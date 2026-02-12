Edit Profile
    శివ పురాణం: శివరాత్రి నాడు ఈ 5 పాటిస్తే మహాలక్ష్మీ అనుగ్రహం, అక్షయ పుణ్య ప్రాప్తి కలుగుతాయి!

    శివరాత్రి నాడు కొన్ని పరిహారాలను పాటిస్తే శివుడు మిక్కిలి సంతోషిస్తాడు. శివరాత్రి నాడు శివుడిని ఆరాధించి, ఉపవాసం ఉండి, సాయంత్రం జాగరణ చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలను చూడొచ్చు. ధనప్రాప్తి కలగడానికి, ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో పురోగతి, పదోన్నతులు కలగడానికి ఏం చేయాలి, ఎలాంటి పరిహారాలను పాటించాలో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Feb 12, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతి ఒక్కరు ఆనందంగా ఉండాలని, మంచి ఫలితాలు కలగాలని, చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు కలగకుండా ఉండాలని భగవంతుని ఆరాధిస్తారు. శివరాత్రి చాలా విశేషమైన రోజు. హిందూ ధర్మం ప్రకారం శివరాత్రి చాలా ముఖ్యమైన పండుగ. శివుడిని ఆ రోజు ఆరాధించడం వలన శివ అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి వీలవుతుంది. భక్తిశ్రద్ధలతో ఒక పువ్వు సమర్పించినా కూడా శివుని అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి వీలవుతుంది.

    శివ పురాణం: శివరాత్రి నాడు ఈ 5 పాటిస్తే మహాలక్ష్మీ అనుగ్రహం, అక్షయ పుణ్య ప్రాప్తి (pinterest)
    శివ పురాణం: శివరాత్రి నాడు ఈ 5 పాటిస్తే మహాలక్ష్మీ అనుగ్రహం, అక్షయ పుణ్య ప్రాప్తి (pinterest)

    శివరాత్రి 2026

    శివరాత్రి నాడు కొన్ని పరిహారాలను పాటిస్తే పరమశివుడు మిక్కిలి సంతోషిస్తాడు. శివుని అనుగ్రహంతో సమస్యలన్నీ తీరి ఆనందంగా ఉండొచ్చు. శివరాత్రి నాడు శివుడిని ఆరాధించి, ఉపవాసం ఉండి, సాయంత్రం జాగరణ చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలను చూడొచ్చు. అలాగే ధనప్రాప్తి కలగడానికి, ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో పురోగతి, పదోన్నతులు కలగడానికి ఏం చేయాలి, ఎలాంటి పరిహారాలను పాటించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    ధన ప్రాప్తి కలగాలంటే పరమేశ్వరుడిని ఇలా ఆరాధించండి:

    శివరాత్రి నాడు ధన ప్రాప్తి కలగాలంటే శివాలయంలో దీపాన్ని పెట్టండి. శివ పురాణం ప్రకారం చూసినట్లయితే, కుబేరుడు గత జన్మలో శివలింగం దగ్గర వెలుగొందాడు. అందుకే తర్వాత జన్మలో దేవతల కోశాధికారిగా మారిపోయాడు. కాబట్టి కచ్చితంగా శివరాత్రి నాడు శివలింగం దగ్గర దీపం పెట్టండి. దీంతో ఆర్థిక ఫలితాలను చూస్తారు. ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి సుఖసంతోషాలను పొందవచ్చు.

    ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కలిసి రావాలంటే ఈ పరిహారాన్ని పాటించండి:

    శివరాత్రి నాడు స్పటిక లింగాన్ని ఇంట్లో పెట్టి, నీరు, పాలు, నెయ్యి, పెరుగు, తేనె, పంచదారతో అభిషేకం చేయండి. ఇలా పంచామృతాలతో శివుడిని పూజిస్తే శివానుగ్రహం కలుగుతుంది. అలాగే శివ పంచాక్షరి మంత్రమైన “ఓం నమశివాయ” అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు, వ్యాపారస్తులకు పురోగతి వస్తుంది.

    దరిద్రం తొలగిపోయి ఆనందంగా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి:

    శివరాత్రి నాడు చిన్న పాదరస శివలింగాన్ని ఇంట్లో పెట్టి పూజ మందిరంలో ప్రతిష్ఠాపన చేయండి. తర్వాత ఈ శివలింగాన్ని ఆరాధించండి. దరిద్రం తొలగిపోయి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఇంట్లో సుఖ శాంతులు కూడా ఉంటాయి.

    శివరాత్రి నాడు ఈ దానాలు చేస్తే అక్షయ పుణ్య ప్రాప్తి కలుగుతుంది:

    శివరాత్రి నాడు ఆహార ధాన్యాలు, డబ్బులు దానం చేయండి. పేదలకు, అవసరమైన వారికి సహాయం చేయడం వలన పాపాలన్నీ తొలగిపోయి అక్షయ పుణ్య ప్రాప్తి కలుగుతుంది. శివాలయంలో చక్కెరను దానం చేస్తే కూడా మంచి జరుగుతుంది. కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి.

    హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి:

    శివరాత్రి నాడు హనుమాన్ చాలీసాను పఠించడం వలన పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం కలుగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఉన్న ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.

    బిల్వ వృక్షం దగ్గర దానం:

    బిల్వ వృక్షం కింద నిలబడి పాయసం లేదా నెయ్యిని దానం చేయండి. మహాలక్ష్మి ప్రత్యేక అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. పనుల్లో విజయం ఉంటుంది.

    ఈ నామాలతో పూజించండి

    “ఓం భవాయ దేవాయ నమః”,

    “ఓం శర్వాయ దేవాయ నమః”,

    “ఓం ఈశానాయ దేవాయ నమః”,

    “ఓం పశుపతయే దేవాయ నమః”,

    “ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః”,

    “ఓం ఉగ్రాయ దేవాయ నమః”,

    “ఓం భీమాయ దేవాయ నమః”,

    “ఓం మహా తే దేవాయ నమః”

    ఈ ఎనిమిది నామాలను చదివి తామర, గన్నేరు పుష్పాలను శివుడికి సమర్పించండి. ఆ తరవాత ధూప, దీప, నైవేద్యాలను కూడా శివునికి సమర్పిస్తే ఆ శివయ్య ప్రత్యేక అనుగ్రహం కలుగుతుంది.

