శ్రావణ మాసంలో ఈ 3 రాశుల వారికి కలిసిరానున్న కాలం, శుభవార్త వినే అవకాశం!
శ్రావణ మాసం ప్రారంభమైన తర్వాత రాహువు నక్షత్రంలో మార్పు వస్తుంది. ఈ గ్రహ మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తిలో పురోగతి, కొత్త ఆదాయ అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలం మంచి ఆర్థిక ఫలితాలకు సువర్ణ సమయం కావచ్చు.
ఆగస్టు 2న రాహువు ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ సంచారం అంగారక యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. రాహువు కుజ ప్రభావంలోకి వచ్చినప్పుడు, ఒక వ్యక్తిలో నాయకత్వ లక్షణాలు, ధైర్యం, ఆశయం, డబ్బు సంపాదించాలనే ఆసక్తి పెరుగుతాయని నమ్ముతారు. ఈ సంచారం ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం, ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో రాహువు ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో పెద్ద మార్పులను తీసుకురాగలదు. శ్రావణ మాసం ఆగస్టు రెండో వారంలో మెుదలవుతుంది. రాహువు సంచారం కారణంగా శ్రావణ మాసంలో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
మేష రాశి
రాహువు ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం మేష రాశి వారికి అదృష్టంలో మార్పును తీసుకురాగలదు. ఈ కాలంలో జీవితంలో అనేక సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆదాయంలో ఆకస్మిక పెరుగుదల ఉండవచ్చు. దీనివల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. భూమి, ఇల్లు లేదా ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. కెరీర్లో ఒక కొత్త మైలురాయిని సాధించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి, గౌరవం లభిస్తాయి. కుటుంబంలో కూడా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కన్యా రాశి
రాహువు సంచారం కన్యా రాశి శుభప్రదంగా, ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీకు ఆర్థిక లాభానికి, ఆర్థిక పురోగతికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. న్యాయ వివాదాలలో ఉన్నవారు గెలుస్తారు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కొత్త, మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యత లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో రాహువు సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా, ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం, సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. మీరు కష్టమైన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేయగల సామర్థ్యాన్ని పొందుతారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది. పెట్టుబడికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. సరైన నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టగలవు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి వారి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం, పదోన్నతులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక ప్రణాళికలు ఊపందుకుంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More