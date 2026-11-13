రాహువు అనుగ్రహంతో 18 సంవత్సరాల తర్వాత జాక్పాట్ కొట్టిన 3 రాశులు!
Rahu Transit : రాహు కేతువుల సంచారం ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తారు. 2026 నవంబర్ 13న రాహువు కుంభ రాశి నుండి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఈ సంచారం రాబోయే 18 నెలల పాటు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురావచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
మకర రాశిలోకి రాహువు సంచారంతో మూడు రాశిచక్ర గుర్తులకు అదృష్టం కలిసివస్తుంది. శత్రువుల వల్ల కలిగే ఇబ్బందులు తగ్గడం, ఆదాయం పెరగడం, వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, చిరకాల కలల నెరవేరడం వంటి అనేక సానుకూల ప్రయోజనాలను పొందుతారని అంచనా. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు ఆకస్మిక మార్పులు, ఊహించని అవకాశాలు, విదేశీ సంబంధాలు, కోరికలు, సాంకేతికత, శత్రువులను జయించే సామర్థ్యంతో ముడిపడి ఉంటాడు. రాహువు అనుకూల స్థానం ఒక వ్యక్తికి కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని, అలాగే సవాళ్లను ఎదుర్కొనే శక్తిని ఇస్తుందని నమ్ముతారు. శత్రువుల వల్ల కలిగే సమస్యలను అధిగమించడం, వృత్తి, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలను పొందడం, ఆర్థిక పురోగతిని సాధించడం వంటి ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
సింహ రాశి
రాహువు సంచారం వల్ల అత్యధిక ప్రయోజనాలు పొందే రాశులలో సింహరాశి ఒకటి. సింహరాశిలోని ఆరో ఇంట్లో రాహువు సంచరించడం వల్ల మీ శత్రువులను ఓడించడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా మీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న వారు దూరంగా వెళ్ళిపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు, మీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారే మీకు మద్దతుగా మారవచ్చు. మీరు చాలా కాలంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు పరిష్కారాలు కనుగొనే అవకాశాలు లభించవచ్చు. పని ప్రదేశంలో పోటీ, అసూయ, అనవసరమైన వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్న వారు సానుకూల మార్పులను అనుభవించవచ్చు. మీరు మీ ప్రయత్నాలలో విజయం సాధించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ గ్రహ సంచారం ఆర్థికంగా కూడా సానుకూల ప్రయోజనాలను అందించగలదు. ఆదాయం పెరగడం, బకాయి ఉన్న డబ్బు తిరిగి రావడం, కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు ఏర్పడటం వంటి మార్పులను ఆశించవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
రాహువు వృశ్చిక రాశి మూడో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మూడో ఇల్లు ధైర్యం, కృషి, సోదర సంబంధాలు, సంభాషణ, ప్రయాణానికి ప్రతీకగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల ఈ సంచారం వృశ్చిక రాశి వారి జీవితాలలో అనేక సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. చాలా కాలంగా తమ కుటుంబ జీవితంలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న వారు వాటిని క్రమంగా తగ్గించుకోవచ్చు. పెళ్లికాని వారికి పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం లభించవచ్చు. తమ వైవాహిక జీవితంలో అభిప్రాయ భేదాలను ఎదుర్కొంటున్న దంపతుల మధ్య అవగాహన, సాన్నిహిత్యం పెరగవచ్చు. ఈ కాలంలో మీరు కొత్త స్నేహితులను సంపాదించుకోవచ్చు. తోబుట్టువులతో ఉన్న విభేదాలు పరిష్కారమై, సంబంధాలు మెరుగుపడవచ్చు. స్నేహితులు, బంధువుల మద్దతు వల్ల మీరు మానసికంగా సంతోషంగా ఉంటారు.
మీన రాశి
రాహువు సంచారం వల్ల అదృష్టాన్ని పొందే మూడవ రాశి మీన రాశి. మీన రాశికి లాభదాయకమైన పదకొండో ఇంట్లో రాహువు సంచారం ఆదాయం, కోరికల నెరవేర్పు, సామాజిక వలయం వంటి విషయాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురావచ్చు. చాలా కాలంగా వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న మీన రాశి వారికి మంచి భర్త దొరకవచ్చు. తమ వైవాహిక జీవితంలో సంతోషంగా లేనివారు తమ సంబంధంలో అవగాహన, ప్రేమ పెరగడాన్ని చూడవచ్చు. భార్యాభర్తల మధ్య సాన్నిహిత్యం మెరుగుపడటానికి అవకాశాలు కూడా లభించవచ్చు. ఈ కాలంలో మీన రాశి వారు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని విషయాలను సాధించవచ్చు. మీరు కొత్త స్నేహితులను సంపాదించుకోవచ్చు. మీ సామాజిక పరిధిని విస్తరించుకోవచ్చు. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించవచ్చు. వ్యాపార, వృత్తి రంగాలలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More