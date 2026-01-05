2026లో ఏర్పడే సూర్య, చంద్ర గ్రహణాల కారణంగా ఈ 4 రాశులకు సమస్యలు.. తస్మాత్ జాగ్రత్త!
హిందూ ధర్మంలో గ్రహణాలకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఇంతా అంతా కాదు. గ్రహణాలను అశుభంగా భావిస్తారు. గ్రహణ సమయంలో కొన్ని పనులు కూడా చేయకూడదని అంటారు. గ్రహణాల వలన ప్రతికూల ప్రభావాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. 2026లో వచ్చే గ్రహణాలు మానసిక, శారీరక ఒత్తిడిని, ఆర్థికపరంగా కూడా సమస్యలు కలిగించే అవకాశం ఉంది.
2026లోకి వచ్చేశాము. 2026లో సూర్యగ్రహణం, చంద్రగ్రహణం కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ గ్రహణాల ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. కానీ కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఎక్కువ సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారు గ్రహణ సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గ్రహణానికి 15 రోజుల ముందు నుంచే కూడా ఈ రాశుల వారిపై ప్రభావం ఎక్కువగా పడుతుంది.
ఈ రాశులపై సూర్య, చంద్ర గ్రహణ ప్రభావం.. జాగ్రత్తగా ఉండాలి
1.కుంభ రాశి
2026లో ఏర్పడే మొదటి సూర్య గ్రహణం కుంభ రాశి వారిపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. 2026 ఫిబ్రవరి 17న కుంభ రాశిలో సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఈ సూర్య గ్రహణాన్ని అశుభంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు కెరీర్లో సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే రిలేషన్షిప్లో కూడా అపార్థాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. టెన్షన్ పెరిగిపోవచ్చు. సహనంతో ఉండాలి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
2.కన్య రాశి
2026లో ఏర్పడే మొదటి చంద్ర గ్రహణం కన్య రాశి వారిని ఎక్కువ ప్రభావితం చేస్తుంది. మార్చి 3న కన్య రాశిలో చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఇది భారతదేశంలో కనిపిస్తుంది. ఈ సూతక కాలాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. చంద్రగ్రహణం హోలికా దహనం నాడు ఏర్పడబోతోంది. అయితే కన్య రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆర్థిక నష్టాలు, అనారోగ్య సమస్యలు, గాయాలు, చికాకులు వంటి సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
3.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు ఆగస్టు 12న ఏర్పడే రెండవ సూర్యగ్రహణం వలన సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ గ్రహణం కూడా మన భారతదేశంలో కనిపిస్తుంది. కర్కాటక రాశి వారు ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాదనలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రిస్క్ తీసుకోకూడదు.
4.మీన రాశి
2026లో ఏర్పడే రెండవ చంద్రగ్రహణం మీన రాశి వారికి సమస్యలు కలిగిస్తుంది. ఇది ఆగస్టు 28న ఏర్పడుతుంది. ఈ గ్రహణం వలన మీన రాశి వారు ప్రతికూల ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు మెడిటేషన్ చేయడం మంచిది.