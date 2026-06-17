జూన్ 24వ తేదీన వచ్చే శివ యోగంతో ఈ 3 రాశులవారికి పట్టిందల్లా బంగారమే
శివ యోగం కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తుంది. జూన్ 24వ తేదీన ఈ శివ యోగం ఏర్పడనుంది. దీనితో అదృష్టాన్ని పొందే 3 రాశులు ఏవో చూద్దాం..
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో యోగాలకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. సూర్యచంద్రుల ప్రత్యేక స్థానాలు, శుభ గ్రహాల ప్రభావం వల్ల ఏర్పడే అత్యంత విశిష్టమైన యోగమే 'శివ యోగం'. ఈ యోగం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అదృష్టాన్ని, మానసిక ప్రశాంతతను, విజయాన్ని, ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని చేకూరుస్తుంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ శివ యోగం సమయంలో శివుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
ఈ అత్యంత శుభప్రదమైన 'శివ యోగం' ఈ సంవత్సరం జూన్ నెలాఖరులో జూన్ 24వ తేదీ ఉదయం 10:23 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఈ యోగం మరుసటి రోజు జూన్ 25వ తేదీ ఉదయం 10:54 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల చాలా కాలంగా ఉన్న అనేక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈసారి శివ యోగం ప్రధానంగా మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లో గొప్ప అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఆ మూడు అదృష్ట రాశుల ఇక్కడ చూద్దాం..
మిథున రాశి
ఈ శివ యోగం మిథున రాశి వారికి శుభ సంకేతాలను తెస్తుంది. చాలా కాలంగా మీ మదిలో ఉన్న పెండింగ్ పనులు ఈ కాలంలో సజావుగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో కొత్త, ముఖ్యమైన బాధ్యతలు లభిస్తాయి. మీ కృషికి తగినట్లుగా ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి శివ యోగం అద్భుతమైన ఆర్థిక పురోగతిని అందిస్తుంది. ఈ కాలంలో వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదించడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ వృత్తిలో సానుకూల మార్పులు, పురోగతి సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. మీరు గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు పొందుతారు. కార్యాలయంలోని ఉన్నతాధికారుల నుండి మీకు మద్దతు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
ఈ యోగ కాలం ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ వృత్తికి సంబంధించిన అనేక విషయాలలో మీకు అపారమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనే మీ ప్రణాళికలు విజయవంతమవుతాయి. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబం ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. మీరు కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన, శుభవార్తలను వినే అవకాశం ఉంది.
శివ యోగం సమయంలో రుద్రాక్ష ధరించడం, బిల్వ పత్రాలు, పువ్వులతో శివలింగాన్ని పూజించడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. 'ఓం నమః శివాయ', మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల జీవితంలోని ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోయి, సానుకూల శక్తితో నిండిపోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతారు. ఈ సమయంలో దానధర్మాలు చేయడం పుణ్యాన్ని తెస్తుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More