాలు లేదా అపార్థాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వ్యాపారంలో తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి. భాగస్వామ్య విషయాలలో పారదర్శకత అవసరం. మీరు మానసికంగా మరింత సున్నితంగా భావించవచ్చు. ఆరోగ్యం, మానసిక శాంతిపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.

    సింహ రాశి: సూర్యుడు మీ భాగస్వామ్య స్థానం లో ఉన్నాడు, కాబట్టి సంబంధాలు మరియు సహకారం ముఖ్యమైనవి. వైవాహిక జీవితం లేదా వ్యాపార భాగస్వామ్యాలలో కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. క్లయింట్ ఒప్పందాలు, ఒప్పందపత్రాలు లేదా ప్రజా పనుల ద్వారా కెరీర్ లో ప్రయోజనం ఉంటుంది. మీరు బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తే సహకార వైఖరిని అవలంబించడం అవసరం. సహకారం ద్వారా ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కోపం లేదా అహంకారాన్ని నివారించడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారికి కష్టపడి పనిచేయడం మరియు క్రమశిక్షణ సమయం. ఉద్యోగం లేదా సేవా రంగంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు విజయం సాధిస్తారు. ప్రత్యర్థులపై గెలుస్తారు మరియు నిలిచిపోయిన పని ముందుకు సాగుతుంది. క్రమంగా ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. రోజువారీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, కానీ మీరు వాటిని నిర్వహిస్తారు. ఆరోగ్యం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో వ్యావహారికత ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

    తులా రాశి: తులా రాశి వారికి సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం సమయం. విద్య, కళ, రచన, రూపకల్పన లేదా ఏదైనా సృజనాత్మక పనిలో నిమగ్నమైన వ్యక్తులు మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ప్రేమ జీవితం మెరుగుపడుతుంది. సంబంధాలలో బహిరంగత ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు సాధ్యమవుతాయి, కానీ రిస్క్ తీసుకునే ముందు ఆలోచించండి. పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్తలు కూడా అందుకోవచ్చు. మానసికంగా మీరు మరింత స్పష్టంగా ఆలోచించగలుగుతారు.

    వృశ్చిక రాశి: ఈ సమయంలో ఇల్లు మరియు కుటుంబం మీ ప్రాధాన్యత అవుతుంది. ఆస్తి లేదా ఇంటికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తెరపైకి రావచ్చు. కెరీర్ లో వేగం కొంచెం నెమ్మదిగా అనిపిస్తుంది, కానీ స్థిరత్వం ఉంటుంది. భావోద్వేగ హెచ్చు తగ్గులు సాధ్యమే, కాబట్టి తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక విషయాలలో సమతుల్య ప్రణాళిక అవసరం.

    ధనుస్సు రాశి: ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం, కమ్యూనికేషన్, కళ బలంగా ఉంటుంది. మార్కెటింగ్, మీడియా, సేల్స్ లేదా కమ్యూనికేషన్‌తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. చిన్న ప్రయాణాలు లేదా కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనాలను ఇస్తాయి. ఆదాయం క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. తోబుట్టువులు లేదా సన్నిహితులతో సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. బిజీగా ఉంటుంది, కాబట్టి విశ్రాంతి కూడా ముఖ్యం.

    మకర రాశి: మీరు డబ్బు మరియు కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది. పొదుపు ఆలోచన బలంగా ఉంటుంది. మీ మాటల ప్రభావం మీ కెరీర్‌లో కనిపిస్తుంది. ప్రజలు మీ నిర్ణయాలకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. కుటుంబంతో సమయం గడపడం చాలా ముఖ్యం. మాట్లాడటంలో సంయమనం కలిగి ఉండటం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి: సూర్యుడు మీ స్వంత రాశిలో వస్తున్నాడు, కాబట్టి ఈ సమయం మీకు ప్రత్యేకమైనది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రజలు మీ మాటలను గంభీరంగా పరిగణిస్తారు. కొత్త ప్రారంభం చేయడానికి అవకాశం ఉండవచ్చు. కెరీర్‌లో గుర్తింపు మరియు బాధ్యత పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు, కానీ తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. సంబంధాలలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం అవసరం.

    మీన రాశి: కొంచెం ప్రశాంతంగా ప్లాన్ చేయడానికి ఇది సమయం. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి బడ్జెట్‌ను నిర్వహించడం అవసరం. విదేశీ లేదా ఆధ్యాత్మిక పనులతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. సంబంధాలలో భావోద్వేగ దూరం అనుభూతి చెందవచ్చు, కాబట్టి బహిరంగంగా మాట్లాడండి. ఆరోగ్యానికి విశ్రాంతి మరియు మానసిక శాంతి అవసరం.

