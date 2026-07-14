సూర్య, చంద్రుల వల్ల ఈ రాశులవారికి మెుదలుకానున్న అదృష్టం, ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు
సూర్య, చంద్రుల వలన కొన్ని రాశులవారికి జులై 16 నుంచి అదృష్టం మెుదలవుతుంది. వీరి సంచారంతో పరివర్తన యోగం ఏర్పడుతుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జులై నెల చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ నెలలో అనేక గ్రహాల స్థానాలలో మార్పుల కారణంగా చాలా యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఈ విధంగా ఏర్పడిన యోగాల ప్రభావం మేషం నుండి మీనం వరకు ఉన్న అన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో కనిపిస్తుంది. జూలై 16వ తేదీని చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. సూర్యుడు, చంద్రుడు తమ రాశిచక్రాలను మార్చుకుంటారు. సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి, చంద్రుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఒక రాశిచక్ర పరివర్తన యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగాన్ని ప్రత్యేకమైన గ్రహ స్థానాల వల్ల ఏర్పడే యోగంగా పరిగణిస్తారు. ఈ యోగం ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కనిపిస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ యోగం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
మేష రాశి
సూర్య-చంద్ర సంచారం వల్ల మేష రాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా వీరికి పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. పోటీ పరీక్షలలో పాల్గొని ఉంటే, అందులో మంచి విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలని ప్రణాళిక వేసుకుని, దాని కోసం ప్రయత్నిస్తే మంచి విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ జీవితంలో సంతోషం, శాంతి పెరుగుతాయి. ఇంటి వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అదృష్టం కలిసిరావడం వల్ల విజయాలు వెల్లువెత్తుతాయి.
కర్కాటక రాశి
సూర్య-చంద్ర సంచారం కారణంగా కర్కాటక రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం, శక్తి పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. తోబుట్టువుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
తులా రాశి
సూర్య-చంద్ర సంచారం కారణంగా తులారాశి వారు తమ వృత్తి జీవితంలో పురోగతిని చూస్తారు. ఈ కాలంలో వారి కష్టానికి తగిన ఫలాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి పదోన్నతులు, జీతాల పెరుగుదల లభించే అవకాశం ఉంది, పనిభారం తగ్గుతుంది. ఒత్తిడి తగ్గి, మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీరు పోటీలలో మంచి విజయాన్ని సాధిస్తారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. నూతన వధూవరులకు సంతానం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేపట్టడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More