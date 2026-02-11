Edit Profile
    మహాశివరాత్రి తర్వాత ఇంటికి వీటిని తీసుకు వస్తే ధనవంతులు అవ్వచ్చు.. ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోతాయి!

    ప్రతి ఏటా మహాశివరాత్రి మాఘ మాసంలో కృష్ణపక్ష చతుర్దశి నాడు వస్తుంది. ఈ ఏడాది శివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15న వచ్చింది. ఆ రోజు శివపార్వతులను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి, శివరాత్రి తర్వాత మీరు ధనవంతులైపోవాలంటే ఖచ్చితంగా శివరాత్రి తర్వాత ఇంటికి వీటిని తీసుకురండి. 

    Published on: Feb 11, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మహాశివరాత్రి ముఖ్యమైన పర్వదినాల్లో ఒకటి. మహాశివరాత్రి నాడు భక్తితో శివుని ఆరాధిస్తారు. అలాగే శివాలయాలు అన్నీ కూడా భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటాయి. శివరాత్రి నాడు శివుడిని పూజించి అభిషేకం చేస్తే మంచి జరుగుతుంది. అలాగే శివుడికి ఇష్టమైన పువ్వులను, బిల్వపత్రాలను సమర్పిస్తారు. చాలామంది ఉపవాసం ఉండి జాగరణ చేస్తారు.

    శివరాత్రి తర్వాత ఈ పవిత్రమైన వస్తువులను ఇంటికి తెచ్చుకోండి (pinterest)
    మహాశివరాత్రి 2026

    ప్రతి ఏటా మహాశివరాత్రి మాఘ మాసంలో కృష్ణపక్ష చతుర్దశి నాడు వస్తుంది. ఈ ఏడాది శివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15న వచ్చింది. ఆ రోజు శివపార్వతులను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి, కోరిన కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. అలాగే శివరాత్రి నాడు అభిషేకం చేస్తే ఎంతో పుణ్యం వస్తుంది. శివరాత్రి తర్వాత మీరు ధనవంతులైపోవాలంటే ఖచ్చితంగా శివరాత్రి తర్వాత ఇంటికి వీటిని తీసుకురండి. దీంతో ఒక్కసారిగా మీ జీవితం మారిపోతుంది. సంపదకు లోటు ఉండదు. శివరాత్రి తరువాత ఇంటికి వీటిని తెస్తే మీ జీవితమే మారిపోతుంది.

    శివరాత్రి నాడు అభిషేకం

    శివరాత్రి నాడు శివుడికి అభిషేకం చేయాలంటే ముందు ఒక కుండతో నీళ్లు తెచ్చుకుని శివుడికి సమర్పించండి. ఆ తర్వాత పాలు సమర్పించండి. ఇలా చేయడం వలన కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. ఆర్థికపరంగా దృఢంగా ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత పెరుగును సమర్పించండి. పెరుగును సమర్పిస్తే పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి, మానసికంగా కూడా బాగుంటుంది.

    ఆ తర్వాత శివలింగానికి తేనెను సమర్పించండి. దీంతో వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది, ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. పిల్లల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు శివలింగానికి నెయ్యిని సమర్పించాలి. అలాగే నల్ల నువ్వులను సమర్పిస్తే ప్రతికూల శక్తి నుంచి బయటపడవచ్చు, జీవితంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఇలా శివరాత్రి నాడు శివుడికి సమర్పిస్తే శివపార్వతుల అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు.

    శివరాత్రి తర్వాత ఈ పవిత్రమైన వస్తువులను ఇంటికి తెచ్చుకోండి

    1.బిల్వ ఆకులు:

    బిల్వ ఆకులు అంటే శివుడికి చాలా ఇష్టం. అందుకే శివుడికి వీటిని సమర్పిస్తారు. అలాగే చాలామంది శివరాత్రి నాడు బిల్వార్చన చేస్తారు. శివలింగానికి సమర్పించిన బిల్వపత్రాలను ఇంటికి తెచ్చుకుని డబ్బు దాచుకునే చోట పెట్టండి. పర్సులో, బీరువాలో ఇలా మీకు నచ్చిన చోట పెట్టవచ్చు. ఇలా చేయడం వలన సంపదకు లోటు ఉండదు, ఆర్థిక పరంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.

    2.పార్వతీ దేవికి సమర్పించిన వస్తువులు:

    పార్వతీ దేవికి సమర్పించిన గాజులు, కుంకుమ వంటి వాటిని కూడా ఇంటికి తెచ్చుకోండి. వీటిని మీరు ధరించడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. పార్వతీ దేవి అనుగ్రహంతో అదృష్టం మారిపోతుంది. దీర్ఘ సుమంగళిగా ఆనందంగా ఉండొచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో కూడా ప్రేమ పెరుగుతుంది.

    3.అభిషేకం చేసిన నీరు:

    అభిషేకం చేసిన నీటిని తీసుకువచ్చి ఇంట్లో చల్లండి. ఇలా చేయడం వలన ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది.

