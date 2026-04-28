    అదృష్ట దేవతలు: ఈ 5 నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు తండ్రికి లక్కీ చార్మ్.. మీ ఇంట్లో ఉన్నారా?

    భారతీయ సంప్రదాయంలో ఆడపిల్లను సాక్షాత్తూ మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని ప్రత్యేక నక్షత్రాల్లో జన్మించిన కుమార్తెలు తమ తండ్రుల జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకువస్తారని, వారి రాకతో కుటుంబంలో సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని ప్రముఖ పండితులు వివరిస్తున్నారు.

    Published on: Apr 28, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంటికి ఆడపిల్ల పుడితే 'మహాలక్ష్మి వచ్చింది' అని మన పెద్దలు సంబరపడటం మనం చూస్తుంటాం. కేవలం నమ్మకం మాత్రమే కాదు, జ్యోతిష్య శాస్త్రం కూడా ఇదే విషయాన్ని ధృవీకరిస్తోంది. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో జయాపజయాలు, సుఖసంతోషాలు అనేవి వారు జన్మించిన సమయం, నక్షత్రంపై ఆధారపడి ఉంటాయని వేద జ్యోతిష్యం చెబుతోంది.

    అదృష్ట దేవతలు: ఈ 5 నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు తండ్రికి లక్కీ చార్మ్.. మీ ఇంట్లో ఉన్నారా?
    అదృష్ట దేవతలు: ఈ 5 నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు తండ్రికి లక్కీ చార్మ్.. మీ ఇంట్లో ఉన్నారా?

    ముఖ్యంగా, కొన్ని నక్షత్రాల్లో జన్మించిన ఆడపిల్లలు తమ తండ్రికి తిరుగులేని అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తారని విశ్లేషణలు ఉన్నాయి. వారు అడుగు పెట్టిన క్షణం నుంచి తండ్రి కెరీర్‌లో, ఆర్థిక స్థితిగతుల్లో ఊహించని వృద్ధి కనిపిస్తుందని శాస్త్రం పేర్కొంటోంది. ఆ అదృష్ట నక్షత్రాలు ఏమిటి? వాటి ప్రత్యేకతలు ఏంటో లోతుగా పరిశీలిద్దాం.

    ఈ నక్షత్రాల్లో జన్మించిన ఆడపిల్లలు తండ్రికి తిరుగులేని అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తారు

    1. ఉత్తర ఫాల్గుణి: నాయకత్వ లక్షణాల నిధి

    ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన అమ్మాయిలు అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటారు. వీరిలో నాయకత్వ లక్షణాలు పుట్టుకతోనే వస్తాయి. వీరు ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా తమ స్వశక్తితో ఎదగాలని కోరుకుంటారు. ఈ నక్షత్రం ఉన్న అమ్మాయిలు ఇంట్లో అడుగుపెట్టగానే, తండ్రి చేసే వ్యాపారంలో లేదా ఉద్యోగంలో గణనీయమైన పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఆగిపోయిన పనులు సైతం చకచకా పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం.

    2. ఉత్తరాషాఢ: బాధ్యతాయుతమైన స్వభావం

    నక్షత్ర జాతకులకు ఓర్పు, సహనం చాలా ఎక్కువ. వీరు స్వభావరీత్యా చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఉంటారు. ఆడంబరాలకు పోకుండా, కష్టపడి పనిచేయడాన్ని నమ్ముతారు. తమ మృదువైన మాట తీరుతో అందరి మనసు గెలుచుకుంటారు. చదువులో కానీ, కెరీర్‌లో కానీ వీరు ఎల్లప్పుడూ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తారు. వీరు తమ తండ్రికి కేవలం అదృష్టాన్ని మాత్రమే కాదు, సమాజంలో మంచి గౌరవ మర్యాదలను కూడా తీసుకువస్తారు.

    3.పుష్యమి లేదా సూర్య ప్రభావం ఉన్న నక్షత్రాలు: ఆత్మవిశ్వాసానికి చిహ్నం

    సూర్యుడి ప్రభావం అధికంగా ఉండే నక్షత్రాల్లో జన్మించిన అమ్మాయిలు అత్యంత ధైర్యవంతులుగా పేరుగాంచుతారు. సూర్యుడిలాగే వీరు తేజస్సుతో వెలిగిపోతుంటారు. జీవితంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు వీరు ప్రదర్శించే విజ్ఞత అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. వీరి రాకతో తండ్రిలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. తండ్రికి వచ్చే ఆపదలను సైతం తమ అదృష్టంతో పటాపంచలు చేస్తారని శాస్త్రం చెబుతోంది.

    4. రోహిణి: ఆనందానికి చిరునామా

    చంద్రుడికి ఇష్టమైన రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టిన అమ్మాయిలు ఎంతో సున్నిత మనస్కులు. వీరు భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వీరి రాకతో ఇంట్లో ఎప్పుడూ పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచడంలో వీరు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. వీరి అడుగులు పడగానే తండ్రికి సామాజికంగా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వీరు తమ తెలివితేటలతో కుటుంబ సమస్యలను చాలా సులువుగా పరిష్కరించగలరు.

    5. మృగశిర: మేధస్సుతో విజయ తీరాలకు

    ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన అమ్మాయిలు అత్యంత తెలివైన వారు. వీరి ఆలోచనలు చాలా వేగంగా ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద కలలు కనడమే కాదు, వాటిని నిజం చేసుకునే సత్తా కూడా వీరిలో ఉంటుంది. కష్టపడి పని చేసే గుణం వీరికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య. వీరి ఉనికి తండ్రి జీవితంలో కొత్త కాంతిని నింపుతుంది. తండ్రి తలపెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం లభించేలా వీరి అదృష్టం తోడ్పడుతుంది.

    నిరాకరణ: (ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము.) మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి. )

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/అదృష్ట దేవతలు: ఈ 5 నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు తండ్రికి లక్కీ చార్మ్.. మీ ఇంట్లో ఉన్నారా?
    News/Rasi Phalalu/అదృష్ట దేవతలు: ఈ 5 నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు తండ్రికి లక్కీ చార్మ్.. మీ ఇంట్లో ఉన్నారా?
