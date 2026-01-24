రథసప్తమి వేళ సూర్య అనుగ్రహం కలగాలంటే, ఏ రాశుల వారు వేటిని దానం చెయ్యాలి? పన్నెండు రాశుల వారి కోసం పరిహారాలు ఇవిగో!
జనవరి 25, ఆదివారం అనగా ఈరోజు రథసప్తమి. ప్రతి సంవత్సరం మాఘ మాసం శుక్లపక్ష సప్తమి నాడు రథసప్తమి వస్తుంది. దీనిని సూర్య సప్తమి లేదా సూర్య జయంతి అని కూడా అంటారు. ఈ రథసప్తమికి మీరు కూడా సూర్యుని అనుగ్రహాన్ని పొందాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు మీ రాశి ప్రకారం వీటిని దానం చేయడం మంచిది.
జనవరి 25, ఆదివారం అనగా ఈరోజు రథసప్తమి. జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం చూసినట్లయితే, రథసప్తమి నాడు సూర్యుని ఆరాధించాలి. దాంతో బాధలన్నీ తొలగిపోయి ఆనందంగా ఉండొచ్చు. అలాగే రథసప్తమి నాడు మీ రాశిని బట్టి ఈ వస్తువులను కచ్చితంగా దానం చేసేలా చూసుకోవాలి. మరి ఏ రాశి వారు వేటిని దానం చేస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాం.
రథసప్తమి వేళ ఏ రాశుల వారు వేటిని దానం చెయ్యాలో తెలుసుకుందాం
మేష రాశి
మేష రాశి వారు రథసప్తమి నాడు బెల్లం, వస్త్రాలను దానం చేయడం మంచిది. అలా చేయడం వలన ఆనందం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారు రథసప్తమి నాడు పంచదార, పాలు, బియ్యం, తెల్లని నువ్వులు, తెల్లని వస్త్రాలు వంటి దానాలు చేస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
మిథున రాశి
సూర్య అనుగ్రహం కలగాలంటే మిథున రాశి వారు రథసప్తమి నాడు డబ్బును దానం చేయడం మంచిది. ఇలా చేయడం వలన ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి కూడా వీలవుతుంది.
కర్కాటక రాశి
ఈ రాశి వారు రథసప్తమి నాడు సూర్య అనుగ్రహం కలగాలంటే తెల్లని వస్త్రాలు, వెండి, తెల్ల నువ్వులు, బియ్యం వంటి దానాలు చేస్తే మంచిది. పసుపు పాలను కూడా దానం చేయడం మంచిది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారు రథసప్తమి నాడు గోధుమలు, తేనె, బెల్లం వంటి దానాలు చేయడం మంచిది. అలాగే పేదలకు దుప్పట్లు దానం చేస్తే కూడా మంచి లాభం కలుగుతుంది.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారు రథసప్తమి నాడు గోశాలలో డబ్బును దానం చేయడం మంచిది. అలాగే పచ్చని రంగులో ఉండే దుస్తులను దానం చేస్తే కూడా విశేష ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.
తులా రాశి
తులా రాశి వారు బియ్యం, వస్త్రాలు, పంచదార, దుప్పట్లు వంటివి దానం చేయడం మంచిది. ఈ విధంగా పాటించడం వలన వైవాహిక జీవితం కూడా బాగుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారు వేరుశెనగ, బెల్లం, ఎరుపు రంగు వస్త్రాలు, నువ్వులు వంటివి దానం చేస్తే మంచిది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి సూర్య అనుగ్రహం కలగాలంటే శనగపిండి, వస్త్రాలు వంటి దానాలు చేయడం మంచిది. ఇలా చేస్తే ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు సూర్య జయంతి వేళ సూర్యుని అనుగ్రహం కోసం నల్ల నువ్వులు, దుప్పట్లు, నూనె వంటివి దానం చేస్తే మంచిది. దుప్పట్లు కూడా దానం చేయవచ్చు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారు రథసప్తమి నాడు ఖిచిడీ, నువ్వులు, ఉసిరి, పప్పు, నల్లని వస్త్రాలు వంటి దానాలు చేస్తే విశేష ఫలితాన్ని పొందడానికి వీలవుతుంది. సూర్య అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారు పసుపు, ఆవాలు, శెనగపప్పు, వస్త్రాలు, నువ్వులు వంటివి దానం చేస్తే మంచిది. దీంతో సూర్య అనుగ్రహం కలిగి ఆనందంగా ఉండొచ్చు.