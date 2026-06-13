శివ పురాణ రహస్యం: శివుడి ప్రాణాలను కాపాడిన విష్ణువు మాయ.. చివరికి ఏమైందో తెలుసా?
శివ పురాణం ప్రకారం, భస్మాసురుడు పరమశివుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి కఠిన తపస్సు చేశాడు. అతని భక్తికి మెచ్చిన శివుడు, ఎవరి తలపై చేయి పెడితే వారు వెంటనే భస్మమైపోయే వరాన్ని ప్రసాదించాడు. అయితే ఆ వరం పొందిన తర్వాత భస్మాసురుడిలో అహంకారం పెరిగి, శివుడిపైనే ఆ వరాన్ని ప్రయోగించాలని ప్రయత్నించాడు.
హిందూ ధర్మంలో అష్టాదశ పురాణాలలో 'శివ పురాణం' అత్యంత విశిష్టమైనది. భగవంతుని లీలలకు, భక్తికి నిదర్శనంగా నిలిచే ఎన్నో కథలు ఇందులో ఉన్నాయి. అందులో అతి ముఖ్యమైనది, భక్త్యావేశంతో వరం పొంది, తిరిగి ఆ వరాన్నే దైవంపైనే ప్రయోగించాలని చూసిన 'భస్మాసురుడి' కథ. కాలజ్ఞానాన్ని, అహంకారాన్ని జయించే ఈ అద్భుత ఘట్టం భక్తులకు ఒక పాఠం లాంటిది.
అహంకారానికి పునాది: భస్మాసురుడి వరం
శివ పురాణం ప్రకారం, భస్మాసురుడు అనే రాక్షసుడు పరమశివుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి సుదీర్ఘకాలం కఠిన తపస్సు చేశాడు. అతని భక్తికి మెచ్చిన పరమాత్మ ప్రత్యక్షమై, "నీకు ఏమి కావాలో కోరుకో" అని వరమడిగాడు. ఆ సమయంలో భస్మాసురుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కోరికను బయటపెట్టాడు. "నేను ఎవరి తల మీద చేయి పెడితే, వారు వెంటనే భస్మమైపోవాలి" అని వరం కోరాడు. అమాయక భక్త సులభుడైన శివుడు ఆ వరాన్ని ప్రసాదించాడు.
వరప్రసాదం పొందిన వెంటనే, ఆ రాక్షసుడిలో అహంకారం తలకెక్కింది. తనకు వరం ఇచ్చిన పరమేశ్వరుడిపైనే ఆ వరాన్ని పరీక్షించాలని, ఆయనను భస్మం చేసి లోకానికి అధిపతిని కావాలని దుష్ట సంకల్పం చేశాడు. శివుడిని వెంబడించడం ప్రారంభించడంతో, ఆ పరిస్థితి ముగ్గురు లోకాలను కలవరానికి గురిచేసింది.
రక్షకుడిగా విష్ణుమూర్తి
శివుడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండటాన్ని గమనించిన దేవతలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. చివరకు శ్రీమహావిష్ణువు రంగంలోకి దిగాడు. భస్మాసురుడిని అంతం చేయడానికి విష్ణువు అత్యంత మోహినీకరమైన, అపురూప సౌందర్యంతో 'మోహిని' రూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆ రూపాన్ని చూసిన భస్మాసురుడు తన లక్ష్యాన్ని మర్చిపోయి, మోహిని అందానికి దాసోహమయ్యాడు. ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలనే కోరికను వ్యక్తం చేశాడు.
అప్పుడు మోహిని, "నేను నాట్యకళలో నిపుణులను మాత్రమే వివాహం చేసుకుంటాను. నీకు నాట్యం వచ్చా?" అని సవాలు విసిరింది. ఆమె మాయలో పూర్తిగా మునిగిపోయిన భస్మాసురుడు, ఆమె చేసే నాట్యాన్ని అనుకరించడం మొదలుపెట్టాడు.
అంతం ఎలా జరిగింది?
నాట్య భంగిమల్లో భాగంగా మోహిని తన చేతిని తన తల మీద పెట్టుకుంది. అదే సమయంలో, తన సొంత విచక్షణను పూర్తిగా కోల్పోయిన భస్మాసురుడు కూడా తన తల మీద చేయి పెట్టుకున్నాడు. ఆ క్షణమే, తన సొంత వరం కారణంగా భస్మాసురుడు భస్మమైపోయాడు. విష్ణుమూర్తి సమయస్ఫూర్తితో లోకకంటకుడైన ఆ రాక్షసుడి పీడ విరగడైంది.
భస్మాసురుడి బారి నుండి తప్పించుకోవడానికి పరమశివుడు దాక్కున్న ఆ గుహను నేడు 'గుప్తధామం' అని పిలుస్తారు. అహంకారం దైవంపైనే ప్రయోగించాలని చూస్తే, అది తిరిగి నాశనానికి దారితీస్తుందనేది ఈ కథ ఇచ్చే గొప్ప సందేశం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More